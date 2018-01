TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 6 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h02 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 6. Voltamos na quinta, 7, às 6h. Boa noite!

20h58 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h56 – São Paulo tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h55 – Tráfego normalizado em todas as Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

20h52 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

20h42 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem lentidão de 5,7 quilômetros da Avenida Nove de Julho a Avenida Cidade Jardim.

20h40 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde a Ponte Jânio Quadros. A via é a de maior congestionamento na Capital.

20h37 – São Paulo tem 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 226 ao 223.

20h24 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego bom nos dois sentidos.

20h20 – São Paulo tem 163 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h18 – Avenida Brigadeiro Faria Lima tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao bairro de Pinheiros, lentidão é de 2,9 quilômetros da Avenida Juscelino Kubitschek a Rua dos Pinheiros e de 2,8 quilômetros da Avenida Juscelino Kubitschek a Rua Teodoro Sampaio, no sentido Itaim.

20h15 – Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido zona leste, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Avenida Francisco Matarazzo a Rua da Consolação.

20h13 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h11 – Tráfego continua lento do quilômetro 10 ao 23 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido interior, devido ao excesso de veículos.

20h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,8 quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto até as imediações do Corinthians. Na pista expressa, lentidão de dez quilômetros da Ponte do Piquera a Ponte da Vila Guilherme.

20h04 – São Paulo tem 192 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário. Via de maior congestionamento é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, que tem lentidão de 12 quilômetros da Ponte Eusébio Matoso a Avenida Padre José Maria.

20h01 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem dois pontos de lentidão: da Ponte Américo Brasiliense a Rua Tucumã e da Ponte da Cidade Universitária a Rodovia Castelo Branco.

19h59 – Tráfego está normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna. No sentido interior, tráfego segue lento do quilômetro 15 ao 23, por excesso de veículos.

19h57 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Nove de Julho a Avenida Cidade Jardim.

19h55 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri do quilômetro 13 ao 15.

19h53 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco, do quilômetro 14 ao 16.

19h50 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 12,5 quilômetros na pista expressa da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Vila Guilherme.

19h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 14 quilômetros na pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária a Avenida Padre José Maria.

19h45 – Trânsito já está bem mais tranquilo em São Paulo. Capital tem 221 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Por volta das 19h, tráfego registrou 253 quilômetros de congestionamento.

19h43 – Acidente causa lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 214 ao 209.

19h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de sete quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h39 – Faixa liberada no quilômetro 10 da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital. Há lentidão em ambos os sentidos da rodovia. Em direção ao interior, motorista reduz a velocidade do quilômetro 26 ao 23. No sentido São Paulo, trânsito intenso do quilômetro 10 ao 23.

19h36 – Lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Ayrton Senna. Em direção à Capital, motorista reduz a velocidade do quilômetro 22 ao 20. No sentido interior, lentidão do quilômetro 15 ao 20 e do quilômetro 24 ao 26.

19h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de sete quilômetros da Rua Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h32 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 8,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

19h30 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,8 quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto às proximidades do Corinthians.

19h28 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

19h26 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 15,4 quilômetros e vai da Rodovia Castelo Branco a Ponte da Vila Guilherme.

19h24 – Trânsito começa a melhorar na Capital. Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, que chegou a ter 20 quilômetros de congestionamento, agora tem 14 quilômetros de lentidão da Ponte da Cidade Universitária a Avenida Padre José Maria.

19h22 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

19h20 – Tráfego lento na Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Guarulhos, devido ao excesso de veículos.

19h18 – São Paulo tem 250 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O trânsito está bem acima do normal para o horário, com 29% de vias congestionadas. O recorde histórico do trânsito na Capital é de 300 km, registrado em 26 de julho de 2013.

19h13 – Dois pontos de lentidão na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, em Barueri. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 32 ao 22 e do quilômetro 14 ao 13.

19h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 212 ao 203 em Guarulhos, por conta de um acidente.

19h09 – Corredor das Avenida Rebouças e Eusébio Matoso, sentido bairro, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Praça Doutor Arnaldo a Rua Maria Carolina.

19h07 – Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, tem lentidão de 3,3 quilômetros da Avenida Doutor Alberto Penteado a Ponte Nova do Morumbi.

19h05 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 18 ao 20.

19h00 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni continua com lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 266 ao 270, devido ao excesso de veículos.

18h57 – Chove fraco em boa parte da Capital, com pontos moderados em bairros da zona norte e da região central, informa o CGE. Na Grande São Paulo, também chove fraco em praticamente todos os municípios e de maneira moderada na região de Guarulhos.

18h54 – São Paulo tem 34 semáforos quebrados ou intermitentes, como no cruzamento das ruas Galvão Bueno e Tamandaré, na Liberdade, região central.

18h52 – O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registra um ponto de alagamento transitável na Avenida Nossa Senhora do Sabará, na altura da Avenida Interlagos, na zona sul.

18h50 – Acidente na Avenida Cidade Jardim ocupa todas as faixas sentido bairro, na altura da Avenida Nove de Julho, no Itaim Bibi, na zona sul.

18h47 – Há também congestionamentos no sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 23 ao 20, por conta do excesso de veículos.

18h45 – Congestionamento na Marginal do Tietê começa a interferir também no tráfego de rodovias. A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem trânsito intenso na pista marginal em Barueri do quilômetro 22 ao 19.

18h43 – São Paulo tem neste momento 239 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário.

18h41 – Tráfego lento na Rodovia Anhanguera, sentido Capital, do quilômetro 109 ao 104, em Limeira.

18h40 – Um motociclista morreu após o acidente na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista central, na altura da Ponte do Limão.

18h39 – Rodovia Ayrton Senna continua com lentidão entre os quilômetros 14 e 20, no sentido interior. Há congestionamento também do quilômetro 24 ao 26.

18h38 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 151 ao 153.

18h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em Osasco. Lentidão vai do quilômetro 16 ao 20.

18h36 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem 6 quilômetros de lentidão, da Praça da Bandeira à Avenida Cidade Jardim.

18h34 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h31 – Dois pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela pista marginal da Rodovia Presidente Dutra: motorista reduz a velocidade entre os quilômetros 217 e 221 e do entre os quilômetros 223 ao 225.

18h29 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa em Taubaté, no sentido São Paulo. Congestionamento vai do quilômetro 117 ao 115.

18h27 – Capital tem trânsito bem acima da média para o horário. A tendência, segundo a CET, é de que o congestionamento aumente. Cerca de 25% das vias monitoradas apresentam lentidão. Confira o gráfico:

18h26 – Radial Leste, sentido zona leste, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

18h23 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 10 ao 23 por conta do excesso de veículos.

18h21 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 62 ao 58.

18h20 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa do quilômetro 14 a 17. Lentidão é causada por conta de obras de implantação da quinta faixa.

18h19 – A usuária do Instagram Bárbara Bozzi registrou a lentidão em ambos os sentidos da Avenida Paulista, na altura da Rua Bela Cintra. No sentido Paraíso, a via está congestionada em toda a sua extensão. Já no sentido Consolação, há 1,6 quilômetro de tráfego lento, da Rua Teixeira da Silva à Alameda Ministro Rocha de Azevedo.

18h13 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 19,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Avenida Padre José Maria.

18h05 – Tráfego intenso nos dois sentidos da Rodovia Dom Gabriel, em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 62 e 64, nas duas pistas.

18h04 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 110 ao 104.

18h03 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego intenso na pista marginal em São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 227 ao 226.

17h58 – São Paulo tem neste momento 210 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário.

17h53 – Rodovia Ayrton Senna também volta a ter lentidão no sentido Capital, entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, por causa do excesso de veículos.

17h46 – Acidente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Marginal do Pinheiros, na altura da Rua Professor Geraldo Ataliba, no Itaim Bibi, na zona sul.

17h44 – São Paulo tem neste momento 196 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário.

17h41 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, volta a apresentar lentidão, agora entre os quilômetros 17 e 20, em Guarulhos, por excesso de veículos.

17h39 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista central, antes da Ponte do Limão.

17h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com tráfego lento na pista expressa por causa do excesso de veículos, em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 223.

17h31 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h28 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna, em ambos os sentidos.

17h24 – São Paulo tem neste momento 187 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário.

17h20 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme. Já na pista local, há 11,8 quilômetros de congestionamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à sede do Corinthians. Por sua vez, na pista central, são 5,5 quilômetros de tráfego lento, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

17h08 – Rodízio em operação para veículos com placa final 5 e 6, das 17h às 20h.

17h06 – O consórcio Move São Paulo, formado pelas empresas Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC Participações e o fundo de Investimento Eco Realty, venceu a licitação para a Linha 6-Laranja, do Metrô. Veja mais.

17h00 – São Paulo tem neste momento 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, por causa do excesso de veículos. Já nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, o trânsito segue com boas condições em ambos os sentidos.

16h45 – Em função da chuva que cai nesta tarde em São Paulo, quatro linhas do Metrô operam com velocidade reduzida: 1-Azul, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi; 2-Verde, entre Alto do Ipiranga e Chácara Klabin; 3-Vermelha, entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda; e 5-Lilás, entre Capão Redondo e Largo Treze. A Linha 4-Amarela opera com velocidade normal.

16h39 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,1 quilômetro de lentidão, da Rua Carlos Sampaio à Rua Professor Otávio Mendes. Já no sentido Paraíso, há 700 metros de congestionamento, da Rua Haddock Lobo à Alameda Casa Branca. Na última terça-feira, 5, a via foi fechada por causa de protesto organizado pelo Anonymous que terminou com cinco presos e três feridos. Veja mais.

16h30 – São Paulo tem neste momento 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h29 – Motorista encontra lentidão no sentido Capital da Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 59 e 56, em São Vicente, por causa do excesso de veículos.

16h26 – O congestionamento nas marginais reflete nas rodovias Castelo Branco e dos Bandeirantes. Na Castelo Branco, o tráfego está lento na pista expressa sentido Capital, Osasco, entre os quilômetros 19 e 13. Já na dos Bandeirantes, a lentidão vai do quilômetro 16 ao 13 na pista expressa sentido Capital, em São Paulo.

16h15 – São Paulo tem neste momento 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário.

16h12 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão nos dois sentidos por causa do excesso de veículos. No sentido Cubatão, há congestionamento do quilômetro 264 ao 270, enquanto no sentido Guarujá, do 268 ao 266.

16h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Vinte Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Jaguaré à Ponte Cidade Jardim.

16h02 – A velocidade média nos corredores de ônibus da SPTrans é de 19 km/h no sentido centro e de 18 km/h no sentido bairro.

16h00 – São Paulo tem 32 semáforos quebrados ou intermitentes.

15h56 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 12,5 quilômetros de lentidão, da Ponte Atílio Fontana à Ponte da Vila Guilherme.

15h52 – O congestionamento está acima da média para o horário.

15h51 – São Paulo tem neste momento 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h50 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 6 de novembro.

10h34 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h23 – Marginal do Pinheiros tem 5,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Rua Verbo Divino.

09h45 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido São Paulo a partir do quilômetro 30, com pontos de lentidão do 26 ao 23 e do 15 ao 10.

09h30 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco.

09h10 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

09h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco.

08h50 – Bandeirantes tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, já em São Paulo.

08h40 – Rodovia Hélio Smidt tem registro de lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h30 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

08h21 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

08h12 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10.

08h04 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

08h00 – Capital tem 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco.

07h52 – Castelo Branco não tem retenções no momento.

07h42 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h33 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Tatuapé.

07h24 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

07h20 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco.

07h11 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h06 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Osasco.

07h00 – Capital tem 38 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h57 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h53 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h27 – Radial Leste tem 1,3 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h16 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 19 e também do 13 ao 10.