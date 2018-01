TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

21h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,2 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Quintana.

20h12 – A Avenida Vereador José Diniz registra lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Vieira de Morais.

20h05 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,3 km de trânsito carregado, sentido Morumbi, da Rua Quintana até a Avenida Roberto Marinho.

19h50 – A Avenia dos Bandeirantes tem 3,3 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h31 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registram 7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

19h27 – A cidade tem 91 km de lentidão, índice considerado alto para o horário.

19h21 – A Avenida Nove de Julho tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h10 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h56 – O Corredor Norte-Sul tem 7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h52 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Praça das Bandeiras até a Rua Azurita.

18h45 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h34 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h26 – A Radial Leste tem 3,9 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

18h20 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de morosidade, sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Alameda Rocha Azevedo.

18h12 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de tráfego carregado, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

18h05 – A cidade tem 87 km de vias congestionadas.

17h55 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero ate a Rua da Consolação.

17h40 – A Avenida João Dias tem 3,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Alves Pontual até a Alberto Augusto Alves.

17h36 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

17h30 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h15 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção ao interior, do km 17 ao 20, região entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

17h09 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com lentidão entre a Avenida Antonio Sabino e a Avenida Eusébio Matoso.

16h18 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Aeroporto com lentidão entre a Avenida Onze de Junho e Jaceguai.

15h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h46 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul tem 4 km de lentidão entre Viaduto Borges Lagoa e praça da Bandeira.

13h13 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 2,2 km de filas entre o Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

13h09 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com tráfego intenso no sentido Aeroporto. São 7,2 km de filas entre a Praça da Bandeira até o viaduto Indianópolis.

12h50 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso de veículos entre a Ponte Transamérica e Nova do Morumbi.

12h38 – Fogo extinto na Avenida Inajar de Souza, número 1930, na Freguesia do Ó. Não houve vítimas.

12h15 – Incêndio em residência no número 1930 da Avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros em atendimento. Sem vítimas.

12h13 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com 2,6 km de filas entre a Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

11h20 – Avenida Vereador José Diniz, com 2,1 km de filas no sentido Centro, entre a Avenida Morais de Barros até Ana Catharina Randi.

10h58 – Ponte Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre a Radial Leste-oeste e o oposto Moravia. São Paulo com 23 km de filas.

10h47 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Santana, com tráfego intenso entre Viaduto Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar.

10h29 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com excesso de veículos entre o Viaduto Nove de Julho até a Praça da Bandeira.

9h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão do Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h51 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 32, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego está parado entre o km 36,5 e o km 32. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção do veículo e na liberação da via.

8h48 – Motorista encontra o tráfego lento na chegada a Santos pela Anchieta, do km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de fluxo e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h33 – A Rodovia Presidente Dutra foi totalmente interditada por volta das 7h30 desta quarta-feira, 30, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 146, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, por conta de uma colisão entre três carretas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carga de soda cáustica de uma das carretas derramou na pista e o produto já está sendo retirado. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Pronto-socorro da Vila Industrial, em São José. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Por conta da interdição, foi formado um congestionamento de 10 quilômetros.

8h08 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira. São Paulo com 61 km de filas. Zona sul com 31 km de lentidão.

7h55 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 54 km de filas. Zona sul com 29 km de lentidão.

7h28 – Na Avenida Abraãao de Morais, com Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, uma moto batue em um carro e ocupa uma faixa, sentido São Paulo.

7h28 – A colisão entre um micro-ônibus e uma moto, na Avenida Marques de São Vicente, no número 2.477, sentido Barra Funda, interdita uma faixa de rolamento.

7h19 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 40 km de filas. Zona sul com, 15 km de morosidade.

7h12 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h04 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 38 km de filas. Zona sul com 15 km de lentidão.