TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 8 de novembro

21h37 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 8. Voltamos no sábado, às 15h. Boa noite!

21h30 – São Paulo tem 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h27 – Motoristas que seguem pelo Túnel Ayrton Senna enfrentam 1,8 quilômetros de lentidão.

21h25 – Avenida Paulista tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao Paraíso, motoristas reduzem a velocidade da Rua Pamplona a Praça Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, trânsito intenso da Alameda Joaquim Eugênio de Lima a Rua Augusta.

21h22 – Via de maior congestionamento na Capital é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Lentidão é de 7,2 quilômetros e vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

21h19 – Rua da Consolação, sentido centro, tem lentidão de 1,3 quilômetros da Rua Fernando Albuquerque a Praça Roosevelt.

21h15 – No sentido Capital, Rodovia Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 23 ao 20 e do quilômetro 11 ao 9.

21h13 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 23, por conta do excesso de veículos.

21h11 – Avenida Nove de Julho tem lentidão de 1,4 quilômetros no sentido bairro.

21h05 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 2,8 quilômetros do Metrô Vila Matilde a Praça Divinolândia.

21h00 – São Paulo tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h56 – Cerca de 50 manifestantes bloqueiam totalmente a Rua Afonso de Freitas, no Paraíso, nas imediações do prédio em que mora o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Eles são contrários ao aumento do IPTU e o preço das passagens na Capital.

20h51 – Corredor das Avenidas Rebouças/Eusébio Matoso tem lentidão em ambos os sentidos do Túnel Maria Carolina a Rua Oscar Freire.

20h47 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido Santana, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

20h44 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de três quilômetros da Marginal do Pinheiros a Avenida Antonio de Macedo Soares.

20h40 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem lentidão da Avenida Tiradentes a Avenida Mercúrio.

20h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

20h31 – Dois pontos de lentidão na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco: da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso e da Ponte da Cidade Universitária ao Complexo Viário do Cebolão.

20h29– Manifestação interdita três faixas da Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, junto ao Viaduto Pedroso. Segundo a Polícia Militar, 25 pessoas protestam contra o aumento do IPTU e o preço da passagem do transporte público. Ato segue pacífico.

20h25 – Tráfego normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta e na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes.

20h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,7 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

20h20 – São Paulo tem 104 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h13 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso a Ponte João Dias.

20h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

20h04 – São Paulo tem 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h58 – Operação comboio é implantada a partir da praça de pedágio do quilômetro 32 da Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, devido neblina.

19h54 – Radial Leste, sentido bairro, tem tráfego lento na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h50 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,3 quilômetros da Ponte da Casa Verde a Ponte do Piqueri.

19h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,6 quilômetros na pista expressa da Ponte da Cidade Universitária a Rodovia Castelo Branco.

19h43 – Rodovia dos Imigrantes continua lenta na chegada a São Vicente do quilômetro 63 ao 65, por excesso de veículos.

19h40 – São Paulo tem 176 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h39 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 62 ao 60, devido excesso de veículos.

19h35 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 7,3 quilômetros do Viaduto da República Árabe-Síria a Praça da Bandeira.

19h32 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,3 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica.

19h29 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,9 quilômetros de lentidão na pista local da Ponte das Bandeiras a Ponte Aricanduva.

19h25 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 25 ao 11 e do quilômetro 11 ao 9, por conta do excesso de veículos.

19h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de dez quilômetros na pista expressa da Rodovia Castelo Branco a Ponte Ari Torres.

19h18 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 13,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi ao Complexo Viário do Cebolão.

19h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 14,7 quilômetros na pista expressa da Ponte dos Remédios a Ponte da Vila Guilherme. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h10 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do quilômetro 11 ao 14, do quilômetro 17 ao 20 e do quilômetro 25 ao 26, por conta do excesso de veículos.

19h05 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento nos dois sentidos. Em direção a São Paulo, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 62 ao 60 e do quilômetro 21 ao 17. No sentido litoral, lentidão do quilômetro 15 ao 18 e do quilômetro 64 ao 65.

19h02 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 58 ao 61.

18h58 – São Paulo tem 213 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, maior do que a média o horário. Confira no gráfico:

18h54 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

18h52 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri e Osasco do quilômetro 9 ao 16.

18h50 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 26 ao 30.

18h48 – Congestionamento nas marginais começa a complicar o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes. Lentidão no sentido Capital vai do quilômetro 15 ao 13.

18h44 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 220, em Guarulhos.

18h42 – Dois pontos de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta do excesso de veículos. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 16 ao 20 e do quilômetro 25 ao 26.

18h39 – Rodovia dos Imigrantes segue lenta na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65.

18h36 – São Paulo tem 209 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h33 – No sentido Capital da Rodovia Anhanguera, lentidão do quilômetro 60 ao 58, em Jundiaí.

18h31 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 54 ao 61.

18h29 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem trânsito intenso do quilômetro 267 ao 270.

18h27 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do quilômetro 27 ao 16.

18h23 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,4 quilômetros da Rua Haddock Lobo a Praça Oswaldo Cruz.

18h20 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Avenida Água Espraiada ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h16 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

18h13 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Rua Douro a Avenida dos Bandeirantes.

18h09 – Corredor Vale/Prestes Maia tem lentidão de três quilômetros no sentido Santana, da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

18h06 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Dr. Miguel Arraes.

18h04 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem lentidão de três quilômetros da Avenida Miruna ao Viaduto Santo Amaro.

18h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 13,2 quilômetros da Ponte Nova do Morumbi a Rodovia Castelo Branco. No sentido oposto, motorista reduz a velocidade do Complexo Viário do Cebolão a Ponte Cidade Jardim.

17h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,3 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Rua Tucumã.

17h55 – São Paulo tem 195 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h51 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

17h48 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte da Vila Maria.

17h46 – O tráfego é lento na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 63 ao 65, por causa do excesso de veículos.

17h44 – Rodovia Anchieta segue lenta nos dois sentidos: em direção à Capital, do quilômetro 20 ao 17; já no sentido litoral, do quilômetro 64 ao 65.

17h43 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento por causa do excesso de veículos. Já no sentido São Paulo, a retenção vai do quilômetro 25 ao 22, também em função do excesso de veículos.

17h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local. Na expressa, congestionamento é de 5,6 quilômetros e vai da Ponte da Cidade Universitária ao acesso à Rodovia Castelo Branco. Na local, trânsito intenso da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

17h38 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem congestionamento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 62 ao 58.

17h37 – São Paulo tem 174 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h36 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 20 na pista expressa, em Barueri.

17h35 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,7 quilômetros na pista local da Ponte das Bandeiras à região da sede do Corinthians.

17h33 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento em Guarulhos por causa do excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, há congestionamento do quilômetro 225 ao 223. Já no sentido São Paulo, retenção entre os quilômetros 218 e 220. Em São José dos Campos, há lentidão na pista expressa sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 155 ao 154, em função de um veículo quebrado que ocupa a pista.

17h31 – Permanece o congestionamento de 15 quilômetros no sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal do Tietê. Via é que tem maior lentidão na Capital.

17h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h27 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 7,3 quilômetros do Viaduto da República Árabe Síria a Praça da Bandeira.

17h25 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista local da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte da Velha Fepasa.

17h22 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 33 ao 27.

17h20 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego intenso na pista expressa em Barueri e Osasco. Lentidão vai do quilômetro 14 ao 20.

17h18 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 8,7 quilômetros da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h16 – Manifestação bloqueia o sentido centro da Avenida João XXIII, junto a Avenida Alberto Camus, na região de Aricanduva. Cerca de 50 pessoas fazem protesto contra a implantação de corredores exclusivos de ônibus na região.

17h14 – Lentidão nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna. Em direção à Capital, motorista reduz a velocidade do quilômetro 20 ao 11. Quem se dirige ao interior enfrenta trânsito intenso do quilômetro 17 e 20.

17h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,2 quilômetros na pista expressa da Rodovia Castelo Branco a Ponte da Cidade Jardim.

17h10 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 11 quilômetros na pista expressa da Avenida Cruzeiro do Sul a Ponte da Nova Fepasa.

17h08 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 15,4 quilômetros na pista expressa da Rodovia Castelo Branco a Ponte da Vila Guilherme. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

17h05 – São Paulo tem 183 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h00 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 8.

12h29 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo. Voltamos no final da tarde.

11h53 – Marginal do Tietê tem 5,8 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

11h35 – Avenida Rio Branco continua bloqueada entre a Avenida Ipiranga e o Largo do Paissandu. A Avenida Ipiranga tem interdição de duas faixas na pista da esquerda, devido aos trabalhos dos bombeiros no incêndio em uma academia.

11h33 – Marginal do Tietê tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Imigrante Nordestino.

11h05 – Permanecem interdições na Avenida Ipiranga e na Avenida Rio Branco. Há 17 linhas de ônibus que passam pela região central sendo desviadas, segundo a SPTrans. Bombeiros continuam trabalhando no local. Um incêndio de grandes proporções em uma academia e atingiu prédio vizinho.

11h01 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

10h42 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h13 – Marginal do Tietê tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

10h00 – Capital tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,1 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h24 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista central do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Tatuapé.

09h12 – Avenida dos Bandeirantes tem 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h06 – Avenida Salim Farah Maluf tem 3,7 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Jaboticabal.

09h00 – Capital tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h50 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

08h43 – Avenida Professor Abraão de Morais com 2,9 quilômetros de retenção no sentido São Paulo, a partir do Viaduto Matheus Torloni.

08h40 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Osasco.

08h34 – Linha 12-Safira da CPTM teve problemas com um trem na estação Engenheiro Goulart, no sentido Brás. A composição quebrou por volta das 8h e já foi recolhida.

08h24 – Radial Leste tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

08h16 – Permanece bloqueio na Avenida Ipiranga, na faixa da esquerda. Avenida Rio Branco também tem interdição próximo ao Largo do Paissandu. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma academia na Rio Branco.

08h09 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h00 – Capital tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h54 – Ayrton Senna tem lentidão do quilômetro 25 ao 11 no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h48 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h38 – Raposo Tavares tem interdição de faixa no quilômetro 29 do sentido São Paulo, no município de Cotia. Um caminhão tombou na pista.

07h31 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h20 – Avenida Ipiranga permanece interditada até o Largo do Paissandu. Segundo a CET, o motorista pode desviar pela Rua Timbiras. Como reflexo, o trânsito começa a complicar na Avenida Senador Queiroz, entre as ruas da Cantareira e Cásper Líbero.

07h05 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida Professor Abraão de Morais com 2,9 quilômetros de retenção no sentido São Paulo, a partir do Viaduto Matheus Torloni.

06h55 – Avenida Professor Abraão de Morais tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, a partir do Viaduto Matheus Torloni.

06h45 – Marginal do Pinheiros tem 1,9 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h40 – A Avenida Ipiranga está bloqueada no sentido bairro próximo ao Largo do Paissandu e no sentido centro junto a Rua dos Timbiras. Trinta linhas de ônibus que passam pela região tiveram itinerário alterado devido à interdição. Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio que fica na esquina da Ipiranga com a Rua do Boticário.

06h25 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.