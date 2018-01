TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h – Entre as rodovias que ligam a capital paulista ao interior, a Ayrton Senna é a mais congestionada. São 14 km de lentidão do Parque Ecológico do Tietê até o km 25, na região de Guarulhos.

22h40 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no trecho entre Juquitiba e Miracatu, sentido Curitiba, do km 354 ao km 358 por excesso de veículos.

22h20 – São Paulo tem apenas 4 km de congestionamento. As filas estão entre os viadutos Diário Popular e Cruzeiro do Sul no sentido Santana da Avenida do Estado; entre a Rua Peixoto Gomide e o acesso às avenidas Dr. Arnaldo e Rebouças na Avenida Paulista; e no sentido Santana da Ponte Cruzeiro do Sul do seu início até o Terminal Rodoviário do Tietê.

22h10 – A Rodovia Castello Branco tem lentidão no trecho entre Barueri e Osasco, no sentido Capital, do km 15 ao km 13, devido ao reflexo de congestionamento nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.

22h – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção ao Rio de Janeiro, do km 11 ao 25, região entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos.

21h50 – Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego segue tranquilo no Sistema Anchieta-Imigrantes.

21h40 – Diminuiu a lentidão na Rodovia Presidente Dutra. Agora há congestionameno apenas entre os kms 229 e 223, no sentido Rio ainda em São Paulo.

21h – O trânsito na capital já caiu para 69 km de congestionamento. A Marginal do Tietê ainda é a mais congestionada, com pouco mais de 20 km de lentidão no sentido Ayrton Senna.

As filas estão: entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Tatuapé (pista expressa), entre a Ponte das Bandeiras e a Dutra (pisa central), entre as pontes Júlio de Mesquita e Casa Verde (na central e na local) e entre a Rua Azurita e a Ponte Jânio Quadros (pista local).

20h20 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo do km 210 ao km 215 e do km 222 ao km 225, na região de Guarulhos devido ao excesso de veículos, e entre os kms 63 e 64, na região de Guaratinguetá, po conta de obras na pista. Neste último trecho, o tráfego segue pela faixa da direita.

20h15 – O trânsito na rodovia Ayrton Senna é ruim nos dois sentidos sentidos: São Paulo, do km 23 ao 19, e Interior, do km 11 ao 25. Ambos por excesso de veículos.

20h10 – Segundo a concessionária Ecovias, a operação comboio foi encerrada na Rodovia Anchieta.

20h – A Rodovia Castello Branco tem lentidão no sentido Interior entre os kms 23 e 24 e kms 13 e 15, na pista expressa, e na pista maginal do km 19 ao km 24.

19h55 – A Rodovia Régis Bitencourt tem lentidão do km 388 ao km 386, no sentido São Paulo, e entre os kms 335 e 337 no sentido Curitiba.

19h50 – A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso nos dois sentidos e tempo instável, mas sem pontos de lentidão.

19h45 – A cidade de São Paulo registrou 225 km de lentidão às 19h desta quarta-feira, 06, véspera de feriado de Corpus Christi. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice é o segundo pior do ano, empatando o registrado no mesmo horário no dia 11 de abril.

Por volta das 19h30, a Marginal do Tietê registrava quase 50 km de lentidão no sentido Ayrton Senna; o Corredor Norte-Sul apresentava 8 km de congestionamento no sentido Santana e 7 km no sentido aeroporto; enquano a Radial Leste tinha ,7 km de filas no sentido centro.

O recorde histórico de congestionamento na capital foi batido na úlima sexta-feira, 01, com 295 km, devido à chuva e uma série de acidentes ocorridos nas principais vias da cidade.

19h20 – O trânsito na rodovia Ayrton Senna é ruim nos dois sentidos sentidos: São Paulo, do km 21 ao 19, e Interior, do km 11 ao 25. Ambos por excesso de veículos. Na Rodovia Hélio Smidt (acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos) o movimento também é ruim em ambos os sentidos.

19h10 – Segue em vigor operação comboio pela Rodovia Anchieta. Há lentidão na chegada a Santos pela Anchieta e na chegada a Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes.

18h50 – O trânsito em São Paulo tem 217 km de lentidão. Na Marginal do Tietê, há lenidão no sentido Ayrton Senna entre as Pontes dos Remédios e Imigrante Nordestino, na pista expressa, e enre as Pontes Aricanduva e dos Remédios na pisa local.

18h19 – O trânsito na Ayrton Senna permanece lento em direção ao Interior, do km 11 ao 25, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos.

18h17 – Há lentidão no sentido Praia Grande da Rodovia Imigrantes, entre o km 67 e km 70, devido excesso de veículos.

18h – Congestionamento já chega a 206 km na capital paulista. A Marginal do Pinheiros tem dois pontos de lentidão no sentido Castelo: na pista expressa, entre a Rua Améico Brasiliense e a Ponte Eusébio Matoso, e na pista local, da Ponte do Morumbi também até a Eusébio Matoso.

17h19 – A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego intenso e congestionado no sentido interior. Há lentidão entre os kms 24 e 40, na região de São Paulo, e do km 46 ao km 52, na região de Jundiaí.

17h – A capial paulista registra 188 km de congestionamento até o momento. A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão na pista expressa entre a Ponte dos Remédios e a Imigrante Nordestino e na pista local entre a Ponte dos Remédios e pouco mais de 1 km antes da Ponte Aricanduva.

No sentido Castelo Branco, a Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa entre a Rua da Coroa e a Ponte do Piqueri.

16h38 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão em direção ao interior do km 11 ao 25 por excesso de veículos.

16h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 10 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte do Jaguaré.

16h22 – O Corredor Norte-Sul registra 8,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 22,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Imigrante Nordestino.

16h10 – A cidade tem 166 km de vias congestionadas em razão do excesso de veículos e da chuva que atinge a capital.

15h24 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lentor entre ponte Julio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

14h30 – Tráfego tranquilo em todo o trecho de concessão da Ecovias. São Paulo com 83 km de vias congestionadas, valor bastante acima da média.

14h03 – O Corredor Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Santana, com lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar.

13h47 – Tráfego normal nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares.

13h46 – Anchieta-Imigrantes e rodovias litorâneas ainda estão com tráfego normal.

13h45 – O tráfego está intenso na Rodovia Fernão Dias.

13h42 – O sentido Penha da Marginal Tietê registra congestionamentos. Na pista expressa, lentidão entre a Ponte Jânio Quadros e Rio Tamanduateí. Na local e na expressa, trânsito lento entre Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Julio de Mesquita Neto.

13h22 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

12h57 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 77 km de filas.

12h37 – Radial Leste, sentido Centro, congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo tem 80 km de filas.

12h25 – Os motoristas que começavam a sair da capital paulista em direção ao litoral e interior do Estado, por volta das 12h15 desta quarta-feira, 6, para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, ainda encontravam tráfego normal nas principais rodovias que cortam a capital paulista.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego ainda estava normal no sentido Interior. Na direção à capital paulista, os motoristas encontravam lentidão entre o km 20 e o km 13 da Rodovia dos Bandeirantes, por conta de congestionamento nas marginais. Já na Anhanguera, congestionamentos entre o km 19 e km 18 e 12 e 11.

A situação estava tranquila também no sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, no sentido Interior. No outro sentido, as pistas marginal e expressa da Rodovia Castelo Branco estava com lentidão entre os kms 17 e 13, na chegada a São Paulo.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o sentido litoral apresentava tráfego normal. Já no outro sentido, os motoristas encontravam ponto de tráfego intenso na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, entre o km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

As Rodovias Regis Bittencourt, Fernão Dias, Presidente Dutra e Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, o tráfego também estava fluindo normalmente, assim como nas rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e dos Tamoios.

11h59 – A CET vai monitorar o trânsito na região do Parque Anhangabaú, das 10h às 22h de quinta-feira, para realização do evento “Feira Cultural GLBT”, com presença prevista de 40 mil pessoas.

11h58 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito carregado entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

11h51 – Três pessoas morreram em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, na manhã desta quarta-feira, 6, de acordo com informações da Autopista, concessionária que administra a rodovia.

Uma ambulância da Autopista fazia atendimento a outro carro que também sofreu um acidente, quando foi atingida na traseira por um Corolla, que rodou na pista, por volta das 9 horas. A ambulãncia e o outro carro acidentado estavam no acostamento.

Segundo a Autopista, os três passageiros do Corolla ficaram presos às ferragens e morreram no local. Os três funcionários da Autopista e os passageiros do primeiro carro, que também havia saído da pista, não tiveram ferimentos.

De acodo com a Autopista, o local onde ocorreram os acidentes é uma curva e por conta da chuva, as pistas estão escorregadias. Uma faixa da pista sentido São Paulo permanecia fechada às 11h30, sem provocar congestionamento, segundo a Autopista.

11h42 – As pistas expressa, local e central da Marginal do Tietê, sentido Penha, registram congestionamento entre as Ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Gastao Vidigal. São Paulo com 82 km de filas.

11h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, registra 6 km de lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Velha Fepasa devido à colisão entre 3 caminhões, sem deixar feridos, que interdita 2 faixas de rolamento perto da Ponte da Casa Verde.

11h18 – Tráfego continua normal nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

11h03 – A CET vai monitorar o trânsito na região do Parque Ibirapuera, de segunda-feira a sábado, das 10h às 23h30, para realização do Calendário Oficial da Moda – Edição Outono/Inverno 2012 – São Paulo Fashion Week. As vagas de Zona Azul nos bolsões do MAM e do autorama serão parcialmente desativadas e as do portão principal do pavilhão (em frente ao prédio Bienal) serão totalmente desativadas durante o evento para ampliação do serviço de táxi.

Alternativas

Não haverá alteração no sistema viário, mas a CET recomenda que os motoristas utilizem caminhos alternativos:

• Os motoristas provenientes de Pinheiros, sentido Avenida Moreira Guimarães, devem seguir pela Avenida Brasil, ruas Guadalupe, Venezuela, Groenlândia, Vieira Maciel, Lima Barros e avenidas República do Líbano e Indianópolis, acessando a Avenida Moreira Guimarães;

• Os motoristas provenientes de Pinheiros, sentido Rua Sena Madureira, devem seguir pela Avenida Brasil, ruas Guadalupe, Venezuela, Groenlândia, Vieira Maciel, Bento de Andrade, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (sentido Marginal), retornando pela Avenida Santo Amaro, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (sentido Ibirapuera), Túnel Ayrton Senna, acessando a Rua Sena Madureira.

• Os motoristas provenientes de Pinheiros, sentido Vila Mariana, devem seguir pela Avenida Brasil, Rua Bolívia, Praça das Guianas, Rua Honduras, avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Marechal Estênio Albuquerque Lima, Praça Carlos Gardel, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Viaduto Tutóia, Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, acessando a região da Vila Mariana;

• Os motoristas provenientes da Avenida República do Líbano, sentido região da Vila Mariana, devem seguir pela Avenida República do Líbano, Rua João Lourenço, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Túnel Ayrton Senna, acessando a Avenida Sena Madureira;

• Os motoristas provenientes da Avenida Vinte e Três de Maio (sentido bairro), para a Avenida Brasil, devem seguir pela Praça Estado da Palestina, Rua Tomás Carvalhal, Rua Tutóia, Rua Manoel da Nóbrega, Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, Rua Estados Unidos, Rua Maestro Chiaffarelli e Avenida Brasil;

• Os motoristas provenientes da Avenida Vinte e Três de Maio (sentido bairro) para a Avenida República do Líbano, devem seguir pela Praça Estado da Palestina, ruas Tomás Carvalhal, Tutóia, Manoel da Nóbrega, Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, ruas Estados Unidos, Maestro Chiaffarelli, General Fonseca Telles, General Mena Barreto, Groenlândia, Vieira Maciel, Lima Barros e Avenida República do Líbano.

10h42 – Motorista encontra o tráfego fluindo bem nas rodovias Anchieta e Imigrantes. No momento, garoa nas regiões de planalto e litoral e há ocorrência de neblina no topo de serra.

10h38 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão. São Paulo com 77 km de filas.

10h07 – Permanece a lentidão na chegada a Santos, pela Anchieta do Km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com fluxo bom. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h01 – Movimento segue tranquilo nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

9h49 – Radial Leste, sentido Centro, congestionamento entre as Ruas Pinhalzinho e Divinolândia. São Paulo com 101 km de filas. Zona sul com 37 km de lentidão.

9h32 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamentos. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem 10 km de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. Do outro lado, trânsito lento entre as Ruas Tucumã e Gomes Bueno. São Paulo com 95 km de filas. Zona sul com 43 km de lentidão.

9h09 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 6 km de congestionamento da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Beneficência Portuguesa. São Paulo com 102 km de filas. Zona sul com 48 km de trânsito carregado.

9h05 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tme 4 km de lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 107 km de filas. Zona sul com 49 km de lentidão.

9h03 – Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em dois acidentes ocorridos nos dois sentidos da Rodovia Anhanguera, na manhã desta quarta-feira, segundo informações da concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia.

Por volta as 6h15, na altura do km 108 da estrada, no sentido Interior, na região de Campinas, interior de São Paulo, o motorista de um veículo de passeio morreu atropelado ao sair do carro, após colidir com um ônibus. Segundo a Autoban, ele morreu no local. Por conta da curiosidade, o congestionamento no local estava entre os quilômetros 103 e 107.

No outro sentido da rodovia, perto da capital paulista, quatro carros se envolveram em um engavetamento, na altura do km 21, por volta das 8h30. Duas pesosas tiveram ferimentos leves. Os veículos já foram retirados e devido à curiosidade, há lentidão de seis quilômetros.

8h50 – No sentido Capital, o motorista encontra lentidão na Anchieta do km 22 ao Km 17, altura de São Bernardo do Campo e do Km 13 ao Km 10; e pela Imigrantes do Km 17 ao km 12, na chegada a São Paulo. Já rumo ao litoral o tráfego é lento do Km 59 ao km 60, da Anchieta, altura de Cubatão.

8h50 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 275 e o km 273, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso.

8h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Rua Tucumã e Ponte Transamérica. Do outro lado, a expressa está congestiona da entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 102 km de trânsito carregado. Zona sul com 49 km de filas.

8h22 – Cerca de dois milhões de veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do Estado neste feriado prolongado de Corpuis Christi, segundo estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que vai implantar esquema especial de trânsito entre a quarta-feira, 6, e a próxima segunda-feira, 11.

A Operação Estrada visa o monitoramento da saída da capital dos mais de 1,8 milhão veículos e será realizada na quarta-feira, no período da tarde, e na quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. O acompanhamento do retorno à cidade será implantado no domingo, no período da tarde, e na segunda-feira, no período da manhã.

Essa operação, segundo a CET, tem como objetivo garantir segurança, fluidez e mobilidade dos motoristas e pedestres, mesmo considerando o grande aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos e chegadas das rodovias.

Terminais rodoviários

Os agentes e técnicos da CET também estarão monitorando e operacionalizando o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara para garantir maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos usuários e passageiros.

Rotas alternativas

Os motoristas que se dirigem às rodovias devem evitar utilizar o sistema viário na quarta-feira, no horário entre 14h e 22h, programando sua viagem preferencialmente para o período entre 22h de quarta-feira e 6h de quinta-feira.

Os motoristas oriundos da região Norte do País que acessam as rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul, devem utilizar as Rodovias D. Pedro I e Rodoanel Governador Mário Covas.

Já os motoristas vindos da região Sul que acessam as Rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco e sistema Anhanguera-Bandeirantes também devem utilizar o Rodoanel Governador Mário Covas e Rodovia D. Pedro I.

Aos motoristas que vêm do interior de São Paulo, com destino ao Litoral Paulista através do sistema Anchieta/Imigrantes, a recomendação é que evitem trafegar na malha viária da Cidade, especialmente na Marginal do Rio Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes, utilizando o Rodoanel Governador Mário Covas.

Rodízio

Na sexta-feira, 8, estará suspensa a Operação Horário de Pico (Rodízio Municipal) para veículos de passeio e caminhões, ficando mantida a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). Na segunda-feira, 11, o Rodízio Municipal volta a valer normalmente. As ciclofaixas de lazer serão ativadas normalmente, somente no domingo, 10.

8h21 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, com lentidão entre o Shopping Interlagos e Avenida Rio Bonito. São Paulo com 101 km de filas. Zona sul com 49 km de trânsito lento.

8h04 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e metrô Belém. São Paulo com 92 km de filas. Zona sul com 42 km de congestionamento.

7h57 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre a Rua Tucumã e Ponte Nova do Morumbi. São Paulo com 83 km de lentidão. Zona sul com 39 km de filas.

7h56 – Tráfego normal na Rodova Régis Bittencourt.

7h52 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h46 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul com lentidão entre Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira. São Paulo com 76 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

7h41 – São Paulo com 68 km de trânsito lento registrados pela CET, valor pouco acima da média para o horário.

7h30 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento da ponte João Dias até a rua Américo Brasiliense.

6h47 – Rodovia Anchieta, sentido capital, com lentidão nas pistas central e lateral entre os quilômetros 13 e 10, na chegada, em razão do excesso de veículos; e na alça de acesso à pista marginal sentido capital na altura do quilômetro 23, em razão de um engavetamento envolvendo 3 veículos, sem vítima.

6h43 – Radial Leste, sentido centro, agora com 4 quilômetros de lentidão entre o Metrô Belém e a Rua Wandenkolk.

6h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.

6h32 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de trechos de lentidão entre o Metrô Belém e a Rua Wandenkolk.

6h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com tráfego ruim entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.