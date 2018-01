TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h04 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

20h – A Avenida Brasil tem 2 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h43 – A capital tem 62 de engarrafamento nesta noite. Segundo dados da CET, o índice de lentidão está dentro do normal para o horário.

19h36 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Avenida Santo Amaro.

19h25 – Na via Anchieta, o motorista encontra tráfego intenso no trecho de planalto. Em direção a São Paulo, do km 20 ao 18, e no sentido Interior, do km 16 ao 20. Já na chegada à Baixada Santista, o tráfego [e lento do km 61 ao 65, por excesso de veículos.

Pela rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento no sentido Litoral, na região de São Vicente, do km 67 ao 70, também por excesso de veículos. E, na Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, há lentidão do km 269 ao 270.

O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

19h10 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,1 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Ramos Batista até a Bandeira Paulista.

18h59 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

18h54 – A Avenida República do Líbano tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Oliveira Pimentel até a Jauaperi.

18h48 – A Avenida Washington Luís tem 6 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Vitor Manzini.

18h40 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h35 – A cidade tem 114 km de vias congestionadas.

18h27 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

18h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

18h15 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

18h06 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de trânsito lento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de morosidade, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

17h58 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h52 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

17h48 – A Radial Leste tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Estação Bresser.

17h44 – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Juriti até a Avenida dos Bandeirantes.

17h32 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,1 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Avenida dos Bandeirantes.

17h29 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h22 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

17h15 – A cidade tem 64 km de vias congestionadas.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Dutra até a Ponte Aricanduva.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 4,5 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Rua Oscar Porto até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h11 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h31 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com lentidão entre a Avenida João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto Generosa.

14h56 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente tem tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

14h50 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem tráfego intenso entre a Avenida Tucuma e a Avenida Eusébio Matoso. São Paulo tem 27 km de filas e zona oeste segue com 12 km de lentidão.

14h21 – Operação Comboio em vigor desde às 13h na Anchieta sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

14h18 – Corredor Rebouças com 2,4 km de filas no sentido Bairro. Congestionamento concentrado entre a Avenida Doutor Eneas Carvalho de Aguiar até o Viaduto Pedroso de Morais.

14h17 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vieira de Morais.

13h44 – Rua da Consolação, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Piauí e o acesso à Rua Amaral Gurgel.

13h31 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 1,4 km de filas entre a Rua Pari e Trinta e Um de Março.

13h04 – Acidente entre carro e ônibus bloqueiam faixa da esquerda da Avenida Nove de Julho com a Avenida Brasil. A colisão aconteceu às 11h50 mas o bloqueio continua. Uma pessoa ficou ferida. Há lentidão de 2 km entre o final do Túnel Nove de Julho e o Túnel Gabriel.

12h56 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Washington Luis Doria.

12h34 – Fluxo intenso, mas sem pontos de parada na subida da serra pela Imigrantes, reflexo da interdição da Anchieta. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

O trecho de serra via pista sul da via Anchieta, entre o km 40 e km 55, está interditado para obras hoje (13), entre às 06h e 16h para manutenção preventiva e implantação de sistema de drenagem, além de serviços de limpeza de placas e de sinalização vertical. Durante o bloqueio, a operação em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes será em esquema 5X3, em que a descida será feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

12h33 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com tráfego intenso entre a Rua Peixoto Gomide e a Alameda Carlos Sampaio.

12h17 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, mantém lentidão de 2,2 km entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

11h54 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

11h37 – Acidente na Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco, pista local, perto da Ponte dos Remédios.

11h08 – Chegada a São Paulo permanece com lentidão pela Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema (5×3), em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

11h04 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Viaza. São Paulo com 30 km de filas.

10h54 – Avenida dos Bandeirantes liberada em relação ao acidente antes da Rua Funchal.

10h48 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro a o Viaduto Dante Delmanto.

10h31 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com tráfego intenso entre Rua Monlevade e a via Quedinho.

10h26 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, perto da Rua Funchal.

10h06 – Um acidente entre uma moto e um carro bloqueou a Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 19, próximo ao shopping Raposo, por volta das 8h46 desta manhã. O Corpo de Bombeiros fi para o local mas chamou o helicóptero águia para auxiliar no resgate de uma vítima, homem que conduzia a motocicleta, em estado grave. Por volta das 10h o helicóptero Águia continuava no local.

10h05 – O trânsito na rodovia Ayrton Senna segue lento em direção ao Interior, do km 11 ao 13, região de São Paulo, reflexo do atropelamento ocorrido no km 12, às 1h10. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

10h04 – Trânsito na região do Parque do Ibirapuera será monitorado até as 23h30 para realização do SPFashionWeek.

9h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 54 km de trânsito carregado. Zona sul com 26 km de lentidão.

9h27 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 59 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

8h59 – Motorista encontra lentidão na chegada a Capital pela Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

8h58 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h57 – O tráfego na rodovia Ayrton Senna é lento em direção ao Interior, do km 11 ao 13, região de São Paulo, por conta de atropelamento ocorrido no km 12, às 1h10. O acidente deixou uma vítima fatal, que ainda está no local. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

8h56 – Um buraco ocupa uma faixa de rolamento da pista central da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Ponte da Vila Guilherme. A subprefeitura já foi acionada, segundo a CET.

8h48 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com trânsito lento do Viaduto Paraíso até Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 76 km de filas. Zona sul com 31 km de morosidade.

8h39 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Lapa, com lentidão do Viaduto Bresser até Avenida Vinte e Três de Maio. São Paulo com 74 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

8h06 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trãnsito caregado entre as POntes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 63 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

7h54 – O sentido Aeroporto do corredor Norte-sul tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Passarela Ciccillo Matarazzo. São Paulo com 56 km de filas. Zona sul com 29 km de lentidão.

7h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 45 km de filas. Zona sul com 22 km de morosidade.

7h12 – As pistas local e expresssa da Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, têm congestionamento da Ponte João Dias até a Rua Américo Brasiliense. São Paulo com 28 km de trânsito lento. Zona sul com 13 km de filas.

7h07 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h05 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 28 km de filas. Zona sul com 13 km de lentidão.

6h55 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

6h40 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros apresentam quase 3 quilômetros de lentidão no sentido Castello entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h30 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Almirante Brasil.