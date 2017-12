TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 13 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

09h39 – Encerramos a cobertura do trânsito em tempo real nesta quinta-feira, 13.

09h31 – O tráfego foi normalizado nas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni.

09h29 – São Paulo tem neste momento 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com retenção de 10 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Engenheiro Ary Torres.

09h23 – Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem 1,7 quilômetro de lentidão, da Praça Doutor Pedro Corazza à Praça Pascoal Martins.

09h21 – Radial Leste, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de tráfego lento, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Conselheiro Carrão.

09h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão, do 16 ao 10, por causa do excesso de veículos e da existência de semáforos no trecho.

09h18 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,4 quilômetros de morosidade, da Rua Ana Catharina Randi ao Viaduto dos Bandeirantes.

09h17 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Rua João Adolfo ao término do Viaduto 9 de Julho.

09h14 – Avenida Inajar de Souza, sentido Marginal do Tietê, tem 2,9 quilômetros de congestionamento, da Rua Monsenhor Paulo Fernandes de Barros à Avenida Nossa Senhora do Ó.

09h12 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 2,9 quilômetros de morosidade, da Avenida Santa Catarina ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h09 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, tem 3,3 quilômetros de congestionamento, da Rua Doutor Gabriel Piza à Avenida do Estado.

09h07 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Pinheiros, tem 3,6 quilômetros de lentidão, da Rua Benedita de Paula Coelho ao término da Ponte Aricanduva.

09h04 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de tráfego lento, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

09h00 – São Paulo tem neste momento 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 6,9 quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

08h57 – A faixa foi liberada no quilômetro 262 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni após acidente, mas ainda há lentidão como reflexo desde o quilômetro 263.

08h53 – O leitor do Estado Raimundo Neto nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o tráfego na Avenida Inajar de Souza está congestionado em função de obras no corredor de ônibus. Já é o segundo leitor que relata dificuldade no trânsito na região da Freguesia do Ó, zona norte. Raimundo disse que está parado no local desde as 6h.

08h43 – Em função da carreta quebrada no quilômetro 262, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem três quilômetros de lentidão, do quilômetro 265 ao 262.

08h40 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista marginal, de Guarulhos à capital paulista, do 220 ao 225, do 227 ao 229 e do 230 ao 231. Na expressa, há retenção entre os quilômetros 153 e 154, em São José dos Campos.

08h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, liberada após acidente na altura da Avenida Interlagos.

08h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, liberada após o acidente na altura da Ponte do Tatuapé.

08h32 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão, do quilômetro 28 ao 25 e do 16 ao 10.

08h29 – A leitora do Estado Pablicia Marques nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o trânsito na Avenida Miguel Conejo, sentido centro, está congestionado. A via se localiza na Freguesia do Ó, zona norte. A leitora disse que está parada no local desde as 6h30.

08h19 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 5 ao 7.

08h14 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem lentidão na pista local da Ponte do Tatuapé à Ponte Cruzeiro do Sul.

08h13 – Radial Leste e Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem lentidão da Praça Divinolândia à Avenida 23 de Maio.

08h12 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem lentidão na pista expressa da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

08h11 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão, do quilômetro 17 ao 11. O fluxo é bom na direção oposta.

08h08 – Carreta quebrada bloqueia faixa da direita no quilômetro 262 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá.

08h06 – São Paulo tem neste momento 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há retenção nas pistas expressa e local da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

08h01 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem 14 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do 77 ao 69, em Louveira, onde houve um acidente que interdita a faixa de rolamento 1, e do 110 ao 104, em Sumaré. Em direção ao interior, há quatro quilômetros de retenção, do 57 ao 61.

07h50 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem três quilômetros de tráfego lento, do 16 ao 19.

07h31 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão, do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10.

07h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 25 ao 20.

07h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 23 ao 22, em Barueri, e do 17 ao 13, em Osasco. Já na pista expressa, também são cinco quilômetros de retenção, do 34 ao 34, onde houve um acidente, e do 17 ao 16.

07h26 – Em direção ao interior, a pista expressa da Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de retenção em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 61.

07h23 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três pontos de lentidão na pista expressa: seis quilômetros em Sumaré, do 110 ao 104; quatro quilômetros em Louveira, onde um acidente interdita a faixa de rolamento 1, do 73 ao 69; e dois quilômetros na chegada a São Paulo, do 14 ao 12.

07h21 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 91 ao 89, em função de um acidente que não interdita faixa.

07h18 – Na expressa, a Rodovia Presidente Dutra tem lentidão entre os quilômetros 224 e 225, em Guarulhos.

07h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista marginal, de Guarulhos à capital paulista, do quilômetro 219 ao 225 e do 226 ao 229. Há retenção também entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

07h11 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, interdita duas faixas na altura da Ponte do Tatuapé.

07h10 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Avenida Interlagos.

07h05 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 7 e 8, das 7h00 às 10h00.

07h00 – A manifestação de caminhoneiros marcada para a manhã desta quinta-feira, 13, foi cancelada por causa de liminar que impedia o ato de fechar oito rodovias que dão acesso a São Paulo. A intenção era protestar contra a cobrança do eixo suspenso nos pedágios. De acordo com o organizador do protesto, Claudinei Oliveira, a polícia repreendeu com violência os manifestantes, que não chegaram a fechar nenhuma via.

Quando os caminhões estão sem carga, levantam as rodas (eixo suspenso), pois o valor do pedágio é multiplicado pelo número de eixos. No entanto, desde o ano passado, a cobrança é feito pelo total de eixos, independentemente de eles estarem encostados no chão ou não.

Segundo Claudinei, uma viagem entre Barueri e Santos, com extensão de 160 quilômetros de ida e volta, tem gasto total de pedágio de R$ 124,00 para caminhões com quatro eixos. Já para veículos com seis eixos, esse valor é de R$ 188,00, crescimento de 35%. O mesmo porcentual de aumento ocorre para uma viagem entre São Paulo e Ribeirão Preto, com extensão de 600 quilômetros de ida e volta, de R$ 432,00 para R$ 660,00.

O líder do protesto afirmou que ainda discutirá com outros caminhoneiros um possível novo ato e não deu previsão da realização. As rodovias que seriam bloqueadas eram: Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias e Cônego Domênico Rangoni, além do Rodoanel. (Daniel Teixeira, O Estado de S. Paulo)

06h28 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h27 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de retenção na pista expressa, em Itapevi, entre os quilômetros 32 e 30, por causa de um acidente.

06h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do 222 ao 225, em Guarulhos, e do 227 ao 229, em São Paulo.

06h12 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h11 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem cinco quilômetros de lentidão, do quilômetro 22 ao 19 e do 12 ao 10, por excesso de veículos e pela existência de semáforos no último trecho.

06h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem retenção na pista marginal também na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 228 e 229.

05h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 223 ao 225.

05h43 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 24 ao 20.

05h38 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.