TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

19h51 – O Corredor Norte-Sul tem 5 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Beneficência Portuguesa até o Viaduto Indianópolis.

19h45 – A capital tem 115 km de vias congestionadas nesta noite.

19h34 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h23 – A Avenida Vicente Rao registra 2,2 km de lentidão, sentido Diadema, da Avenida Vereador Jose Diniz até a Avenida Washington Luís.

19h18 – A Avenida Nove de Julho tem 6 km de congestionamento, sentido bairro, da Praça da Bandeira até a Ponte Cidade Jardim.

19h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,2 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Cristina Tomas até a Ponte da Vila Guilherme.

18h58 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h47 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h42 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva.

18h10 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo), na noite de hoje

17h55 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, do início Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

17h50 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

17h46 – A pista expressa da Radial Leste tem 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h38 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de fluxo carregado, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Roberto Feijó.

17h31 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

17h26 – A Avenida Paulista registra 2,4 km de trânsito complicado, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o acesso para Dr Arnaldo/ Rebouças.

17h23 – A cidade tem 91 km de vias congestionadas no momento.

17h21 – A Radial Leste registra 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

17h – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares.

16h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 6,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

15h56 – Segue a lentidão no sentido litoral do Km 39 ao km 40 da Rodovia Anchieta, por excesso de veículos.

14h11 – São Paulo segue com 22 km de lentidão nas principais vias da capital.

14h10 – Avenida Vereador Jose Diniz, sentido Bairro, com morosidade desde a Rua Padre Jose de Anchieta até a Avenida João Dias.

13h41 – Tráfego intenso em 2,5 km do Corredor Eusébio Matoso, no sentido Centro. Congestionamento está entre a Avenida Jorge João Saad até a Avenida Lineu de Paula Machado.

13h39 – Permanece lentidão na Rodovia Anchieta no sentido litoral do Km 37 ao km 40, por excesso de veículos. Demais trechos têm o tráfego tranquilo e boa visibilidade.

13h – Avenida do Estado, com lentidão no sentido Santana, desde a Avenida João Teodoro até a Rua Trinta e Um de Março.

12h45 – Avenida Salim Farah Maluf lenta na pista expressa, sentido Vila Prudente, da Avenida Luiz ignácio de Anhaia Mello, até a Ponte o Tatuapé.

12h02 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral do Km 38 ao km 40, por excesso de veículos. Demais trechos têm o tráfego tranquilo e boa visibilidade.12h15 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos na pista expressa desde a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello até A Ponte do Tatuapé.

11h18 – Tráfego intenso no Corredor Norte/Sul, sentido Santana, entre o Viaduto Indianópolis até o Viaduto General Euclides Figueiredo.

11h17 – Tráfego segue retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na manhã de hoje.

11h12 – Atropelamento por ônibus bloqueia uma faixa da Avenida Francisco Mourato, sentido centro, na altura da Rua Alvarenga, na zona oeste. São registrados 2,5 km de congestionamento desde a Avenida Jorge João Saad até a Avenida Lineu de Paula Machado. A vítima do atropelamento não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

10h41 – Um caminhão quebrou na Rodovia Ayrton Senna, e interfere no tráfego de veículos na altura do km 21. Há congestionamento na rodovia desde o km 23 ao km 20, região de Guarulhos, no sentido São Paulo.

10h34 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. A lentidão, de 5,1 km, está entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h38 – Avenida Vereador José Diniz lenta no sentido centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Sebastião.

8h25 – Cidade tem 57 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de lentidão na pista expressa sentido Interlagos, da Ponte Transamérica até a Ponte do Morumbi.8h51 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio em São José dos Campos, na pista expressa, entre os quilômetros 141 e 145. Sentido São Paulo também vai lento no mesmo trecho.9h14 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Interlagos, pista expressa, da Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

7h55 – Avenida Vinte e Três de Maio lenta no sentido Santana, entre a Euclides Figueiredo até o Viaduto República Árabe Síria.

7h37 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, entre a Ponte da Cidade Universitária e a Ponte do Jaguaré.

7h20 – Cidade tem 22 km de lentidão. Radial Leste tem 3 km de lentidão na pista expressa no sentido centro, entre o Viaduto Wandenkolk ao Viaduto Guadalajara.