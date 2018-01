TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 14 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h30 – Termina a cobertura do trânsito em São Paulo, 14 de novembro. Acompanhe o trânsito da volta do feriadão no domingo, a partir das 15h. Boa noite, bom feriado!

22h23 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

22h18 – Lentidão é de 4,7 quilômetros na pista expressa da Radial Leste, sentido bairro. Motoristas reduzem a velocidade da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

21h15 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue congestionada na pista expressa. Lentidão é de 5,1 quilômetros e vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte das Bandeiras.

22h09 – Acidente bloqueia duas faixas no sentido interior da Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 17. Motoristas reduzem a velocidade a partir do quilômetro 13.

22h06 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com lentidão entre os quilômetros 270 e 265.

22h04 – Rodovia Anchieta segue com lentidão entre os quilômetros 26 e 55.

22h02 – Rodovia Oswaldo Cruz tem tráfego lento do quilômetro 66 ao 94, no sentido Ubatuba.

21h57 – Aumenta o trecho de lentidão na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior. Agora, o tráfego é lento do quilômetro 124 ao 130. Operação Campos do Jordão segue em vigor.

21h54 – São Paulo tem lentidão de 48 quilômetros nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média para o horário. Mais cedo, às 18h38, a Capital bateu seu recorde histórico de trânsito. No horário, havia 315 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas.

21h52 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,3 quilômetros na pista expressa da Ponte do Piqueri a Ponte Jânio Quadros. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

21h49 – Corredor das avenidas Rebouças/Eusébio Matoso, sentido bairro, tem lentidão de 2,1 quilômetros da Avenida Doutor Arnaldo a Rua Capitão Antônio Rosa.

21h45 – Três pontos de lentidão na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 121 ao 116, do quilômetro 143 ao 142 e do quilômetro 163 ao 162.

21h43 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão no sentido litoral do quilômetro 16 ao 52.

21h42 – Saída de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão do quilômetro 226 ao 223.

21h39 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 18 ao 23.

21h36 – Corredor das avenidas Vale/Prestes Maia, sentido bairro, tem lentidão de 2,2 quilômetros do Vale do Anhangabaú a Avenida do Estado.

21h33 – Tráfego segue lento do quilômetro 11 ao 24 na Rodovia Ayrton Senna.

21h31 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista marginal do quilômetro 229 ao 223.

21h28 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão da Rua Santa Albina a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

21h24 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de três quilômetros do viaduto Santa Generosa a Praça da Bandeira.

21h22 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 17 ao 24.

21h20 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

21h16 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,8 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde.

21h14 – Dois pontos de lentidão na pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Lentidão de 3,8 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde e de 3,9 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte da Vila Guilherme.

21h11 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

21h09 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue lenta do quilômetro 270 ao 265.

21h07 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 221 ao 219, em Guarulhos.

21h00 – Segue em vigor operação descida no Sistema Anchieta-Imigrantes desde às 12h30. Previsão de que a operação siga em vigor até as 18h desta sexta-feira, feriado de Proclamação da República.

20h58 – Trânsito ainda é complicado na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Via é a de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 13,8 quilômetros da Ponte Atílio Fontana a Ponte Jânio Quadros.

20h54 – São Paulo tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h45 – Na frente do prédio do Tribunal de Justiça de SP estudantes da USP pedem fim das prisões e processos contra alunos durante manifestações na instituição.

20h42 – Rodovia Anchieta segue com trânsito lento do quilômetro 26 ao 55, em direção ao litoral. No sentido Capital, há lentidão do quilômetro 62 ao 55.

20h40 – Rodovia dos Imigrantes segue com trânsito lento e com pontos de parada do quilômetro 12 ao 52 e do quilômetro 60 ao 65, no sentido litoral.

20h35 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 127 ao 130, no acesso à Rodovia Presidente Dutra.

20h30 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,3 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte das Bandeiras.

20h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 6,5 quilômetros do Viaduto Onze de Junho a Praça da Bandeira.

20h22 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,7 quilômetros na pista local da Ponte da Vila Guilherme a Ponte Imigrante Nordestino.

20h20 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,9 quilômetros na pista central da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Casa Verde.

20h18 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, está quase que completamente congestionada. Lentidão é de 20 quilômetros e vai da Ponte Atílio Fontana a Ponte Imigrante Nordestino.

20h14 – São Paulo tem 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice está acima da média para o horário, que é de 113 quilômetros. Mais cedo, a Capital bateu recorde histórico de congestionamento. Às 18h38, a cidade tinha 315 quilômetros de vias paradas.

20h11 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 11 ao 16.

20h08 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 91 ao 94.

20h05 – Três manifestações complicam o trânsito na Capital.

Segundo a Polícia Militar, um protesto reúne mil pessoas na frente Câmara Municipal, na Rua Maria Paula, e 600 pessoas dentro do prédio. A PM não informa o motivo do ato.

Na Rua da Consolação, 50 estudantes da USP fazem protesto contra a prisão de dois alunos durante a reintegração de posse da reitoria, que ocorreu nesta semana.

E um protesto na Praça da República reúne 350 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.

19h59 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 8,7 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Praça da Bandeira.

19h56 – Manifestação de estudantes da USP bloqueia três faixas da Rua da Consolação, sentido centro, após Rua Dona Antônia de Queirós.

19h54 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 120 ao 116, em Caçapava.

19h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão do quilômetro 230 ao 223 na pista marginal.

19h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 9,4 quilômetros na pista expressa da Avenida Juscelino Kubitschek ao Complexo Viário do Cebolão.

19h46 – Tráfego lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Peruíbe. O DER calcula que o motorista demore 46 minutos do quilômetro 282 ao 343.

19h44 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, tem tráfego lento do quilômetro 66 ao 94.

19h42 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem lentidão de 3,6 quilômetros da Rua Estados Unidos a Praça da Bandeira.

19h40 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ainda é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 20,3 quilômetros e vai da Ponte Atílio Fontana a Ponte Imigrante Nordestino. Na pista local, lentidão é de 13,3 quilômetros e vai da Rodovia Castelo Branco a Ponte das Bandeiras.

19h37 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 5,5 quilômetros do Metrô Carrão a Praça Divinolândia.

19h35 – Pista central da Marginal do Tietê tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

19h33 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 9 ao 28 no sentido interior.

19h30 – Rodovia Presidente Dutra tem dois pontos de lentidão na saída de São Paulo pela pista marginal, por conta do excesso de veículos: do quilômetro 229 ao 223 e do quilômetro 222 ao 219. Motoristas reduzem a velocidade também em Jacareí, na pista expressa, do quilômetro 163 ao 160.

19h27 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego congestionado no sentido interior, do quilômetro 11 ao 24, por excesso de veículos.

19h22 – Diminui o congestionamento na Capital. A CET registra 257 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas, bem abaixo do recorde histórico, registrado nesta quinta-feira às 18h38, quando a cidade tinha 315 quilômetros de vias paradas.

19h20 – Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão do quilômetro 258 ao 270, no sentido Cubatão. Em direção ao Guarujá, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 270 ao 265.

19h17 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem trânsito lento com pontos de parada do quilômetro 12 ao 53 e do quilômetro 63 ao 65.

19h16 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, por conta do excesso de veículos na saída para o feriadão. Lentidão agora vai do quilômetro 29 ao 55.

19h14 – Cerca de 70 alunos da Universidade de São Paulo (USP) fazem manifestação na Avenida Consolação e fecham o sentido República da via. Eles protestam contra a prisão de dois estudantes da instituição após reintegração de posse da reitoria e a ação da Tropa de Choque no campus da Cidade Universitária. A concentração começou por volta das 17h na Praça dos Ciclistas, na Avenida Paulista e deve seguir até o prédio do Tribunal de Justiça. Os alunos carregam uma faixa vermelha e cartazes escritos ‘Chega de prisões’ e ecoam frases como “não à repressão”, “fim dos processos” e “fora PM”. (Bárbara Ferreira Santos/Estadão)

19h10 – O usuário do Instagram B.Júnior registrou o congestionamento na Marginal do Tietê nesta quinta-feira, 14.

19h06 – Tráfego congestionado do quilômetro 258 ao 270 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido São Paulo, na altura de Cubatão.

19h00 – Por causa de protesto na Rua Maria Paula e no Viaduto Jacareí, a circulação de ônibus no local está afetada, informa a SPTrans.

18h59 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue completamente parada na pista local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Imigrante Nordestino. Na pista expressa, o congestionamento soma 22,4 quilômetros e vai da Ponte dos Remédios à Ponte Imigrante Nordestino.

18h54 – Protesto na Rua Maria Paula, na região central. Polícia Militar e CET não informaram o motivo da manifestação.

18h52 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 10 ao 28 por conta do excesso de veículos.

18h51 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral à Avenida dos Bandeirantes.

18h49 – Avenida 9 de Julho, sentido centro, tem 4,8 quilômetros de lentidão, da Rua Urimonduba à Praça da Bandeira.

18h46 – No sentido interior da Rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é lento do quilômetro 120 ao 130 – no acesso à Rodovia Presidente Dutra – por causa do excesso de veículos.

18h41 – Às 18h38, São Paulo registrou novo recorde de congestionamento: 315 quilômetros ou 36,2% das vias monitoradas pela CET.

18h39 – Faixas liberadas no quilômetro 28,6 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, onde uma carreta havia tombado. Tráfego segue lento do quilômetro 11 ao 29.

18h38 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,6 quilômetro de lentidão, da Rua Haddock Lobo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio. No sentido Consolação, há 450 metros de retenção, da Alameda Peixoto Gomide à Rua Augusta.

18h23 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 8,7 quilômetros, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar à Praça da Bandeira.

18h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de sete quilômetros na pista local, da Rua Verbo Divino à Ponte Eusébio Matoso.

18h21 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros, da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

18h20 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 5,8 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio à Estação Guilhermina-Esperança.

18h19 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 5,7 quilômetros, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 5,3 quilômetros, da Marginal do Pinheiros à Rua Augusto Rolim Loureiro. No sentido oposto, lentidão de cinco quilômetros, da Avenida Miruna à Marginal do Pinheiros.

18h14 – Na pista expressa do sentido Ayrton Senna, a Marginal do Tietê tem 15,3 quilômetros de congestionamento, da Ponte dos Remédios ao arco da Sabesp.

18h13 – A Marginal do Tietê está parada em toda a sua extensão (23,1 quilômetros) na pista local no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Imigrante Nordestino.

18h06 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento no sentido interior do quilômetro 10 ao 23, por conta do excesso de veículos.

18h05 – Outro ponto de lentidão no Rodoanel Oeste, sentido litoral. Após enfrentar congestionamento do quilômetro 6 ao 16, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 22 ao 26.

18h00 – Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 29 ao 40 e do quilômetro 51 ao 55, no sentido litoral. Já a Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso do quilômetro 11 ao 52. O usuário do Instagram Carlos Alberto registrou o congestionamento na Rodovia dos Imigrantes.



17h58 – Rodovia Carvalho Pinto tem lentidão entre os quilômetro 123 e 130, sentido interior, por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, o tráfego é normal.

17h57 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre o quilômetro 11 e o 29, sentido interior, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, fluxo normal.

17h56 – Quem segue no sentido litoral no trecho Oeste do Rodoanel enfrenta dez quilômetros de lentidão na pista expressa em Barueri e Osasco. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 6 ao 16.

17h55 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 111 ao 109.

17h52 – A Marginal do Tietê é a via mais congestionada da Capital neste momento e tem nove pontos de lentidão. Na pista expressa, são 16 quilômetros de retenção no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco ao arco da Sabesp. Já no sentido Castelo Branco, o congestionamento soma 14,2 quilômetros e vai de 1,6 quilômetro depois do Hospital da Vila Maria à Ponte Rodovia dos Bandeirantes. Na foto, as pistas expressa e central da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Limão.

17h43 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 15 ao 13. A lentidão é causada pelo congestionamento na Marginal do Tietê.

17h41 – Saída de São Paulo pela Rodovia Castelo Branco com congestionamento do quilômetro 15 ao 24.

17h40 – Às 17h33, São Paulo registrou 311 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, o maior congestionamento da história.

17h37 – Motorista que vai para o interior pela Rodovia dos Bandeirantes enfrenta 13 quilômetros de lentidão na saída de São Paulo. Tráfego é intenso do quilômetro 16 ao 29.

17h36 – Rodovia Fernão Dias tem fluxo intenso de veículos na saída de São Paulo, mas não há pontos de congestionamento.

17h35 – Rodovia Régis Bittencourt tem dois pontos de lentidão no sentido Curitiba: do quilômetro 340 ao 350, na Serra do Cafezal, e do quilômetro 433 ao 443, na cidade de Registro.

17h34 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido litoral, do quilômetro 274 ao 270, por excesso de veículos.

17h32 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 28 ao 23 e do quilômetro 12 ao 10, por conta do excesso de veículos.

17h27 – Às 17h12, São Paulo bateu o recorde de congestionamento ao atingir 303 quilômetros nas vias monitoradas pela CET. O trânsito está muito acima da média para o horário. Veja o gráfico abaixo:

17h25 – Marginal do Tietê é a via mais congestionada da Capital nesta tarde e tem 10 pontos de lentidão. A situação está mais complicada no sentido Ayrton Senna, onde há 17,5 quilômetros de retenção na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Presidente Dutra.

17h15 – São Paulo tem recorde de congestionamento nesta tarde, com 303 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h10 – São Paulo tem neste momento 298 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O congestionamento está próximo da maior retenção registrada na história (300 quilômetros), em 26 de julho de 2013.

17h01 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para carros com placa final 7 e 8, das 17h00 às 20h00.

16h55 – O trânsito está lento na Rodovia dos Imigrantes para quem vai ao litoral, por causa do excesso de veículos. Já são 37 quilômetros de retenção, do 16 ao 53.

16h53 – A velocidade média nos corredores de ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) é de 17 km/h nos sentidos centro e bairro.

16h51 – O congestionamento em São Paulo na véspera do feriado da Proclamação da República aumenta cada vez mais. Neste momento já são 246 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h44 – São Paulo tem neste momento 233 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O congestionamento é 170% superior à média para o horário (86 quilômetros).

16h42 – O Elevado Presidente Artur da Costa e Silva, conhecido como “Minhocão”, está congestionado em toda a sua extensão no sentido centro, do Largo Padre Péricles à Rua da Consolação. Próximo à região, o repórter do Estado Mateus Fagundes registrou o trânsito na Avenida Francisco Matarazzo, sentido centro.

16h33 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 17,5 quilômetros de lentidão na pista expressa. É a via mais congestionada da Capital neste momento. A retenção vai da Rodovia Castelo Branco à Ponte Presidente Dutra.

16h29 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

16h18 – São Paulo tem neste momento 226 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h05 – Em direção ao litoral, a Rodovia dos Imigrantes tem 30 quilômetros de lentidão, do 23 ao 53. Já a Rodovia Anchieta tem dois pontos de retenção: do quilômetro 29 ao 40; e do 53 ao 55.

16h01 – São Paulo tem neste momento 203 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Como reflexo da véspera do feriado de Proclamação da República, o congestionamento está muito acima da média para o horário.

16h00 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

10h12 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h36 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

09h00 – Capital tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h56 – Rodoanel tem pequena lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes. Reflexo de acidente.

08h44 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h36 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

08h27 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h11 – Raposo Tavares tem interdição de uma faixa no sentido São Paulo, próximo ao quilômetro 17, devido a acidente.

08h00 – Capital tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, com 8,2 quilômetros de retenção a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h42 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h31 – Ayrton Senna tem lentidão de oito quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h23 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h14 – Marginal do Tietê tem 4,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h07 – Fernão Dias tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Camanducaia. Um caminhão tombou na pista.

07h00 – Capital tem 18 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Complexo Viário Maria Maluf no sentido Imigrantes, com dois quilômetros de retenção a partir da Rua do Boqueirão.

06h51 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

06h43 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h37 – Dutra tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h30 – Avenida Aricanduva tem 1,8 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Benedita de Paula Coelho.

06h24 – Régis Bittencourt tem dez quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, na região da Serra do Cafezal. Segundo a concessionária que administra a via, o congestionamento é reflexo do excesso de veículos.

06h21 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.