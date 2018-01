TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h14 – Há dois quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 335 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas na noite de hoje.

20h09 – A Avenida Vereador José Diniz tem morosidade, sentido centro, da Rua Vieira de Morais até a Avenida dos Bandeirantes.

20h05 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista.

19h49 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 6,3 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h40 – A Avenida República do Líbano tem 1,6 km de lentidão, sentido bairro, da Antonio J. de Moura Andrade até a Arapanés.

19h25 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Otto Baumgart até a Ponte Jânio Quadros.

19h16 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h05 – A Avenida dos Bandeirantes registra 7,1 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

19h – A Avenida do Estado tem 1,4 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Manifesto até o Viaduto Grande São Paulo.

18h50 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,5 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

18h45 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 364, na região de Miracatu, devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal para auxiliar na fluidez do tráfego na Serra do Cafezal. O tráfego é lento do km 366 ao km 364. Na pista sentido Curitiba, há lentidão do km 334 ao km 343, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, reflexo da mesma operação.

18h40 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Angelo Bada até a Moscou.

18h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h31 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h22 – A capital tem 102 km de vias congestionadas, índice considerado dentro da maédia para o horário.

18h15 – O motorista enfrenta lentidão da Avenida Francisco Matarazzo até o Viaduto Engenheiro Alberto Brada na tarde desta quinta-feira.

17h51 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Rua Joaquim Eugenio de Lima.

17h48 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade da Avenida Três de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h39 – A Rua da Consolação registra 2,1 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Martinho Prado.

17h33 – A Radial Leste tem 1,7 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,2 km de trânsito moroso, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Atílio Fontana.

17h19 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h12 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – Liberada a pista norte da Anchieta no trecho de serra, entre o km 40 e do km 55. O bloqueio aconteceu das 8h às 16h para a realização de obras de conservação e sinalização horizontal. A faixa da direita na Cônego D. Rangoni, sentido Cubatão, no km 257, segue interditada devido a um acidente, e causa lentidão do km 253 ao km 257. O tráfego está lento até o km 270 da Cônego por excesso de veículos.

16h58 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

16h48 – A Avenida Santo Amaro tem 3,1 km de lentidão, sentido centro, da Sebastião até o Viaduto Santo Amaro.

16h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Cruzeiro do Sul.

15h56 – Capital paulista com 58 km de lentidão em suas principais vias.

15h54 – Atropelamento na Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Cubatão no km 257, interdita a faixa da direita e causa lentidão do km 254 ao km 257. Acidente deixou uma vítima com ferimentos graves e já foi removida ao PS de Cubatão.

15h19 – Continua interdição em uma faixa da Avenida Paulista em função de acidente entre ônibus. A via tem 1,8 km de filas desde a Alameda Peixoto Gomide e a Rua Oswaldo Cruz.

14h46 – São Paulo tem 45 km de filas nas principais vias da capital. O maior congestionamento está na Marginal do Tietê. O sentido Ayrton Senna da pista expressa tem excesso de veículos desde a Ponte Vila Guilherme até o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

14h34 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h51 – Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de seis meses, em uma colisão entre dois ônibus na manhã desta quinta-feira, 9, na Avenida Paulista, entre a Rua Carlos Sampaio e a Rua Brigadeiro Luis Antônio. O acidente aconteceu às 11h40 e até às 13h30 uma faixa continuava interditada, complicando o tráfego de veículos na região.

A Avenida Paulista tem 1,8 km de congestionamento, desde a Rua Peixoto Gomide até a Alameda Oswaldo Cruz. A capital paulista registra 46 km de lentidão em suas principais vias.

13h05 – Avenida Santo Amaro com tráfego intenso no sentido centro desde o Viaduto Amaro do Meio e o Viaduto São Sebastião.

12h45 – Cidade tem 53 km de lentidão. Marginal do Tietê lenta no sentido Castelo Branco, na pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Limão.

11h45 – Tráfego tranquilo e com boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

11h34 – Marginal Tietê tem 5,9 km de filas no sentido Ayrton Senna. O congestionamento está entre a Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Limão.

11h32 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, do km 506 ao km 499, na região de Betim, devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal, que restringe o tráfego na faixa 2. O tráfego segue pela faixa 1.

10h51 – Dois acidentes na Marginal do Pinheiros complicam o trânsito nesta manhã na capital paulista. Uma colisão entre carro e moto interdita duas faixas da pista central na altura da Ponte Cidade Jardim, no sentido Castelo Branco. Duas pessoas ficaram feridas.

Às 9h30 outro acidente também bloqueou faixas da Marginal do Pinheiros durante

30 minutos e complicou o tráfego de veículos na região da Rua Tucumã. A ocorrência foi encerrada às 10h.

Neste momento a Marginal é a via com maior lentidão na capital com 13 km de congestionamento.

10h43 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 8,5 km de filas desde a Praça Campo de Bagatelle até o Túnel Ayrton Senna.

10h09 – Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme até a Rua José Gomes Falcão.

9h38 – Avenida Washington Luis lenta no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Tamoios.

9h17 – Vinte e Três de Maio lenta no sentido aeroporto a partir do túnel Ayrton Senna. Fila chega a 4,4 km.

9h02 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 10 e 13, por causa de excesso de veículos.

8h45 – Avenida Interlagos lenta no sentido bairro, da Miguel Yunes até a Moscou.

8h25 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Ave nida Alexandre Mackenzie. Há6,5 km de filas.

7h43 – Via Dutra tem lentidão no sentido Guarulhos por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 218 ao 220.

7h26 – Corredor Norte-Sul lento no sentido Interlagos, entre a Praça da Bandeira e a Campo de Bagatelle.

7h10 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, com três quilômetros de pontos de lentidão a partir da Praça da Bandeira.

7h06 -Na Radial Leste, sentido centro, sobe para 4,7 quilômetros o acúmulo de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e o acesso à Ligação Leste-Oeste.

7h03 – Radial Leste, sentido centro, com 3,6 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e o acesso à Ligação Leste-Oeste.

7h02 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2,7 quilômetros de lentidão até a Rua Américo Brasiliense.

7h00 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com quatro quilômetros de congestionamento a partir da Praça Campo de Bagatelle.

05h35 – Tráfego normalizado em todo o trecho paulista das rodovias Presidente Dutra e Régis Bittencourt

0h35 – Incêndio em carreta, ocorrido às 22h30 de quarta-feira, 8, no quilômetro 487 da pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt em Cajati, Vale do Ribeira, bloqueia uma das duas faixas de rolamento e causa 6 quilômetros de congestionamento. Não houve feridos segundo a Polícia Rodoviária. Não se sabe ainda o que deu início ao fogo.

0h25 – Acidente envolvendo duas carretas e com queda de carga de garrafas de vidro causa 5 quilômetros de congestionamento na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra na região de Jacareí, Vale do Paraíba. O acidente ocorreu às 22h35 de quarta-feira, 8, no quilômetro 174. A faixa da direita e o acostamento estão bloqueados. Uma vítima, com ferimento leve, foi levada pela concessionária Nova Dutra para a Santa Casa de Jacareí.