TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 16 de janeiro

13h46 – Marginal do Tietê tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

13h38 – Cerca de 60 semáforos estão danificados ou intermitentes na capital paulista. Não há pontos de alagamento.

10h30 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta quinta-feira, 16 de janeiro.

10h08 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Guadalajara à Rua Wandenkolk.

10h01 – São Paulo tem neste momento 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h00 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto (ao fundo na foto) à Rodovia Castelo Branco.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

09h34 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,6 quilômetros de lentidão, do Viaduto Dante Delmanto ao Viaduto Santo Amaro.

09h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa e é a mais congestionada da Capital neste momento. A retenção vai da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h26 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento nas pistas marginal e expressa, entre os quilômetros 17 e 13, em função da liberação do rodízio de veículos. Há também retenção de dois quilômetros na pista expressa entre os quilômetros 25 e 23.

09h15 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 23 e 20.

09h11 – São Paulo tem neste momento 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, por causa do excesso de veículos entre os quilômetros 219 e 225.

08h40 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 160 metros depois da Ponte Nova do Morumbi à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Há também 780 metros de retenção nas pistas local e expressa, da Ponte João Dias à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno. Em direção a Interlagos, há 2,8 quilômetros de tráfego lento nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré. Além disso, há 930 metros em outro ponto da pista expressa, que vai da Ponte João Dias à Ponte Transamérica.

08h32 – No sentido Aeroporto de Congonhas, o Corredor Norte-Sul tem ainda 2,2 quilômetros de tráfego lento no trecho que compreende o Vale do Anhangabaú e as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Avenida do Estado ao Viaduto Santa Ifigênia.

Já em direção a Santana, há 1,7 quilômetro de lentidão, da Avenida Onze de Junho ao Viaduto General Euclides Figueiredo.

08h27 – São Paulo tem neste momento 35 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, com 4,6 quilômetros no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. A retenção vai da Praça da Bandeira a 138 metros antes do Viaduto Euclides Figueiredo à Praça da Bandeira.

08h21 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem nove quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 27 e 18.

08h01 – A Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem lentidão também na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 12 e 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h59 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 110 ao 104, por causa do excesso de veículos.

07h57 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 17 e 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h52 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão, do 13 ao 10.

07h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem sete quilômetros de tráfego lento por causa da queda de uma moto no quilômetro 16, que bloqueia as faixas da esquerda (1 e 2).

07h00 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na divisa entre Osasco e São Paulo na pista marginal, do quilômetro 14 ao 13.

06h58 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão em Guarulhos na pista expressa, entre os quilômetros 223 e 225, e na marginal, entre o 224 e o 225. Na foto, o excesso de veículos na região.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h51 – Acidente na Avenida Giovanni Gronchi, sentido bairro, na altura da Rua Santo Américo, no Morumbi, na zona sul.

06h47 – A Capital tem neste momento 52 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.



06h43 – CET adia para 20 de janeiro a volta do rodízio de veículos em São Paulo. Saiba mais.



06h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210 e do 223 ao 225. Já na pista marginal, são dois quilômetros de retenção, entre o 223 e o 225. 06h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem cinco quilômetros de lentidão, do 17 ao 15 e do 23 ao 20.

06h27 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.