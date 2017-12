TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 17 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h16 – São Paulo tem 38 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h09 – Avenida Francisco Mourato, no sentido Bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte Eusébio Matoso e a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

21h01 – Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas, tem trânsito carregado na saída de São Paulo, entre os quilômetros 34 e 8.

21h – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Interior, tem trânsito lento na região de Jundiaí, entre os quilômetros 46 e 53.

20h59 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 2 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre as pontes da Vila Guilherme e Bandeiras.

20h50 – Rodovia Anhanguera, no sentido Interior, tem trânsito lento na região de Jundiaí, entre os quilômetros 57 e 60.

20h36 – São Paulo tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h32 – O leitor Alexandre André Magnatti Lopes enviou para o número de WhatsApp do Estadão um registro do trânsito na saída do primeiro pedágio da rodovia Castelo Branco, no sentido Interior. Se você tem alguma informação, envie para o nosso número de WhatsApp: (11) 9-7069-8639.

20h22 – O leitor Abidjan Trindade enviou para o número de WhatsApp do Estadão um registro de acidente na Radial Leste, por volta das 19h30. No momento, a Radial tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido Bairro, entre a rua Wandenkolk e a Avenida Pires do Rio. Se você tem alguma informação, envie para o nosso número de WhatsApp: (11) 9-7069-8639.



20h12 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, entre os quilômetros 274 e 266.

20h11 – A rodovia Imigrantes tem trânsito lento na chegada à Praia Grande, entre os quilômetros 65 e 70.

20h10 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre a rua Armando Barroso e a avenida Giovanni Gronchi.

20h07 – Avenida Rebouças, no sentido Bairro, tem 3 quilômetros de lentidão entre a avenida Doutor Arnaldo e a rua Pedroso de Morais.

20h05 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk e a Avenida Pires do Rio.

20h02 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem trânsito lento entre os quilômetros 480 e 485, por causa do excesso de veículos.

20h – Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, tem 5,2 quilômetros de lentidão ente a ponte 31 de Março e a avenida Doutor Francisco Mesquita.

19h58 – Um acidente na rodovia Carvalho Pinto, no sentido Interior, interditou a faixa da esquerda por dez minutos, perto do acesso à rodovia Presidente Dutra. O tráfego é lento entre os quilômetros 126 e 130.

19h56 – Capital paulista tem 171 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h52 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Interior, tem tráfego lento na região de Jundiaí, entre os quilômetros 38 e 53.

19h51 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem tráfego lento por causa do excesso de veículos na região de Guarulhos, entre os quilômetros 217 e 220.

19h49 – Rodovia Anhanguera, no sentido Interior, tem tráfego intenso na pista Expressa, entre os quilômetros 103 e 106.

19h48 – Um acidente deixa o trânsito de veículos lento na rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho). A pista no sentido Sorocaba tem congestionamento entre os quilômetros 10 e 7.

19h46 – Rodovia dos Imigrantes na chegada à São Vicente, tem trânsito lento entre os quilômetros 63 e 70.

19h45 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, tem trânsito congestionado entre os quilômetros 250 ao 270. No sentido Guarujá, o trânsito é lento entre os quilômetros 270 e 266.

19h43 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 8,7 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

19h40 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 15 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre as pontes Julio Mesquita Neto e Imigrante Nordestino.

19h21 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado do km 33 ao 43 e do km 54 ao 58. Na chegada a São Vicente, há lentidão do km 63 ao km 70.

19h10 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento, no sentido Praia Grande, do km 288 ao 292.

19h05 – A cidade de São Paulo tem no momento 246 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a que tem o maior trânsito, com 80 quilômetros de lentidão.

18h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem tráfego lento na pista expressa em Taubaté pelo excesso de veículos.

18h49– A cidade de São Paulo tem neste momento 255 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – Rodovia Castello Branco, sentido Interior, tem tráfego lento em Barueri na pista expressa.

18h45- Rodovia Oswaldo Cruz tem tráfego intenso sentido Ubatuba.

18h35 – A leitora do Estado Carol Nassif mandou uma mensagem para o número (11) 9-7069-8639 e disse que está desde as 16h30 na Marginal do Tietê, sentido interior. Segundo ela, a via está travada tanto na pista expressa, quanto na local.

18h20 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, há lentidão da Ponte do Piqueri até o viaduto Imigrante Nordestino. Neste momento, São Paulo tem 247 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h17 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, o trânsito segue lento do km 11 ao 25 por excesso de veículos.

18h15 – Na Rodovia dos Tamoios, o tráfego é intenso no sentido litoral norte. No sentido São José dos Campos, a situação é normal. Com o tempo encoberto, a visibilidade é parcial.

18h12 – O tráfego é lento na Rodovia Carvalho Pinto, sentindo interior, do km 75 ao 83.

17h49 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do km 16 ao 20.

17h36 – O leitor do Estado Raul Antunes registrou caminheiros não respeitando horários na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, e nos enviou uma foto por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639

17h22 – A cidade de São Paulo tem neste momento 250 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h11 – Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego tem tráfego lento do km 218 ao 214, sentido São Sebastião. A situação é normal no sentido Guarujá.

17h06 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso do km 12 ao 26 no sentido interior.

16h57 – A cidade de São Paulo tem neste momento 184 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h38 – O tempo estimado para atravessar a Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, neste momento é de 1 hora e 9 minutos, segundo o DER-SP. O tráfego é lento do km 12 ao 30.

16h30 – A cidade de São Paulo tem neste momento 150 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h26 – A linha 4-amarela do metrô de São Paulo será interditada no domingo, 20, no trecho entre as estações Paulista e Faria Lima durante todo o dia (4h40 à meia-noite). O motivo é a realização de obras nas estações Fradique Coutinho e Oscar Freire. A ViaQuatro, concessionária que opera a linha, colocará à disposição dos passageiros os ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para o deslocamento no trecho interditado. O passageiro deve retirar uma senha na área paga das estações Paulista e Faria Lima. As demais estações da Linha (Butantã, Pinheiros, República e Luz) operam normalmente.

16h18 – Rodovia dos Imigrantes tem 15 quilômetros de tráfego congestionado do km 28 ao 43.

16h16 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego interrompido no km 384, sentido Sul, devido a obstáculo na Pista.

16h13 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem 8 quilômetros de tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do 53 ao 61.

16h10 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem 4 quilômetros de lentidão na pista expressa em Taubaté, do 117 a 113.

16h05 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta quinta-feira, 17. Neste momento, a cidade tem 132 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

12h03 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 17. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

12h01 – Trânsito piora na Avenida 23 de Maio, sentido Santana. Agora, há 4,2 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Indianópolis e Santa Generosa.

11h48 – Ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, está liberada após acidente.

11h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do 21 ao 24.

11h45 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,2 quilômetros de congestionamento na pista local entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

11h40 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem três quilômetros de lentidão a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h23 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três quilômetros de congestionamento na pista local, entre as Pontes Aricanduva e Tatuapé.

Já na via expressa, há dois pontos de retenção: entre as Pontes Aricanduva e Tatuapé (três quilômetros) e da Ponte da Casa Verde à da Freguesia do Ó (2,6 quilômetros).

11h14 – Rodovia Anchieta, sentido Cubatão, tem 11 quilômetros de congestionamento, entre o 44 e o 55. Já o motorista que vai para São Paulo enfrenta quatro quilômetros de lentidão, do 59 ao 55.

11h10 – São Paulo tem, neste momento, 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h03 – Corredor 23 de Maio, sentido Santana, tem 2,5 quilômetros de lentidão a partir do Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

10h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guarulhos. Motorista encontra filas do quilômetro 219 até o 224.

10h49 – Atropelamento por carro na Avenida Washington Luís. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro Jabaquara.

10h44 – O usuário do Instagram Matheus Oliveira fez um registro no congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni. “Duas horas e meia parado”, diz. Mais cedo, uma carreta tombou na altura do quilômetro 254, sentido Guarujá, a partir do qual uma fila de 16 quilômetros foi formada.

A rodovia segue parcialmente interditada e a concessionária Ecovias sugere ao motorista usar um caminho alternativo, como a balsa Santos-Guarujá.

10h36 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,1 quilômetros de congestionamento na pista local a partir do Arco da Sabesp.

10h33 – São Paulo tem, neste momento, 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h27 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Cubatão, tem quatro quilômetros de congestionamento, do 270 ao 274.

10h19 – No sentido capital, Rodovia dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, por causa do congestionamento nas marginais. Há retenção entre o quilômetro 17 e o 13.

10h15 – Acidente no início da Ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

10h14 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo. Veículo quebrou na pista, mas as faixas já foram liberadas. Motorista pisa no freio do quilômetro 14 até o 17.

10h09 – São Paulo registra apenas 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h08 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem pouco mais de dois quilômetros de congestionamento até o lado oposto da Avenida São Gabriel.

10h02 – Acidente interdita duas faixas da pista local na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, antes da Ponte Freguesia do Ó.

10h01 – Uma pessoa foi atropelada por um carro na Rua Pedro Vicente, na zona norte de São Paulo. Vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Mandaqui.

09h57 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de retenção em Guarulhos, do 20 ao 15.

09h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem três quilômetros de lentidão da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

09h47 – Fluxo livre no dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares. De acordo com o DER, a visibilidade é boa na pista.

09h43 – Falha na rede de Trólebus também foi corrigida na Avenida Nazaré, na zona sul de São Paulo.

09h42 – Trânsito melhora na Rodovia Anchieta e, agora, há três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, a partir do 13. Rodovia chegou a registrar dez quilômetros de congestionamento na manhã desta quinta-feira.

09h41 – Avenida Lacerda Franco, sentido bairro, está liberada em relação ao acidente na altura da Avenida Lins de Vasconcelos.

09h40 – Rodovia Presidente Dutra tem trânsito ruim nos dois sentidos. Há três quilômetros de retenção, sentido São Paulo, na pista marginal em São Paulo, do quilômetro 227 até 0 230. Já o motorista que dirige para o Rio de Janeiro encontra dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Pindamonhangaba, entre o 93 e o 91.

09h35 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente. Mais cedo, houve duas falhas: uma na Estação Armênia, na Linha 1 – Azul, e a outra na Estação Belém, da Linha 3 – Vermelha.

09h30 – Corredor Norte-Sul é a via mais com maior lentidão entre as monitoradas pela CET. Há quatro quilômetros de congestionamento, no sentido Aeroporto de Guarulhos, entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h18 – Radial-Leste, sentido centro, liberada em relação ao acidente próximo à Rua Tuiuti.

09h10 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco. Motorista encara filas do quilômetro 16 ao 13.

09h07 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,5 quilômetros de lentidão a partir da Estação Vila Matilde.

09h02 – Acidente na Avenida Inajar de Souza, sentido Lapa, na altura da Rua Cesário Verde, no Limão.

08h58 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem cinco quilômetros de lentidão em Miracatu. Já no sentido São Paulo, tráfego segue normalmente.

08h57 – Acidente na Avenida Lacerda Franco, sentido bairro, também interdita duas faixas da via, próximo à Avenida Lins de Vasconcelos.

08h56 – Acidente interdita duas faixas centrais da Radial Leste, sentido centro, na altura da Rua Tuiuti. Carro e moto bateram no local.

08h53 – São Paulo tem, neste momento, 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h51 – Motorista deve evitar a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido interior. Há 16 quilômetros de tráfego lento, reflexo do tombamento de uma carreta. Motorista encontra lentidão do quilômetro 270 até o 254. Já no sentido capital, há três quilômetros de congestionamento, entre o 252 e 255.

08h11 – Corrigida falha na rede Trólebus na Avenida Arnolfo Azevedo, na zona oeste.

08h07 – Viaduto Pires do Rio, sentido centro, está liberado após acidente junto à Avenida Salim Farah Maluf. Duas faixas haviam sido bloqueadas.

07h56 – Rodovia Anchieta tem dez quilômetros de congestionamento na chegada a São Paulo. Motorista pisa no freio do quilômetro 20 até o 10.

07h50 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,1 quilômetros de lentidão, da Ponte do Imigrante Nordestino até o Hospital de Vila Maria, e 2,9 quilômetros, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.

Já na pista central, motorista enfrenta três quilômetros de tráfego lento a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quatro quilômetros de congestionamento entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

07h44 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de tráfego lento entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

07h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem quase nove quilômetros de retenção na pista expressa, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h40 – Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de lentidão, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio, e 4,7 quilômetros do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

07h36 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de retenção em Guarulhos. Motorista enfrenta filas do quilômetro 23 ao 16. No sentido interior, tráfego é normal.

07h33 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem seis quilômetros de tráfego lento, reflexo de um acidente. Motorista encontra lentidão do quilômetro 260 até o 254.

07h32 – Carreta com pane interdita parcialmente a Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 22.

07h30 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

07h26 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa em dois trechos: do quilômetro 107 até o 104, em Campinas, e do 14 ao 11, em São Paulo.

07h23 – Há falha na rede de Trólebus em vários pontos da cidade: na Avenida Nazaré, sentido centro, na altura da Rua Arcipreste Andrade (Zona Sul); na Avenida Conselheiro Carrão, sentido centro, próximo à Rua Cantagalo (Zona Leste); na Avenida Arnolfo Azevedo, dois sentidos, na altura da Rua Zequinha de Abreu (Zona Oeste).

07h21 – Acidente interdita duas faixas do Viaduto Pires do Rio, sentido centro, próximo à Avenida Salim Farah Maluf.

07h19 – São Paulo tem, neste momento, 60 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h16 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito de São Paulo e nas principais rodovias do estado. Veja também o que ocorre com os metrôs, trens e ônibus da capital.