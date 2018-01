TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h29 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da João Cachoeira até o emboque Túnel Jânio Quadros.

20h18 – A Ponte Ary Torres tem 1,2 km de trânsito carregado da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

20h05 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h50 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Águia até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h38 – A Radial Leste tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

19h26 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

19h15 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

19h03 – A cidade tem 119 km de morosidade nesta noite.

18h55 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,6 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Antonio até a Avenida Alcântara Machado.

18h50 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima registra 1,8 km de morosidade, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Cidade Jardim.

18h36 – A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 560, na região de Barra do Turvo, devido a uma operação de destombamento de carreta. Há retenção do km 557 ao km 560 e as equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e liberação da via. Ainda nesta pista, o tráfego é lento entre o km 540 e o km 543, reflexo da operação no km 560. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

18h46 – A pista local da Marginal do Tietê tem 10,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé.

18h33 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

18h25 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

18h16 – A Avenida Brasil tem 1,6 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Rua Colômbia até a Armando de Sales Oliveira.

18h06 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares.

18h01 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h59 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

17h54 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 1,9 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

17h42 – A Cônego D. Rangoni tem lentidão do km 266 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos. Tráfego lento também na Anchieta sentido litoral o km 41 ao km 42, no trecho de serra e na chegada a Santos do km 63 ao km 65, por excesso de veículos.

As demais rodovias seguem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

17h35 – A pista expressa da Radial Leste tem 3 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Fomm.

17h30 – A pior via para o motorista é a Marginal do Tietê, na pista loca, sentido Ayrton Senna. São 8,8 km de tráfego intenso da Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros.

17h24 – A cidade tem 84 km de vias congestionadas.

17h20 – O Elevado Costa e Silva registra 2,2 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h16 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Dutra.

17h05 – O Corredor Norte-Sul tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Aratãs.

16h04 – Avenida Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, com excesso de veículos entre a Avenida Antonio de Macedo Soares e a Marginal do Pinheiros.

15h51 – Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, com lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

14h55 – Rodovia Cônego D. Rangoni tem lentidão do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos. Tráfego lento também na Rodovia Anchieta sentido litoral o km 53 ao km 55, por excesso de veículos.

14h48 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão no sentido Marginal, da Antonio de Macedo Soares até a Rua Funchal.

14h23 – São Paulo com 27 km de filas nas principais vias da capital.

14h05 – Corredor Norte / Sul, sentido Santana, com 3,6 km de morosidade desde a Avenida Doutor Arnaldo até a Praça da Bandeira.

13h54 – Há 4,4 km de lentidão na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. O congestionamento está na pista central, entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Ponte do Tatuapé.

13h39 – Avenida Rebouças com tráfego intenso no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Avenida Doutor Arnaldo.

12h38 – Túnel Ayrton Senna tem 1,7 km de lentidão.

12h23 – Corredor Eusébio Matoso-Rebouças tem 2,5 km de lentidão no sentido bairro, da Pedroso de Morais até a Avenida Doutor Arnaldo.

11h50 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

11h00 – São Paulo com 86 km de filas nas principais vias da capital.

10h50 –Marginal do Tietê tem 9,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte do Limão.

10h30 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Na chegada à capital, fila vai do km 230 ao km 231. Em Guarulhos, há morosidade entre os quilômetros 210 e 212 e no trecho entre o km 219 e o km 225.

10h12 – Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão no sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua D´Ouro.

9h57 – Há 3,4 km de lentidão na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade desde a Alameda dos Tupiniquins até o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h25 – Avenida Abraão de Morais tem 3,2 km de congestionamento no sentido São Paulo, da Ribeiro Lacerda até a Matheus Torloni.

9h09 – A Rodovia Régis Bittencourt tem sete quilômetros de lentidão na Serra do Cafezal, sentido São Paulo, entre o km 348 ao km 355. A fila é causada por uma operação para realizada para desvirar uma carreta tombada na terça-feira. De acordo com a concessionária Auto Pista Régis, os trabalhos começaram às 7h15 desta quinta e o veículo já foi colocado de pé. As duas pistas estão liberadas, mas o motorista ainda enfrenta congestionamento por excesso de veículos.

Entre os quilômetros 532 e 535, também há um ponto de gargalo, reflexo do tombamento de outra carreta durante esta madrugada, no km 8 da rodovia.

8h55 – Cidade tem 82 km de lentidão.

8h48 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

8h36 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h23 – Tráfego flui bem nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, segundo a Ecopistas. Na Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Cumbica, o movimento também é tranquilo e há boa visibilidade

8h10 – Avenida Vinte e Três de Maio, Moreira Guimarães e Rubem Berta tem 2,7 km de lentidão no sentido Santana, do Viaduto Borges Lagoa até o Julião da Costa Aguiar.

7h37 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida João Dias

7h24 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão pela pista expressa no sentido centro, entre os viadutos Wandenkolk e Guadalajara .

7h20 – Cidade tem 30 km de lentidão.

6h45 – Pistas local da Marginal do Pinheiros com 3 quilômetros de congestionamento a partir da Ponte João Dias.

6h37 – Pista sentido centro da Avenida Interlagos apresenta 2,2 quilômetros de tráfego lento a partir do Shopping Interlagos.

6h32 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com 2 quilômetros de congestionamento a partir da Rua Rubens Gomes Bueno.