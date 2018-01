TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 18 de julho

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

18h27 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba, na altura de Miracatu. No sentido São Paulo tráfego fluente.

18h26 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal nos dois sentidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

18h21 – Pista local da Marginal Pinheiros tem 5 km de retenção no Castelo Branco, entre a Ponte Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso.

18h14 – Eixo Norte-Sul tem 5 km de lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Indianópolis e o Viaduto República Árabe-Síria.

17h51 – Marginal Tietê totaliza 39 km de congestionamento em diversos pontos. O maior deles ainda é o do sentido Ayrton Senna, entre a saída da Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros. São 17 km de retenção.

17h45 – Castelo Branco tem ligeira retenção no sentido interior, na altura de Barueri.

17h43 – Pista expressa da Marginal Tietê tem 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a saída da Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros.

17h30 – Dutra tem lentidão na saída da cidade de São Paulo.

17h26 – Ayrton Senna tem pequena lentidão no sentido interior, próximo ao Parque Ecológico do Tietê.

17h16 – Capital tem 81 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A via com maior retenção é a pista expressa da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Freguesia do Ó e a Ponte Jânio Quadros, com 10 km de engarrafamento.

10h08- Principais pontos de lentidão na capital, na manhã desta quinta-feira, são:

Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

sentido Marginal, Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Santa Generosa (2,9 km)

, sentido Aeroporto, Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Engenheiro Albero Badra até a Avenida Giovanni Gronchi (2,8 km)

sentido Centro, Estrada de Itapecirica, sentido Centro, da Rua dos Cartógrafos até a Avenida Giovanni Gronchi (2,1 km)

10h00- Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 16 ao 13, já em São Paulo

09h55- Radial Leste está com 2,8 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até 280 metros antes do Metrô Vila Matilde

09h45- São Paulo tem agora 41 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta

09h12- Anchieta segue congestionada no trecho de serra, no entroncamento com a Cônego Domênico Rangôni, ainda reflexo da manifestação realizada mais cedo. Lentidão vai do km 55 ao 51, no sentido litoral

09h07- São Paulo tem agora 32 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

09h05- Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo, do km 20 ao km 17, devido a um capotamento na altura do km 17

08h55- Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido São Paulo, do km 265 ao 270

08h47- Trânsito segue tranquilo na manhã desta quinta-feira na capital, confira o gráfico:

08h38- Um acidente envolvendo um carro e três motos bloqueia a faixa esquerda da pista Expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. O acidente ocorreu 800 metros antes da Ponte João Dias

08h27- Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo, do km 17 ao 12

08h24- Rodovia Raposo Tavares está agora com lentidão em dois pontos, no sentido São Paulo. O tráfego está lento do km 21 ao 19 e do km 14 ao km 10 devido ao excesso de veículos na via

08h18- Continua a paralisação dos funcionários da Viação Novo Horizonte, que atende 24 linhas da zona leste da capital. Os 330 ônibus da empresa continuam estão parados na garagem desde as 3h15 desta quinta-feira. Os funcionários reivindicam, dentre outros, o pagamento de horas extras. A SPTrans acionou a Operação Paese em seis linhas na região:

4339/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq Dom Pedro II

3720/10 – Cidade Tiradentes – Metrô Tatuapé

3764/10 – Jd. Vila Carrão – Metrô Tatuapé

3790/10 – Barro Branco – Metrô Guilhermina/Esperança

3065/10 – Cidade Tiradentes – Terminal São Mateus

3539/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq D.Pedro II

08h09- Anchieta tem congestionamento em ambos os sentidos no Trevo de Cubatão. No sentido litoral, a lentidão vai do km 51 ao 55, e no sentido São Paulo vai do km 57 ao 55. Os congestionamentos são reflexo da manifestação na Cônego ocorrida mais cedo

08h05- São Paulo tem agora 6 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h04- Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista Expressa sentido Rio de Janeiro, entre os km 156 e 153, na altura de São José dos Campos, devido a um veículo quebrado na pista

07h55- Cônego Domênico Rangoni já foi liberada em relação a manifestação que ocupava a via na altura do km 268. Tráfego ainda segue lento na região

07h48- Cônego Domênico Rangoni já registra 3 km de lentidão no sentido litoral devido a manifestação que bloqueia a via na altura do km 268

07h42- Continua a paralisação dos funcionários da Viação Novo Horizonte, que atende 24 linhas da zona leste da capital. Os 330 ônibus da empresa continuam estão parados na garagem desde as 3h15 desta quinta-feira. Os funcionários reivindicam, dentre outros, o pagamento de horas extras. A SPTrans acionou a Operação Paese em seis linhas na região:

4339/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq Dom Pedro II

3720/10 – Cidade Tiradentes – Metrô Tatuapé

3764/10 – Jd. Vila Carrão – Metrô Tatuapé

3790/10 – Barro Branco – Metrô Guilhermina/Esperança

3065/10 – Cidade Tiradentes – Terminal São Mateus

3539/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq D.Pedro II

07h40- Av dos Bandeirantes está com 3 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Miruna até o Viaduto Santo Amaro

07h38- Rodovia Anhanguera já tem lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 109 ao 104, na altura de Sumaré

07h30- Radial Leste registra agora 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até o Viaduto Carlos Ferraci

07h20- Anchieta tem agora lentidão no trevo de Cubatão, na altura do km 55

07h10- No momento, CET registra 5 km de lentidão nas vias monitoradas da capital

07h03- Rodovia Ayrton Senna já registra lentidão dos km 15 ao 13 no sentido São Paulo

06h55- Ao todo, serão 80 ônibus operando na Operação Paese. Confira abaixo quais as linhas que estão na operação, na manhã desta quinta-feira:

4339/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq Dom Pedro II

3720/10 – Cidade Tiradentes – Metrô Tatuapé

3764/10 – Jd. Vila Carrão – Metrô Tatuapé

3790/10 – Barro Branco – Metrô Guilhermina/Esperança

3065/10 – Cidade Tiradentes – Terminal São Mateus

3539/10 – Cidade Tiradentes – Terminal Pq D.Pedro II

06h50- A SPTrans informa que acionou a Operação Paese para atender as seis principais linhas da zona leste da capital. Por volta das 3h15 de hoje os funcionários da Viação Novo Horizonte, responsável por 24 linhas que atendem principalmente o Terminal Tiradentes, iniciaram uma paralisação para reivindicar pagamentos atrasados. O protesto não tem previsão para acabar. As 24 linhas operadas pela viação contam com 350 ônibus e atendem diariamente 200 mil passageiros

06h45- Bom dia! Neste momento, manifestantes bloqueiam totalmente a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do km 268, sentido Guarujá. A manifestação provoca lentidão até o km 269