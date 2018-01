TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h34 – Um caminhão carregado com óleo diesel tombou na Rio-Santos por volta das 16h45 desta quinta-feira, 6, no km 156, na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O motorista do veículo teve ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), às 23h20 a rodovia estava parcialmente interditada para limpeza. O trânsito flui no esquema pare e siga – quando os veículos trafegam de forma alternada em cada sentido. Ainda ão há previsão para liberar a via.

23h – O trânsito continua congestionado em direção à Baixada Santista devido excesso de veículos. Na Imigrantes há lentidão do km 26 ao 58, entre o trecho de planalto e final dos túneis. Na Anchieta, o tráfego também é lento apenas no trecho de serra da pista sul, destinada a veículos pesados, entre o km 52 e km 55.

A pista norte, que opera em direção ao litoral, tem tráfego bom e sem paradas. Na Cônego D. Rangoni, há lentidão no sentido Guarujá do km 270 ao km 268 e no sentido Cubatão, do km 262 ao km 270 sentido Cubatão.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido Praia Grande, Km 276 e Km 285, também por conta do excesso de veículos.

O Sistema Anchieta Imigrantes está em operação descida (7×3), com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita apenas pela Imigrantes. O tempo é encoberto e a visibilidade está prejudicada no topo de serra por conta da neblina.

Desde as 0h, a Ecovias registrou a passagem de mais de 94 mil veículos sentido litoral. Na última hora, cerca de 6 mil veículos desceram a serra. A previsão da concessionária é de que até 365 mil veículos usem o Sistema Anchieta-Imigrantes na direção da Baixada Santista até domingo.

22h16 – O trânsito continua congestionado em direção à Baixada Santista pela Imigrantes do km 26 ao 58, entre o trecho de planalto e final dos túneis. Na Anchieta, o tráfego também é lento apenas no trecho de serra, entre o km 52 e km 55. Na Cônego D. Rangoni, há lentidão no sentido Guarujá do km 270 ao km 28 e no sentido Cubatão, do km 262 ao km 270 sentido Cubatão.

21h20 – O Sistema Anchieta Imigrantes está em operação descida (7×3), com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita apenas pela Imigrantes. O tempo é encoberto e a visibilidade está prejudicada no topo de serra por conta da neblina. Desde as 0h, a Ecovias registrou a passagem de mais de 80 mil veículos sentido litoral. Na última hora, cerca de 7 mil veículos desceram a serra. A previsão da concessionária é de que até 365 mil veículos usem o Sistema Anchieta-Imigrantes na direção da Baixada Santista até domingo.

21h – O trânsito continua congestionado em direção à Baixada Santista pela Imigrantes do km 20 ao 58, entre o trecho de planalto e final dos túneis. Na Anchieta, o tráfego também é lento apenas no trecho de serra, entre o km 44 e km 55. Na Cônego D. Rangoni, há lentidão no sentido Guarujá do km 275 ao km 260 e no sentido Cubatão, do km 260 ao km 270 sentido Cubatão.

20h58 – A Via Anchieta tem 1,6 km de lentidão, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Gaúcha.

20h46 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 7,7 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

20h36 – A capital tem 56 km de lentidão nesta noite.

20h32 – A Avenida do Estado tem morosidade, sentido Ipiranga, da Marginal do Tietê até a Avenida Tiradentes.

20h28 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

20h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h10 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h52 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito carregado, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

19h50 – A Avenida Vicente Rao registra 2,5 km de morosidade, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

19h47 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Tapes até a Praça Pedro Chaves.

19h43 – A Marginal do Tietê tem trânsito intenso, sentido Penha, nesta véspera de feriado prolongado.

19h33 – Desde as 0h, a Ecovias registrou a passagem de mais de 70 mil veículos sentido litoral. Na última hora, cerca de 6 mil veículos desceram a serra. A previsão da concessionária é de que até 365 mil veículos usem o Sistema Anchieta-Imigrantes na direção da Baixada Santista até domingo.

19h32 – O trânsito permanece congestionado em direção à Baixada Santista pela Imigrantes do km 16 ao 58, entre Diadema e Cubatão. Na Anchieta, o tráfego também é lento do km 31, na altura do pedágio, até o final da serra, no km 55. Na Cônego D. Rangoni, há lentidão no sentido Guarujá do km 275 ao km 260 e no sentido Cubatão, do km 260 ao km 270 sentido Cubatão.

19h28 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego desde 15h horas, com paradas no trecho da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. Os motoristas gastam pelo menos uma hora para percorrer os 30 km da serra. Uma carreta tombou em Juquitiba, deixando lento o trânsito entre os km 330 e 337.

19h19 – A Rodovia Ayrton Senna continua com tráfego lento em direção ao Interior, do km 11 ao 24 – região entre São Paulo e Guarulhos -, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego também é bom.

19h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 23,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h – O SAI funciona em operação descida no Sistema Anchieta Imigrantes esquema (7×3) com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Subida acontece apenas pela Imigrantes. O tempo é encoberto e a visibilidade está prejudicada no topo de serra por conta da neblina.

18h54 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h46 – A Avenida Nove de Julho tem 2,8 km de lentidão, sentido centro, da Franca até a Praça da Bandeira.

18h42 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h22 – O motorista que segue em direção à Baixada Santista encontra tráfego congestionado tanto pela Imigrantes, como pela Anchieta. Na Imigrantes, a lentidão se estende do km 16 ao km 58, e na Anchieta, do km 31 ao 55. Na Cônego D. Rangoni, há tráfego lento no sentido Guarujá do km 270 ao km 268 e do km 251 ao 248. No sentido Cubatão, congestionado do km 260 ao km 270 sentido Cubatão. Os pontos de morosidade são causados por excesso de veículos.

18h16 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h14 – No sentido Rio de Janeiro, a Dutra tem morosidade do km 118 ao 117, na pista expressa, em Taubaté, e do km 231 ao km 226, na pista marginal, em São Paulo.

18h12 – A Rodovia Dutra tem trânsito carregado, sentido São Paulo, do km 137 ao 140, em São José dos Campos, na pista expressa; do km 144 ao 145, na pista marginal; e do km 221 ao 219, na pista marginal, em Guarulhos.

18h04 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, do km 11 ao 24 – região entre São Paulo e Guarulhos -, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego também é bom.

18h01 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,7 km de morosidade, sentido Barra Funda, da Pedro Corazza até a Americanos.

17h55 – A pista expressa da Radial Leste tem 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Funchal até a João Carlos Mallet.

17h39 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem lentidão do km 270 ao km 268, sentido Guarujá e do km 260 ao km 270 sentido Cubatão. Os pontos de morosidade são causados por excesso de veículos.

17h36 – O motorista encontra congestionamento na Imigrantes sentido litoral do km 20 ao km 58. Na Anchieta, há tráfego congestionado no trecho de serra do km 46 ao km 55, da pista sul e norte da Anchieta que operam sentido litoral.

O SAI funciona em operação descida no Sistema Anchieta Imigrantes esquema (7×3) com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Subida acontece apenas pela Imigrantes. Desde as 0h de quinta-feira, 6, até o momento foi registrada a passagem de 55.498 veículos sentido litoral e mais de 28.750, no sentido São Paulo.

17h30 – A Pacaembu/Mj Natanael /Abraão Ribeiro tem 4,5 km de trânsito intenso, sentido Marginal, da Angatuba até a Casa Verde.

17h17 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 7 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

17h14 – A cidade tem 200 km de lentidão no momento.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Praça da Bandeira.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 22,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna,pista expressa, da Ponte dos Remédios até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h – A rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção ao Interior, do km 11 ao 24, região entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego também é bom. Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas.

16h43 – Lentidão de 8 km na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h39 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos.

16h15 – Pista expressa da Marginal Tietê com 20 km de filas no sentido Ayrton Senna. O congestionamento está entre a Ponte dos Remédios e a Ponte Aricanduva.

16h02 – Capital com 143 km de filas nas principais vias.

15h25 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem congestionamento do km 32 ao km 40, na altura de São Bernardo do Campo, e do km 63 ao km 65, em São Vicente. Também há lentidão no trecho de serra da Anchieta, do km 46 ao km 55, e na chegada a Santos, do km 64 ao km 65. As duas pistas da Anchieta estão operando apenas no sentido litoral.

Na Padre Manoel da Nóbrega tráfego está devagar do km 274 ao km 270. No sentido do litoral norte, a Cônego Domenico Rangoni tem trânsito intenso do km 270 ao km 268, sentido Guarujá, também por excesso de veículos. O Sistema Anchieta Imigrantes está funcionando com sete faixas para o litoral e três para São Paulo. A subida ocorre apenas pela Imigrantes.

15h17 – No sentido São Paulo, Via Dutra apresenta lentidão desde a saída da capital fluminense. Quem deixa a cidade rumo à baixada ou à região serrana enfrenta morosidade do km 166 ao 167. Mais adiante, excesso de veículos causa gargalos em São João do Meriti, do km 169 ao km 173, e em Nova Iguaçú, do 181 ao 184.

15h10 – Ainda no sentido Rio de Janeiro, Via Dutra apresenta congestionamento na pista expressa em dois trechos na altura de Nova Iguaçu (RJ), por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do km 177 ao 171 e do km 180 ao 178.

15h08 – Via Dutra apresenta lentidão no sentido Rio de Janeiro na altura de Guarulhos, por conta dos veículos que começam a deixar a capital paulista para o feriado do 7 de setembro. Congestionamento vai do km 231 ao 227.

15h04 – Sistema Anchieta-Imigrantes está em operação descida. Motorista enfrenta lentidão na Anchieta do km 52 ao 55. Na Imigrantes, filas vão do do km 32 ao 38 e do km 63 ao 65.

14h20 – São Paulo com 60 km de filas nas principais vias da capital. Liderando o índice de congestionamento está a Marginal do Tietê, com 7,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Azurtia e a Ponte da Freguesia do Ó.

14h05 – O motorista que segue em direção ao Litoral encontra tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, do km 32 ao 38, na região de São Bernardo do Campo, e do km 63 ao 65, em São Vicente.

13h46 – Liberado trecho de serra da Rodovia Anchieta, após acidente na pista sul. Mais informações: http://migre.me/aBgE2

13h35 – Colisão frontal entre duas carretas bloqueia, desde as 11h23, o trecho de acesso ao aeroporto de Guarulhos, pela Rodovia Presidente Dutra. A região do acidente está na altura do km 218, no sentido São Paulo, da via. Duas pessoas ficaram levemente feridas e já foram enviadas, por viaturas do Corpo de Bombeiros, para hospitais da capital paulista.

13h19 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba. O motorista reduz a velocidade entre o km 330 e o km 337, na região de Juquitiba.

13h12 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Borges Lagoa e a Rua República Árabe Síria.

12h54 – Pista central da Marginal do Tietê com lentidão no sentido Ayrton Senna. O congestionamento está entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte da Freguesia do Ó.

12h44 – Anchieta e Imigrantes têm tráfego intenso no trecho de planalto sentido litoral, reflexo do acúmulo de veículos durante Operação Comboio feita nesta manhã. Descida da Serra pela Anchieta também apresenta lentidão. Imigrantes é melhor opção, com tráfego normal no trecho.

12h37 – Sistema Bandeirantes-Anhanguera tem trânsito bom nos dois sentidos, segundo a concessionária AutoBAn.

12h12 – São Paulo com 41 km de filas na capital.

12h10 – Rua das Juntas Provisórias, no sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h44 – BR-101 tem lentidão na pista sentido Espírito Santo. O congestionamento está entre o km 297 e o km 312, na região de São Gonçalo, devido ao fluxo intenso de veículos na saída para o feriado.

11h25 – Interdições causadas por acidentes foram removidas e Raposo Tavares tem tráfego normal entre São Paulo e Cotia, do km 10 ao km 34, trecho administrado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

11h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h58 – Todo o trecho de serra da pista sul da Rodovia Anchieta está interditado para a remoção de um caminhão que bateu em uma mureta da via por volta das 9h desta quinta-feira, 6, véspera de feriado. A pista norte da rodovia teve tráfego invertido às 10h30 e opera no sentido litoral para atender à demanda dos veículos que trafegavam para a baixada santista no momento do acidente. Não há informações de feridos.

10h22 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com 5,1 km de filas entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

9h57 – Avenida Interlagos com tráfego complicado no sentido Centro. Há lentidão entre a Rua Miguel Yunes e a Avenida Antonio Barbosa da S. Sandoval.

9h36 – Cidade tem 67 km de lentidão.

9h17 – Descida da Anchieta e da Imigrantes está sendo feita com a Operação Comboio por conta da neblina. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor. Anchieta tem tráfego lento na chegada à Santos.

8h59 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes, entre São Paulo e Embu. Trechos vão do km 29 ao 27, onde houve um acidente, e do km 25 e 18, por causa de excesso de veículos.

8h56 – Cidade tem 58 quilômetros de lentidão.

8h35 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido interior entre os quilômetros 60 e 61, em Jundiaí, e no trecho entre o km 102 e o km 103.

8h21 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, por excesso de veículos. Trechos congestionados vão do km 208 ao 212 e do 220 ao 225.

8h13 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de congestionamento pela pista expressa sentido Interlagos, da Cidade Universitária até a Avenida Alexandre Mackenzie.

7h58 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,9 km de lentidão no sentido Ipiranga, a partir da Avenida do Estado.

7h45 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão na chegada a São Paulo, do km 34 ao km 10, por conta de três acidentes ocorridos por volta das 7h. Os acidentes ocorreram nos quilômetros 12, 17 e 20. Nesse último trecho, uma das três faixas está interditada.

7h36 – Cidade tem 36 km de lentidão. Radial Leste tem 3,2 km de fila no sentido centro pela pista expressa, entre o Viaduto Wandenkok até o Guadalajara.

7h20 – Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

6h55 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de congestionamento a partir da Rua Rubens Gomes Bueno.

6h52 – Pista sentido centro da Radial Leste com acúmulo de quase 4 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Piratininga.

6h45 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com 2 quilômetros de lentidão até a Praça da Bandeira.

6h29 – Motorista encontra lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos.

6h22 – Caminhão tombado bloqueia uma faixa de rolamento no quilômetro 21 da pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, e causa 5 mil metros de congestionamento.

6h20 – O excesso de veículos, segundo a concessionária Autopista, ainda causa congestionamento, agora de 11 mil metros, na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 322 e 337, em Juquitiba, no limite entre a Região Metropolitana e o Vale do Ribeira. Na região de São Lourenço, congestionamento de 2 mil metros, entre os quilômetros 312 e 314.

2h12 – Um acidente envolvendo dois veículos de passeio bloqueava, às 2h10 desta madrugada de quinta-feira, 6, três faixas de rolamento da Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal do Pinheiros sentido Interlagos) junto à Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, próximo ao Parque Burle Marx, cerca de 1.100 metros antes da Ponte João Dias.

1h10 – O excesso de veículos, segundo a concessionária Autopista, causava, à 1h10 desta madrugada de quinta-feira, 6, um congestionamento de 18 mil metros na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 322 e 340, em Juquitiba, no limite entre a Região Metropolitana e o Vale do Ribeira.