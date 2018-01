TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 19 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h04 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta quinta-feira, 19 de dezembro. Estaremos de volta na sexta, 20. Até lá. Boa noite!

22h02 – São Paulo tem neste momento 23 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com quatro quilômetros de retenção nas pistas expressa e local, da Ponte do Morumbi à Rua Tucumã.

21h56 – O tráfego continua lento na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do quilômetro 37 ao 40, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

21h53 – Avenida Rangel Pestana, no Brás, região central, foi liberada. Os ônibus voltaram a circular normalmente pelo local, informou a SPTrans.

21h46 – São Paulo tem neste momento 55 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h38 – O trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra não enfrenta lentidão.

21h15 – A Polícia Militar informou que dois ônibus foram incendiados, e não apenas um, na região do Largo da Concórdia durante protesto de camelôs por volta das 19h30. A Avenida Rangel Pestana, na altura do largo, foi bloqueada e a partir das 19h50 os ônibus em circulação foram desviados para as vias ao redor, segundo a SPTrans.

21h14 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue lenta do quilômetro 36 ao 40.

21h12 – São Paulo tem neste momento 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h07 – Protesto dos camelôs interdita Largo da Concórdia, no Brás, na região central.

21h06 – Os bombeiros confirmaram que teve um chamado às 20h para apagar fogo em veículo na Avenida Rangel Pestana. Três viaturas foram enviadas ao local. Até o momento, a Polícia Militar não confirmou se houve dois ônibus incendiados. O usuário do Instagram Bruno Erciliano registrou o incêndio no Brás.

20h56 – Cerca de 150 camelôs atearam fogo em um ônibus por volta das 19h30 no Largo da Concórdia, no Brás, região central de São Paulo. Os ambulantes teriam ficado revoltados depois que policiais militares começaram a retirá-los da região e então fizeram um protesto.

Segundo a Polícia Militar, eles atiraram pedras nos policiais e acabaram quebrando os vidros de dois carros da polícia.

O fogo foi controlado por volta das 20h e os manifestantes se dispersaram. Até as 21h, ninguém havia sido preso. O trânsito chegou a ficar bloqueado na região. (Mônica Reolom, O Estado de S. Paulo)

20h52 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem três quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 20 e 23.

20h48 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, tem 1,6 quilômetro de tráfego lento, da Praça Armando de Sales Oliveira à Passarela Ciccillo Matarazzo.

20h46 – O tráfego é normal nas rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes e Castelo Branco.

20h44 – O usuário do Twitter Arthur Neves registrou o excesso de veículos na Avenida Governador Carvalho Pinto, conhecida como Tiquatira, na Penha, na zona leste.



20h34 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Alameda Franca ao oposto da Avenida São Gabriel.

20h31 – Avenida Abraão de Morais, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 1,8 quilômetro de congestionamento, da Rua Luís Góis ao oposto da Rua Ribeiro Lacerda.

20h28 – Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de trânsito lento, de 420 metros depois da Marginal do Tietê à Rua Zilda.

20h27 – Avenida Pacaembu, sentido Marginal do Tietê, tem 2,2 quilômetros de lentidão, da Praça Charles Miller à Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

20h24 – Pelo menos 300 obras em andamento nas principais rodovias paulistas serão suspensas a partir desta sexta-feira, 20, para reduzir os transtornos durante as saídas e retornos dos feriados.

Nos locais em que pode haver interferência no tráfego a sinalização chamará a atenção para os limites de velocidade, que serão reduzidos entre 20% e 40%. Números divulgados pelas concessionárias de rodovias e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) preveem tráfego de 6,6 milhões de veículos pelas principais estradas paulistas até o retorno do Natal, 20% a mais do que no ano passado. Saiba mais.

20h21 – O tráfego já flui bem na chegada ao litoral pela rodovias Anchieta e dos Imigrantes. Na Anchieta, ainda há, porém, quatro quilômetros de retenção em São Bernardo do Campo, do 36 ao 40.



20h18 – São Paulo tem neste momento 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h16 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, segue com 13 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos, do quilômetro 11 ao 24. No sentido São Paulo, o fluxo é normal.

20h07 – São Paulo tem neste momento 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Praça Pérola Byington ao Viaduto Alcântara Machado.

20h05 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem três quilômetros de congestionamento, da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Maria Carolina.

20h04 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de retenção, da Avenida Pedro Álvares Cabral à Avenida dos Bandeirantes.

20h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,3 quilômetros de tráfego lento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

20h02 – São Paulo tem neste momento 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h01 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,6 quilômetros de congestionamento, da Rua Alves Pontual à Avenida Alberto Augusto Alves.

20h00 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio. Já na local, a retenção soma 3,5 quilômetros e vai do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h47 – Rodovia Anchieta, em direção ao litoral, tem sete quilômetros de congestionamento, do 33 ao 40, em São Bernardo do Campo, e dois quilômetros na chegada a Santos, do 61 ao 65.

19h46 – Rodovia dos Imigrantes continua com filas na chegada a São Vicente, do quilômetro 63 ao 65, por excesso de veículos.

19h45 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 13 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos, do quilômetro 11 ao 24. No sentido São Paulo, o fluxo é normal.

19h40 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 15 ao 16.

19h39 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento nas pistas expressa e marginal, em Barueri, entre os quilômetros 22 e 24.

19h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 104 ao 105.

19h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 223. Em direção a São Paulo, há lentidão de três quilômetros na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 218 e 221.

19h12 – A usuária do Instagram Luane Chrigosili registrou o tráfego lento na Avenida Paulista na tarde desta quinta-feira, 19. Em direção ao Paraíso (à direita), a via está parada em toda a sua extensão de 2,7 quilômetros, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Praça Oswaldo Cruz.



19h02 – O tráfego é lento na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes entre os quilômetros 63 e 65, por excesso de veículos.

19h01 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem também sete quilômetros de congestionamento, em São Bernardo do Campo, do quilômetro 33 ao 40.

19h00 – O tráfego é lento na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta entre os quilômetros 63 e 65.

18h58 – O motorista encontra lentidão nos dois sentidos do Corredor Norte-Sul no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. Em direção ao Aeroporto de Congonhas, há 8,7 quilômetros de fluxo lento, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Já no sentido de Santana, há 7,2 quilômetros de retenção, do Viaduto Indianópolis à Praça da Bandeira.

18h53 – A Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, é neste momento a via mais congestionada da Capital, com 10 quilômetros de retenção na pista expressa, que vai da Ponte Nova do Morumbi à Ponte do Jaguaré. Na local, o congestionamento soma 5,7 quilômetros e se estende da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Eusébio Matoso.

Em direção a Interlagos, a Marginal do Pinheiros tem 5,1 quilômetros de tráfego lento, da Ponte Cidade Jardim a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

18h48 – São Paulo tem neste momento 149 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – A Marginal do Tietê é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 17 quilômetros de retenção na pista local no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Maria. Já na expressa, há 15,3 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme, e 2,8 quilômetros, da Ponte do Tatuapé à Ponte Aricanduva. Por sua vez, a pista central tem dois pontos de tráfego lento: 5,5 quilômetros, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria; e 3,8 quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Casa Verde.

Em direção à Rodovia Castelo Branco, há quatro pontos de parada na Marginal do Tietê: na pista local, 2,5 quilômetros, da Ponte das Bandeiras à Ponte da Casa Verde, e 1,9 quilômetro, de 1090 metros depois do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria; já nas pistas central e expressa, 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Na foto, o tráfego lento no acesso da Ponte Cruzeiro do Sul à pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco.



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h34 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem três quilômetros de lentidão, do 267 ao 270, por excesso de veículos.

17h32 – No sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna, o tráfego segue lento do quilômetro 26 ao 21, reflexo de um carro quebrado que bloqueou a faixa da esquerda, 1, por 20 minutos.

17h31 – Faixa 1, da esquerda, Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está bloqueada no quilômetro 15, reflexo de uma colisão entre dois carros. Há nove quilômetros de lentidão, do 13 ao 23.

17h28 – São Paulo tem neste momento 160 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h26 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 32 ao 40. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal.

17h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem 13 quilômetros de tráfego lento por causa do excesso de veículos.

17h18 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito.

08h27 – Encerramos o blog nesta manhã.

08h00 – Capital tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h53 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h38 – Caminhão que tombou na Marginal do Tietê já foi removido. Por conta do acidente, houve lentidão em diversos trechos da via.

07h21 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h12 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 13.

07h05 – Marginal do Tietê tem vários pontos de lentidão. No sentido Castelo Branco, há retenções na pista expressa a partir da Ponte do Piqueri e na pista local a partir da Ponte Freguesia do Ó. No sentido Ayrton Senna, há lentidão a partir da Ponte Atílio Fontana na pista local e na expressa a partir da Ponte do Piqueri. Acidente envolvendo um caminhão no sentido Ayrton Senna, próximo a Ponte Freguesia do Ó, causa o volume de lentidão, segundo a CET.

06h57 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20.

06h40 – Régis Bittencourt tem pista liberada no sentido São Paulo, na altura do quilômetros 339. Tombamento de carreta havia causado o bloqueio. Há 15 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba.

06h38 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 14 e 10.

06h35 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h25 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Osasco.

06h20 – Incêndio atingiu um restaurante no Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, no início da madrugada. O fogo foi extinto pelos bombeiros.