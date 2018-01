TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 1º de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

18h04 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

17h58 – Trânsito segue tranquilo em São Paulo no Dia do Trabalho. Segundo a CET, capital registra oito quilômetros de lentidão neste momento.

17h42 – Segundo a concessionária Ecovias, desde a 0h de ontem, mais de 104 mil veículos desceram a serra sentido litoral nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

17h08 – Acidente complica trânsito na Rodovia Fernão Dias, sentido BH, próximo a Carmo da Cachoeira, entre os quilômetros 722 e 720.

16h58 – Obras na pista deixam trânsito lento na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos entre os quilômetros 213 e 214.

16h57 – Túneis das rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido São Paulo, continuam sem energia.

16h13 – Rodovia Ayrton Senna está com trânsito normal nos dois sentidos.

14h22 – Rodovias que seguem para o interior do Estado tem trânsito normal.

14h21 – Trânsito é pesado na Rodovia Régis Bittencourt nos dois sentidos da Serra do Cafezal entre os quilômetros 343 e 364.

14h19 – Descida para o litoral tem trânsito tranquilo nas rodovias Anchieta e do Imigrantes.

14h18 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com 1,7 quilômetro de lentidão do Viaduto Ribeiro de Lima até a Praça da Bandeira. No sentido Santana, o congestionamento é de 1,4 quilômetro entre o Viaduto São Joaquim e a Praça da Bandeira.

14h15 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 2,2 quilômetros de lentidão entre a Praça Oswaldo Cruz e Rua Augusta. No sentido Paraíso, há 1,4 quilômetros de congestionamento do acesso à Avenida Rebouças até a Rua Joaquim Eugênio de Lima.

13h20 – Trânsito é tranquilo neste feriado em São Paulo. Neste momento, a CET registra três quilômetros de lentidão na capital.

12h27 – Tráfego pesado na Rodovia Régis Bittencourt, do quilômetro 359 ao 353, na Serra do Cafezal, sentido São Paulo, devido a excesso de veículos.

12h10 – Túneis das Rodovias Anchieta e Imigrantes têm queda de energia no sentido São Paulo, no trecho de serra. A Ecovias, concessionária que administra a via, orienta os motoristas para que acendam os faróis.

12h04 – Motorista não enfrenta dificuldades ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

11h11 – Atenção: Túneis da Rodovia dos Imigrantes estão sem energia no sentido São Paulo, na serra. A Ecovias, concessionária responsável pela via, orienta: acendam os faróis!

11h06 – Incêndio atinge veículo na Estrada de Itapecerica, na altura do número 1431, no Jardim São Luiz. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para o local. Ainda não há informações sobre vítimas.

11h05 – Na zona leste de São Paulo, Avenida Salim Farah Maluf liberada em relação ao acidente, próximo à Avenida Vereador Abel Ferreira, sentido Marginal.

10h50 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego pesado do quilômetro 355 ao 350, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

10h05 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que devido a eventos na área central da cidade nesta quinta-feira, 1º, em homenagem ao Dia do Trabalhador, a ciclofaixa de Lazer Centro-Luz terá seu funcionamento suspenso em período integral.

10h03 – Um incêndio toma conta de um galpão na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 5400, no Rio Pequeno, próximo à Universidade de São Paulo (USP). Segundo o Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas quatro viaturas. Não há vítimas neste momento.

09h52 – Fluxo permanece tranquilo nas rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Movimento nas maiores rodovias do Estado segue sem problemas no feriado.

09h08 – A descida para a Praia Grande está tranquila pelas duas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Trânsito flui bem na maioria das grandes rodovias do Estado.

08h58 – Permanece acidente na pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, próximo à Avenida Vereador Abel Ferreira, na zona leste de São Paulo.

08h38 – Rodizio Municipal de Veículos será suspenso nos dias 1º (nesta quinta-feira) e 2 de maio.

08h23 – Desde meia-noite do dia 30 de abril, quando se iniciou a contagem de feriado, mais de 70 mil veículos desceram a serra pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

08h21 – No Brás, na zona central da cidade, um acidente na Avenida Alcântara Machado ocupa duas faixas, sentido bairro, próximo ao Viaduto Bresser.

08h19 – O tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

08h16 – Para quem desce ao Paraná nas primeiras horas deste feriado, a Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego lento do quilômetro 336 ao 345 devido ao excesso de veículos.

8h15 – Bom dia! Acompanhe a situação do trânsito na capital, nas principais rodovias e eventuais problemas nos metrôs, ônibus e trens da cidade. Um ótimo feriado a todos.