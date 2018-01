TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 20 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o nome da via local, o número aproximado e o sentido da via. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h48 – Dutra ainda tem bloqueio no sentido Rio de Janeiro, na cidade fluminense de Resende.

22h37 – Avenidas 9 de Julho, Anhangabaú e 23 de Maio liberadas em ambos os sentidos, segundo a PM.

22h07 – Não há mais bloqueios no sistema Anchieta-Imigrantes, informa a Ecovias.

21h57 – Segundo o DER, já não há mais interdição na Raposo Tavares.

21h47 – Dutra ocupada por manifestantes em dois sentidos. O tráfego está interrompido no sentido São Paulo, na altura de Taubaté, e no sentido Rio na altura de Cachoeira Paulista.

21h40 – Castelo Branco ainda tem presença de manifestantes na altura de Barueri, no sentido interior. Trânsito lento.

21h32 – Imigrantes no sentido São Paulo tem a pista norte liberada. Há congestionamento entre os quilômetros 43 e 45.

21h18 – Cônego Domenico Rangoni liberada nos dois sentidos.

21h09 – Quilômetros 18 e 23 da Anchieta liberados nos dois sentidos. Entre os quilômetros 12 e 16 no sentido litoral ainda há lentidão. No sentido São Paulo fluxo é bom, segundo a Ecovias.

20h59 – Raposo Tavares volta a ser ocupada no quilômetro 17, na altura do Butantã, desta vez no sentido Cotia.

20h50 – A usuária do Instagram marianaarojo postou a foto acima em sua conta. Ela está na Anchieta, que ainda tem trechos bloqueados. “O mar vermelho”, disse ela.

20h47 – Raposo Tavares no sentido São Paulo liberada.

20h41 – A Ecovias informaque o trecho de serra da pista sul da Anchieta para o tráfego sentido litoral foi liberado.

20h37 – Rodovias ocupadas por manifestações no momento:

Rodovia Castelo Branco com o tráfego interrompido nos dois sentidos, na altura da cidade de Barueri.

Dutra no sentido Rio de Janeiro, na altura da cidade de Lorena

Raposo Tavares no sentido São Paulo, na altura do Butantã

Anchieta nos dois sentidos, próximo ao Rodoanel

Imigrantes nos dois sentidos, próximo a Santos

Anhanguera na região de Jundiaí nos dois sentidos e na Região de Perus nos dois sentidos .

Conego Domenico Rangoni em Cubatão.

20h24 – Avenida 23 de maio interditada nos dois sentidos na altura do Viaduto Santa Generosa.

20h22 – Raposo Tavares ocupada por manifestantes no sentido São Paulo, na altura do Butantã.

20h15 – Pista expressa da Marginal Tietê no sentido Castelo Branco foi liberada. Agora os manifestantes ocupam apenas pista local.

20h00 – A usuária do Instagram midycapistrano postou a foto acima. Ela é uma das manifestantes que está ocupando a Dutra, rodovia que permanece bloqueada na altura de São José dos Campos

19h58 – Segundo a Concessionária CCR, a Anhanguera continua interditada na região de Jundiaí nos dois sentidos e na Região de Perus nos dois sentidos por conta de manifestações.

19h50 – Avenida Paulo Guilguer Reimberg, no Grajaú, é totalmente bloqueada no sentido centro, junto ao terminal Varginha. A intenção dos manifestantes é se juntar a quem está na Avenida Belmira Marin.

19h46 – Capital tem 55 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h33 – Marginal Tietê interditada no sentido Castelo Branco próximo ao Anhembi.

19h25 – Avenida 23 de Maio é liberada.

19h13 – Marginal Pinheiros tem pouco mais de nove quilômetros de congestionamento entre a Ponte Ary Torres e a Avenida Padre José Maria no sentido Interlagos.

19h10 – Capital tem 94 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h05 – Imagem da Anchieta bloqueada na altura de Cubatão. A Ecovias informa que o quilômetro 40 no sentido litoral está ocupado por manifestantes. FOTO: Reprodução câmera Ecovias.

19h00 – O usuário do Instagram marcelopatrizi postou uma foto da Dutra na altura de São José dos Campos, cujo trecho está bloqueado.

18h56 – Dutra também tem retenção por conta de protestos no sentido São Paulo na altura de São José dos Campos.

18h52 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem bloqueio no Guarujá, sentido Cubatão.

18h50 – Há bloqueio também na Dutra no sentido Rio de Janeiro , altura de São José Dos Campos

18h49 – A Rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Jundiaí (SP), está fechada nos dois sentidos, devido às manifestações. A orientação para os usuários é usar a Rodovia dos Bandeirantes. (Gustavo Porto)

18h45 – Anchieta bloqueada em ambos os sentidos por conta de manifestação. No sentido Litoral, há bloqueio no quilômetro 10. No sentido São Paulo a interdição é no quilômetro 40.

18h40 – Avenida 23 de maio ocupada por manifestantes na altura do Viaduto São Joaquim. Trânsito complicado no local.

18h30 – Pistas expressa e local da Marginal Tietê tem cerca de seis quilômetros de congestionamento cada. Em ambas o trecho crítico é entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Jânio Quadros.

18h24 – Castelo Branco bloqueada nos dois sentidos na altura de Barueri por conta de protestos.

18h22 – Capital tem 84 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h09 – O usuário do Instagram vinidevinicius postou uma foto da Marginal Tietê neste momento. “Prendam a Marginal”, ele diz.

18h03 – Pista central da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna tem cerca de seis quilômetros de congestionamento entre a rua Cristina Tomas e a Ponte Jânio Quadros.

17h42 – Lentidão cai ligeiramente em São Paulo, segundo a CET. Agora, são 71 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão, ante 73 quilômetros há dez minutos.

17h35 – Marginal Tietê ainda é a via monitorada pela CET de maior congestionamento. São oito quilômetros de retenção no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e Ponte Jânio Quadros.

17h30 – Capital tem 73 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h22 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de retenção no sentido Imigrantes. Trecho crítico é entre a Marginal Pinheiros e a rua Conde De Porto Alegre

17h15 – As vias mais congestionadas no momento são a Marginal Tietê, com dez quilômetros de retenção entre a Ponte Freguesia do Ó e a Ponte Jânio Quadros, e também o Corredor Norte-Sul no sentido Aeroporto de Congonhas, entre o viaduto Pedroso e o viaduto Indianópolis.

17h00 – CET afirma que Avenida Paulista está fechada em ambos os sentidos na altura da Praça do Ciclista. O órgão indica desvios pela Alameda Santos e rua José Carlos do Pinhal.

16h50 – Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa. Trecho crítico vai das proximidades da rua Jose Gomes Falcão até a Ponte Jânio Quadros.

16h42 – CET informa que a Avenida Paulista, no sentido Paraíso, é a única via bloqueada na capital até agora por conta dos protestos.

10h03 – Principais lentidões do momento:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária (5,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Dante Delmanto (5,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,2 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista Local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

9h55 – Na República, um incêndio interdita a Rua Sete de Abril, sentido único, antes da Rua Dom Jose de Barros.

9h53 – 64 km de lentidão em São Paulo.

9h23 – Zonas sul e oeste têm 22 km de lentidão, cada uma. Tendência do trânsito, no entanto, é estável.

9h14 – 66 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Radial Leste, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk (3,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,2 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

8h42 – Avenida Salim Farah Maluf tem congestionamento da Avenida Regente Feijó até Avenida Celso Garcia.



8h30 – Tráfego lento na Raposo Tavares vai do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

8h19 – Um trem da linha 10 da CPTM teve problema na tração por volta das 7h20. Saiu fumaça de um vagão e os passageiros desembarcaram na estação São Caetano. Plataformas ficaram mais cheias que o normal.

Já as linhas 1 e 3 do metrô operam com velocidade reduzida devido à chuva.

8h15 – Avenida Interlagos tem uma faixa interditada na altura da Avenida das Nações Unidas, sentido bairro, devido a um acidente.

8h05 – 45 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Transamérica (3,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, da Ponte Atilho Fontana até a Rodovia Castello Branco (2,9 km)

• Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, do Viaduto Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes (2,4 km)

• Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, do Viaduto Alcântara Machado até a Rua Conselheiro Ramalho (2,4km)

8h04 – Excesso de veículos provoca lentidão do km 23 ao km 20 e na alça de acesso à Rodovia Hélio Smidt, sentido aeroporto, informa o Twitter da Ecopistas.

7h41 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do km 23 ao 19 e do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

7h23 – Avenida Pacaembú, na altura da Marquês de São Vicente, tem o trânsito lento.

7h10 – 26 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, do Viaduto Santa Catarina Randi até a Avenida dos Bandeirantes (2,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte Atilho Fontana até a Ponte dos Remédios (2,2 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

• Corredor Francisco Morato/Eusébio Matoso, sentido Centro, Da Praça Três Irmãos até a Avenida Lineu de Paula Machado (1,9km)

7h08 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20 no sentido oeste.

7h – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 14 ao km 10, na chegada a São Paulo.

6h57 – Previsão do tempo para hoje é de temperatura máxima de 20ºC e chuva.

6h38 – A Marginal Pinheiros tem 1,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte Transamérica até a Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

6h30 – A Radial Leste apresenta 2 km de lentidão no sentido centro, do metrô Vila Matilde até o Viaduto Alberto Badra.

6h22 – Bom dia! São Paulo tem 4 km de lentidão no momento.