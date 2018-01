TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 20 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h47 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas rodovias do Estado. Boa noite e até amanhã. às 6h!

20h32 – São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros tem 5,5 quilômetros congestionados na pista expressa, de 1911 metros após a ponte Ary Torres até 539 antes do Hotel Transamérica.

20h08 – São Paulo tem 77 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h02 – Rodovia Régis Bittencourt, pista sentido São Paulo, está bloqueada temporariamente no quilômetro 525, na região de Barra do Turvo, para destombamento de carreta no quilômetro 508,7. Usuários parados do quilômetro 528 ao 525. No sentido Curitiba, há lentidão do quilômetro 528 ao 525.

19h49 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento, no sentido litoral, do quilômetro 10 ao 18, e no sentido capital, do quilômetro 22 ao 18.

19h45 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 62 ao 65.

19h32 – São Paulo tem 114 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h31 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 62 ao 65.

19h21 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,8 quilômetros de trânsito na pista expressa, de 1911 metros após a Ponte Engenheiro Ary Torres até a Ponte do Socorro. No sentido Rodovia Castelo Branco, pista local, são 5,5 quilômetros de lentidão, do Morumbi até 1860 metros antes da Cidade Universitária.

19h19 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue com tráfego lento do quilômetro 39 ao 40. Na chegada a Santos, lentidão do quilômetro 64 ao 65.

19h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 149 ao 146.

19h10 – São Paulo tem 150 quilômetros de congestionamento neste momento, nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 14,6 quilômetros de lentidão, da Vila Guilherme até a Avenida dos Remédios.

19h04 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

19h03 – Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, tem 2,9 quilômetros de trânsito desde a Avenida Alcântara Machado até a praça Franklin Roosevelt.

19h – Não há mais bloqueio na Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 18 do sentido Rio de Janeiro. O tráfego segue lento neste sentido do quilômetro 13 ao 20 na pista expressa, e do 24 ao 26 na pista local.

18h59 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar normalmente.

18h56 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 14,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a ponte da Vila Guilherme até a ponte dos Remédios.

18h54 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 229 ao 230, na pista marginal, em São Paulo.

18h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, na pista Expressa, do quilômetro 27 ao 24.

18h48 – Linha 1-Azul do Metrô volta a operar normalmente.

18h42 – Capital paulista tem neste momento 174 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h41 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Sumaré, na pista Expressa, do quilômetro 114 ao 115.

18h40 – Linha 5-Lilás do Metrô volta a operar normalmente.

18h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 231 ao 223, em São Paulo.

18h34 – Marginal Pinheiros tem trânsito tanto na pista Local como na Expressa, no sentido Castelo Branco. Na pista Local, a lentidão começa na Ponte do Morumbi e vai até perto da ponte da Cidade Universitária. Na Pista Expressa, o trânsito começa no Morumbi e vai até a ponte Eusébio Matoso.

18h26 – O leitor do Estado Cléreston Machadonos mandou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma imagem da Alameda Ministro Rocha Azevedo, na altura do número 882, na tarde desta quinta. Uma árvore tombou no final da tarde devido à chuva e os ventos. O trânsito foi interrompido. A árvore está sendo retirada neste momento.

18h14 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h11 – A Radial Leste, no sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de trânsito entre o Viaduto Pires do Rio e o viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h08 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão desde o viaduto Santa Generosa até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h06 – Linha 3-Vermelha do Metrô também está com velocidade reduzida por causa da chuva.

18h00 – São Paulo tem neste momento 153 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 13 quilômetros de congestionamento entre as Pontes dos Remédios e Cruzeiro do Sul.

17h57 – Linhas 1-Azul e 5-Lilás do Metrô operam em velocidade reduzida por causa da chuva.

17h42 – Rodovia Castelo Branco, no sentido São Paulo, tem lentidão em Barueri entre os quilômetros 31 e 30.

17h40 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem trânsito lento na pista expressa em Campinas entre os quilômetros 103 e 106.

17h35 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva (Minhocão), sentido Penha, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre as Ruas Conselheiro Brotero e Consolação.

17h26 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h16 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12,4 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes da Vila Guilherme e Atílio Fontana.

No sentido Rodovia Castelo Branco, há três pontos de maior lentidão: pista expressa entre as pontes dos Bandeirantes e Vila Guilherme (11,3 quilômetros); pista central entre as pontes Nova Fepasa e Brazelisa Alves de Carvalho (8,5 quilômetros); e pista local entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e da Vila Guilherme (7,1 quilômetros).

17h06 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem trânsito lento na pista marginal entre os quilômetros 219 e 224. No sentido Rio, o congestionamento é entre os quilômetros 227 e 225.

17h03 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar em velocidade normal.

17h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,8 quilômetros de fila entre a Rua Funchal e a Avenida Jabaquara.

16h55 – São Paulo tem neste momento 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Cidade Jardim e Alexandre Mackenzie.

16h46 – Por causa da chuva e obras na via, Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, tem ponto de lentidão entre os quilômetros 26 e 29.

16h39 – Linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha do Metrô operam em velocidade reduzida por causa da chuva.

16h36 – Queda de árvore em Perdizes interdita a Rua Cardoso de Almeida, na altura da Rua Vanderlei.

16h25 – São Paulo tem neste momento 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 12,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as pontes da Vila Guilherme e Atílio Fontana.

16h18 – Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decreta estado de atenção para alagamentos nas regiões centro, norte e leste.

15h11 – O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto informou que a reunião com representantes da Prefeitura de São Paulo foi encerrada. Mais tarde, eles irão informar sobre o que foi acordado. Manifestantes continuam ato na região.

14h48 – Manifestantes do MTST continuam em frente à Prefeitura de São Paulo, enquanto comissão com integrantes do grupo participam de reunião com representantes do governo municipal. A CET informou que o ato bloqueia o tráfego na Rua Líbero Badaró e no Viaduto do Chá. A empresa pede que motoristas evitem a região. Segundo a Polícia Militar, a estimativa é de 500 pessoas no local. O protesto segue pacífico.

14h15 – Viaduto do Chá e Rua Líbero Badaró, no Centro de São Paulo, continuam interditados por causa de manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.

14h04 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de filas entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Ana Catharina Randi.

13h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem quatro quilômetros de lentidão entre os Viadutos Amaro e Jabaquara.

13h14 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) continuam ato no Viaduto do Chá.

Foto: Reprodução/Facebook/MTST

12h50 – O Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, continua completamente bloqueado nos dois sentidos.

12h48 – Os manifestantes chegaram à sede do governo municipal por volta das 12h40. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), uma comissão de 13 integrantes do grupo subiu para falar com representantes da Prefeitura de São Paulo. Ainda de acordo com eles, há mais de 3 mil pessoas aguardando o resultado das negociações na entrada.

11h32 – Manifestação dos sem-teto interdita ambos os sentidos do Viaduto do Chá, na República, centro de São Paulo.

11h18 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna vai do quilômetro 20 ao 17, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

11h10 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) fazem uma manifestação na Praça da República, no centro da cidade, na manhã desta quinta-feira, 20. Segundo os organizadores, o ato reúne 4 mil pessoas que caminharão até a sede da prefeitura. Na última atualização da Polícia Militar, às 9h, 100 pessoas se concentravam na praça.

“Várias ocupações estão aqui hoje para reivindicar compromissos feitos pela prefeitura de São Paulo que não foram cumpridos como, por exemplo, a assinatura da revogação do decreto que destinava a área da ocupação Vila Nova Palestina para um parque“, disse Guilherme Boulos, um dos coordenadores do MTST.

Fotos: MTST/Divulgação

11h – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, há 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h37 – Nas vias monitoradas pela CET, a maior lentidão se concentra na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com sete quilômetros de retenção a partir de 1.190 metros depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

10h25 – Neste momento, segundo a PM, cerca de 100 membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) concentram-se na Praça da República. Eles vão marchar em direção à Prefeitura de São Paulo. Os organizadores do evento esperam 4 mil pessoas. Por enquanto , os manifestantes estão na praça e ainda não há congestionamento na região. Agentes da CET estão no local para orientar motoristas e indicar desvios.

10h12 – Marginal do Tietê liberada em relação ao acidente, sentido Rodovia Ayrton Senna, antes Ponte Deputado Ricardo Izar, em Tatuapé.

09h42 – No momento, há lentidão entre o quilômetro 20 e o 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. Na direção oposta, o movimento é normal.

09h37 – Há sete quilômetros de retenção na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, de 1.190 metros da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

09h36 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo como reflexo de congestionamentos nas Marginais do quilômetro 16 ao 13.

09h27 – Marginal do Tietê liberada em relação ao acidente, sentido Rodovia Ayrton Senna, pista local, antes da Ponte Deputado Ricardo Izar.

09h22 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10,2 quilômetros de tráfego lento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres.

09h18 – Colisão entre automóvel e moto na Marginal do Pinheiros, antes da Ponte João Dias, sentido Santo Amaro.

09h10 – Obra na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido bairro, interdita uma faixa, junto Praça Dom Gastão Liberal Pinto, no Ibirapuera.

09h05 – São Paulo tem neste momento 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h04 – Tráfego é normalizado na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes também têm tráfego normal.

08h58 – Trânsito melhora na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Lentidão agora tem apenas dois quilômetros, do 20 ao 18.

08h48 – Colisão entre automóvel e moto na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3000, no Jardim Paulista.

08h42 – Tráfego intenso na Rodovia Anhanguera, sentido Capital, na pista expressa em Campinas, do quilômetro 110 ao 104.

08h37 – No Jardim São José, um acidente na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, antes da Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, na zona leste de São Paulo.

08h36 – Colisão entre automóvel e moto na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, no quilômetro 15, em Butantã. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi empenhada para o local. Faixa 1 interditada.

08h34 – Acidente também na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, pista local, antes da Ponte Deputado Ricardo Izar, em Tatuapé.

08h30 – Acidente na Avenida Eusébio Matoso, sentido bairro, após Rua Jorge Rizzo, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

08h24 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem três quilômetros de morosidade do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

08h22 – Rodovia Anchieta tem sete quilômetros de lentidão – do quilômetro 13 ao 10 e do 22 ao 18 – na chegada a São Paulo.

08h18 – Acidente na Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, próximo à Rua do Curtume, na Lapa, zona oeste.

08h13 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,4 quilômetros de retenção da Rua Ana Catharina Randi até o Viaduto dos Bandeirantes.

08h09 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem oito quilômetros de congestionamento na pista marginal, em São Paulo. Tráfego carregado vai do quilômetro 228 ao 220.

08h08 – São Paulo tem 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET.

08h05 – A leitora do Estado Ana Maria Virgínia Simic nos mandou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, um registro do congestionamento na Rodovia Raposo Tavares, no sentido interior. Segundo ela, trânsito está bem ruim desde o quilômetro 15.

Foto: Ana Maria Virgínia Simic

08h00 – Rua Vergueiro, sentido bairro, também está liberada em relação ao acidente no cruzamento da Rua Doutor Nicolau de Sousa Queirós.

07h59 – Avenida João Dias, sentido centro, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Doutor José de Sá, em Santo Amaro, zona sul.

07h57 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do 19 ao 16. Já na direção do litoral, também há três quilômetros de morosidade em São Paulo, do 4 ao 7.

07h51 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é agora a via mais congestionada em São Paulo. Na via expressa, motorista encontra 9,3 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, e 3,6 quilômetros entre as Pontes Nova Morumbi e Transamérica.

Já no sentido Rodovia Castelo Branco, há quatro quilômetros de tráfego lento do Shopping SP Market à Rua Rubens Gomes Bueno.

07h43 – Via expressa da Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

07h40 – São Paulo tem 20 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

07h35 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de congestionamento entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco, quatro quilômetros, do Shopping SP Market à Rua Rubens Gomes Bueno, e um entre o Hospital de Vila Maria à Ponte do Tatuapé.

Já na via central, lentidão soma quatro quilômetros entre as Pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana e 1,2 quilômetro das Pontes do Tatuapé à Presidente Jânio Quadros.

Na local, motorista também enfrenta retenção entre o Hospital de Vila Maria e a Ponte e Vila Guilherme (3,4 quilômetros) e das Pontes Freguesia do Ó à Nova Fepasa (3,2 quilômetros).

07h16 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dez quilômetros de morosidade, em Guarulhos, do 21 ao 11.

07h14 – Neste momento, São Paulo registra 70 quilômetros de congestionamento. Zona Leste é a região com trânsito mais complicado, com 21 quilômetros de lentidão.

07h12 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte do Tatuapé.

07h09 – Trânsito na Radial Leste, sentido centro, já chega a oito quilômetros da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

07h05 – Marginal do Tietê com trânsito complicado no sentido Rodovia Castelo Branco. Na via local, congestionamento tem cinco quilômetros de extensão do Hospital de Vila Maria à Ponte Cruzeiro do Sul.

Lentidão também em dois pontos: entre Bandeirantes e Rodovia Castelo Branco (2,9 quilômetros), na expressa, e entre as Pontes da Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul (1,6 quilômetro), na expressa e na central.

06h55 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 14 quilômetros de tráfego intenso entre dois trechos: do 29 ao 19 e do 14 ao 10.

06h54 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem 3,1 quilômetros de congestionamento entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h52 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quatro quilômetros de lentidão entre o Shopping SP Market e a Rua Rubens Gomes Bueno.

06h47 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem 3,6 quilômetros de retenção da Rua Conselheiro Saraiva até a Avenida do Estado.

06h37 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 15 e 13.

06h36 – Faixa central da Rua Vergueiro, sentido bairro, no cruzamento com a Rua Nicolau de Sousa Queirós, está interditada por conta de um acidente envolvendo um carro e uma moto.

06h34 – Radial Leste, sentido centro, tem o pior trânsito neste início de manhã em São Paulo. Há 5,5 quilômetros de retenção da Praça Divinolândia até a Estação Carrão.

06h32 – Neste momento, São Paulo tem 22 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h31 – Motociclista colidiu em um poste na Avenida Robert Kennedy, na altura do número 1800. Viatura está a caminho do local.

06h29 – Lentidão na Rodovia Anchieta chega a três quilômetros na chegada a São Paulo, entre o 13 e o 10.

06h27 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento entre os quilômetros 14 e 12, em São Paulo.

06h26 – Faixa da direita na Avenida do Estado, sentido Santana, está bloqueada por conta de um acidente entre carro e caminhão.

06h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão em dois trechos da pista marginal, em Guarulhos. Tráfego é ruim entre o quilômetros 220 e 224 e 226 e 228.

06h23 – De acordo com SPTrans, a velocidade média nos corredores é de 21 km/h, sentido centro, e de 26 km/h, sentido bairro.

06h21 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, tem dez quilômetros de congestionamento, do 441 ao 451, reflexo do tombamento de uma carreta em Registro.

06h19 – Até o momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

06h17 – Motorista deve evitar a pista local da Radial Leste, sentido centro. O caminhão que fazia a reestruturação do asfalto na via da direita, na altura da Rua Bresser, quebrou. O veículo permanece no local e bloqueia a faixa exclusiva de ônibus.

06h13 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.