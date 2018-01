TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h34 – A Radial Leste registra 5,2 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a estação de metrô Vila Matilde.

21h30 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

20h05 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de trânsito intenso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h – A cidade tem 57 km d evias congestionadas nesta noite.

19h42 – A pista expressa da Radial Leste tem 3,8 km de lentidão, sentido bairro, da Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

19h26 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de engarrafamento, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

19h20 – A Avenida do Estado tem 2 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Amélia Sá Barbosa até a 25 de Março.

19h15 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h10 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 3 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Pedroso de Morais.

19h05 – Um acidente interdita a pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, junto da Ponte das Bandeiras. A CET recomenda que os motoristas utilizem as pistas expressa ou central.

19h – A Via Anhanguera registra morosidade do km 14 ao km 105, na região de Campinas, no sentido interior.

18h57 – A pista marginal da Rodovia Dutra tem congestionamento do km 217 ao km 230, no sentido São Paulo, em Guarulhos.

18h47 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Tatuapé.

18h26 – A Avenida República do Líbano tem 2 km de lentidão, sentido bairro, da Colatino Marques até a Avenida Ibirapuera

18h16 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito intenso, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

18h – A Avenida Paulista tem 1,7 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h52 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h47 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de fluxo intenso, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h33 – O motorista encontra lentidão na chegada a Santos pela Anchieta do km 64 ao km 65, por excesso de veículos. A operação comboio permanece em funcionamento tanto na Anchieta como na Imigrantes sentido litoral, devido forte neblina. Tráfego está sendo represado desde às 6h15 nas praças de pedágio do km 31 na Anchieta e no km 32 na Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor.

17h31 – A pista central da Marginal do Tietê registra 5,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros.

17h24 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, em função de um acidente envolvendo ônibus e moto que bloqueia duas faixas da esquerda da pista local na altura da Ponte das Bandeiras. Os motoristas devem utilizar as pistas central e expressa da via.

17h15 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 1,6 km de morosidade entre a Avenida Antonio de Macedo Soares e a Rua Ribeiro do Vale.

15h54 – Tráfego intenso da Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h09 – Avenida dos Bandeirantes com 1,8 km de filas no sentido Marginal. Há tráfego intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Santo Amaro.

14h42 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Em Guarulhos, fila vai do km 223 ao 225, pela pista marginal. Na chegada à capital, congestionamento vai do km 229 ao 230, também pela pista local.

14h22 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 1,2 km de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Brasil.

13h54 – Avenida do Estado tem 1 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Rua Carlos de Souza Nazaré até a Rua Amélia Sá Barbosa.

13h30 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2 km de lentidão no sentido aeroporto, da Rua Santa Generosa até o Viaduto Jaceguai.

13h20 – São Paulo com 29 km de filas.

12h55 – Avenida Rebouças tem lentidão no sentido Centro entre a Avenida Brasil e a Ponte Eusébio Matoso.

12h13 – Motorista enfrenta filas no Corredor Norte/Sul, sentido Santana. São 2,6 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Borges Lagoa.

11h52 – Tráfego intenso na Avenida Paulista, sentido Consolação, desde a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Otavio Mendes.

11h33 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Rua Jandira e a Avenida Pedroso de Moraes.

11h25 – Rodovia Fernão Dias tem congestionamento no sentido Belo Horizonte, do km 526 ao km 523, na região de Brumadinho, devido a obras de fresagem no km 523. Uma faixa está interditada. Na pista sentido São Paulo, o motorista encontra trânsito bom, segundo a concessionária.

11h19 – Marginal do Tietê tem 10,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até 60 metros após a Ponte da Casa Verde.

11h09 – Há 10h,7 km de lentidão na Marginal do Tietê no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade pela pista expressa, entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Castello Branco.

10h37 – Avenida Paulista tem 1,6 km de lentidão no sentido Consolação, da Rua Professor Otávio Mendes até a Praça Oswaldo Cruz.

10h26 – Lentidão na Avenida Washington Luis, no sentido Centro, desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Ponte da Água Espraiada.

10h18 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão entre São Paulo e Jundiaí pela pista expressa, sentido capital, do km 16 ao 13.

9h43 – Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Avenida Vicente Rao.

9h23 – Rodovia Castelo Branco apresenta lentidão do km 34 ao 25 no sentido São Paulo pela pista expressa, no trecho entre Barueri e Itapevi.

9h00 – Via Anchieta tem tráfego lento sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. Interligação com o trecho de planalto foi fechada devido à neblina e a operação comboio foi implantada a partir da praça de pedágio.

8h35 – Cidade tem 81 km de lentidão.

8h23 – Avenida Washington Luis tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Água Espraiada.

8h08 – Marginal do Tietê tem 5 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

7h55 – Via Dutra tem dois pontos de congestionamento na chegada a São Paulo, e ,Guarulhos. Na pista local, fila vai do km 221 ao 225; na expressa, do km 206 ao 212.

7h40 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 26 ao 18 no sentido Bandeirantes por excesso de veículos.

7h27 – Marginal do Tietê tem 8 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte Júlio Mesquita.

7h15 – Radial Leste tem 3 km de lentidão pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

7h06 – Cidade tem 37 km de lentidão.

7h01 – Pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, com cerca de 4,5 quilômetros de lentidão a partir da Ponte da Freguesia do Ó.

7h00 – Aumentou para mais de 8 quilômetros o congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Castello. Filas de carros entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e o Cebolão, em razão de uma carreta quebrada após a Ponte dos Remédios.

6h50 – Motorista encontra lentidão na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

6h46 – Marginal do Tietê, sentido Castello, apresenta 7 quilômetros de lentidão na pista expressa a partir da Ponte Freguesia do Ó, em razão de carreta quebrada 300 metros após a Ponte dos Remédios.

6h45 – Pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 2,5 quilômetros, entre as pontes do Piqueri e Attílio Fontana.

6h37 – Sistema Anchieta-Imigrantes iniciará daqui a pouco operação comboio em razão de neblina no trecho de serra. O esquema é 5 x 5, com lentidão na chegada à capital pelas pistas central e marginal da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 13 e 10.

6h17 – Lentidão entre os quilômetros 27 e 24 da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna.

6h13 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão em dois trechos no sentido capital: entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.