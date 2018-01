TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h42 – A Rodovia Presidente Dutra tem dois pontos de parada, na região de Pindamonhangaba, por conta de uma obra na pista. De acordo com a CCR Nova Dutra, o motorista reduz a velocidade entre o km 48 e o km 46, e entre km 68 e o km 64.

18h30 – Estradas de São Paulo têm tráfego intenso nesta quinta-feira, 15, feriado da Proclamação da República. Saiba mais.

18h27 – O tráfego segue tranquilo nesta tarde tanto na Rodovia Castelo Branco quanto na Rodovia Raposo Tavares.

18h01 – A descida da serra para a Baixada Santista é tranquila nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com a Ecovias. Até às 16h desta quinta mais de 155 mil veículos deixaram a capital pelo trecho de concessão.

17h54 – Tráfego normalizado na Avenida Paulista após ato contra a violência interditar totalmente o sentido Consolação da via.

17h18 – Há 16 km de filas no sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt. O motorista enfrenta lentidão na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43, de acordo com a Autopista. O congestionamento está concentrado entre o km 47 e o km 44, no sentido São Paulo, e entre o km 42 e o km 26, no sentido Curitiba.

17h01 – Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento na região de Guaratinguetá por conta de uma obra em um viaduto no km 64. De acordo com a CCR Nova Dutra as filas ocupam 23 km da estrada, entre o km 87 e o km 64, no sentido Rio de Janeiro. O motorista que segue no sentido capital paulista reduz a velocidade no trecho entre o km 61 e o km 63, por reflexo da obra.

16h26 – Tráfego normalizado no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

15h40 – Há lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43.

15h30 – Não há retenção nos dois sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na tarde de hoje.

15h13 – Tráfego sem lentidão em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Operação descida permanece em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema (7×3), em que a descida da serra é feita pela pista sul da Imigrantes e sul da Anchieta, além da pista norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes

15h04 – Há cerca de 4 km de excesso de veículos na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido capital paulista. O motorista reduz a velocidade desde o km 385 até o km 389.

15h01 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na região de Pindamonhangaba, desde o km 87 até o km 64. De acordo com a concessionária CCR Nova Dutra a lentidão é reflexo de obras na pista. O tráfego flui pela faixa da esquerda.

14h59 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego tranquilo, nos dois sentidos, na tarde desta quarta.

14h39 – Tráfego tranquilo no trecho do Rodoanel Oeste.

13h31 – Rodovia Carvalho Pinto segue com tráfego lento no sentido Rio, entre o km 120 e o km 130, por problemas fora da concessão, afirma a Ecopistas. No sentido oposto, o tráfego de veículos flui normalmente.

13h30 – Tráfego segue tranquilo pelas pistas da Rodovia Anchieta. A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 40 ao km 43, por excesso de veículos.

12h56 – Via Dutra tem lentidão do km 121 ao 117, sentido Rio, por conta do excesso de veículos.

12h43 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego nos dois sentidos.

12h24 – Rodoanel Oeste tem trânsito lento no acesso à Rodovia Régis Bittencourt, por conta do tombamento de uma carreta. Veículos permanece no local ocupando uma das faixas.

12h09 – Rodovia Carvalho Pinto segue com tráfego lento em direção ao interior, do km 120 ao 130, região entre Caçapava e Taubaté.

11h55 – Rodovia Régis Bittencourt tem 28 km de lentidão no sentido Curitiba. Congestionamento, causado pelo excesso de veículos, vai do km 336 ao 346 (entre Juquitiba e Miracatu, ainda em São Paulo) e do km 25 ao 43, na região de Campina Grande do Sul, a partir da Ponte Capivari. A passagem está em obras, que causam lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 43 e 47.

A concessionária realiza a Operação Descida para auxiliar na fluidez do tráfego, com fechamento da praça de pedágio do km 370 (Miracatu – SP) no sentido São Paulo. O tráfego está parado entre o km 374 e o km 370.

11h29 – Rodovia Carvalho Pinto tem tráfego lento no sentido Interior, do km 120 ao 130, região entre Caçapava e Taubaté. No sentido oposto, trânsito flui normalmente. Nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, o trânsito também é bom.

11h19 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão em Jundiaí, sentido São Paulo, do km 50 ao 53 da pista expressa.

11h06 – No sentido São Paulo, Via Dutra tem congestionamento em Aparecida, do km 68 ao 70, por reflexo de um acidente. Obras também causam lentidão em Belford Roxo, do km 173 ao 175. Tráfego flui melhor pela faixa da esquerda.

10h50 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido Rio, pela pista expressa, por conta do excesso de veículos e de obras nas pistas: em Aparecida, do km 73 ao 64; em Caçapava, do km 120 ao 117 e do km 133 ao 125.

10h30 – Trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego bom, sem congestionamento ou acidentes, informa a concessionária SPMAR. A capital não tem lentidão e a saída para o feriado registrou ontem trânsito abaixo da média (leia reportagem).

10h15– Castelo Branco tem lentidão do km 71 ao 79 no sentido interior, entre Itapevi e Itu, por excesso de veículos.

9h41 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba do km 322 ao 348, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 37 e o 43, na região de Campina Grande do Sul (PR), por causa de obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui bem.

9h24 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido Praia Grande do km 284 ao km 287, devido ao excesso de veículos.

9h07 – Rodoanel Oeste tem boas condições de tráfego.

8h45 – Via Dutra tem tráfego intenso do km 74 ao 92 no sentido interior, na altura de Jacareí. No sentido São Paulo trânsito é bom.

8h25 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão no sentido Belo Horizonte do km 58 ao 53, na região de Mairiporã, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, tráfego segue sem retenção.

8h04 – Carreta tombou no acesso do rodoanel para a rodovia Régis Bittencourt. Uma faixa da esquerda está interditada e motorista enfrenta lentidão no local.

7h50 – Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto segue sem problemas nos dois sentidos.

7h33– Castelo Branco tem lentidão do km 20 ao 29 no sentido capital pela pista expressa, reflexo de um acidente. O excesso de veículo também retém o trânsito dos quilômetros 30 ao 34.

7h23 – Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral do km 40 ao 43, no trecho de serra, devido ao excesso de veículos.

7h15 – A cidade não tem registro de lentidão no momento, informa a CET.