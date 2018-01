TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 23 de maio

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

10h24 – 63 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Tatuapé até a Ponte do Rio Tamanduateí (5,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

• Avenida Professor Eusébio Matoso, sentido centro, do Complexo Viário Jorge João Saad até a Ponte Eugene Boudin (3,2 km)

9h39 – Ônibus quebrado na Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, próximo à Rua Manilha.

9h10 – 78 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim (6,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul (5,5 km)

• Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4 km)

9h09 – Rua das Palmeiras e Rua Amaral Gurgel têm trânsito bastante carregado. Também há lentidão na Ligação Leste-Oeste em direção à Lapa.

8h50 – Na Rodovia Anchieta, dois acidentes: um no km 52, em que uma carreta que carregava açúcar tombou. A pista sentido litoral foi interditada, e a pista norte foi invertida para o sentido litoral. Já no km 36, uma colisão entre duas carretas provoca lentidão do km 36 ao 40, mas a pista não está mais interditada.

8h39 – Em Campo Grande, um acidente na Marginal Pinheiros ocupa duas faixas, sentido Castelo Branco, após a Avenida Interlagos.

8h13 – Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido capital, do km 18 ao 11, por excesso de veículos.

8h12 – 63 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Radial Leste, sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenwolk (4,7 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Nova Fepasa (2,5 km)

8h05 – 57 km de lentidão em São Paulo. Na zona oeste, 9 km.

7h51 – Cidade tem, neste momento, 18 semáforos apagados e 24 em amarelo intermitente – um deles no cruzamento da Avenida Washington Luís com a Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Segundo a CET, os defeitos acontecem por causa da chuva. Ontem à noite, a capital tinha 126 semáforos quebrados.

7h28 – Avenida Washington Luís, sentido Interlagos, tem trânsito lento.

7h25 – Avenida Rebouças apresenta lentidão, principalmente entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Avenida Brasil.

7h07 – Na Casa Verde, um acidente na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Barra do Mendes. O usuário do Instagram Luiz Campos (@djluizcampos) postou uma foto do congestionamento na avenida, por volta das 6h45.

6h48 – Marginal Pinheiros apresenta lentidão no sentido Castello Branco, na altura da Ponte Estaiada.

6h40 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Marginal Pinheiros, na altura do Viaduto Aleomar Baleeiro.

6h29 – Rodovia Anchieta apresenta congestionamento por conta de um acidente no trecho de serra, na altura do km 52, no sentido litoral. A Cônego Domênico Rangoni também tem filas do km 267 ao km 262, sentido Guarujá, devido ao excesso de caminhões no acesso ao porto.

6h27 – Avenida Aricanduva tem retenção no sentido Marginal Tietê, até a chegada ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Radial Leste também tem lentidão no sentido centro.

6h12 – Bom dia! Há 2 km de lentidão em São Paulo.