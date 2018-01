TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h01 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,9 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Moraes.

19h50 – A Avenida República do Líbano tem 1,7 km de congestionamento, no sentido bairro, da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade até a Avenida Ibirapuera.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h57 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h52 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal sentido Rio, do km 228 ao 227, e do km 140 ao 139.

17h14 – A Avenida Nove de Julho tem 4,6 km de trânsito carregado, no sentido bairro, da Praça da Bandeira até a Rua Groelândia.

17h11 – O corredor norte-sul tem 7,2 km de engarrafamento, na direção de Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira. No sentido aeroporto, lentidão de 5,4 km da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

17h08 – A Marginal Tietê tem 14,5 km de congestionamento, na pista expressa sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita. Na local, lentidão no mesmo sentido, de 7,7 km, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

16h – São Paulo com 67 km de filas.

15h53 – Lentidão na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Otavio Mendes.

15h48 – Avenida Nove de Julho congestionada no sentido Bairro. Motorista enfrenta filas desde o Viaduto Gabriel até a Ponte da Bandeira.

15h30 – Corredor Norte/Sul tem 3 km de lentidão desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

15h52 – Tráfego intenso na Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro, entre a Rua Eugene Boudin e a Avenida José Jannarelli.

15h13 – Cidade tem 51 km de lentidão.

14h18– A operação comboio voltou a ser implantada na rodovia dos Imigrantes e na Anchieta, sentido litoral. O tráfego é represado na praça de pedágio do km 31 da via Anchieta e do km 32 da Imigrantes, e frotas de 500 veículos, partem aproximadamente a cada 30 minutos. Os veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto de melhor visibilidade.

13h58 – Avenida do Estado tem 1,2 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Rua Mercúrio até a Avenida Trinta e Um de Março.

13h41 – Avenida Paulista tem 1,6 km de lentidão no sentido Consolação, da Rua Otávio Mendes até a Praça Oswaldo Cruz.

13h20 – Cidade tem 30 km de lentidão.

11h54 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro ao Viaduto Jabaquara.

11h35 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2,7 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Capitão Antonio Rosa até a Avenida Doutor Arnaldo.

11h10 – Cidade tem 51 km de lentidão, índice dentro da média para o dia e para o horário.

10h17 – Rodovia dos Imigrantes e Rodovia Anchieta permanecem em operação comboio no sentido litoral.

9h58– Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão pela pista expressa, sentido Interlagos, entre a Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

9h36 – Cidade tem 78 km de lentidão.

9h17 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 16 ao 13 na chegada a São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais.

8h46 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte da Vila Guilherme até 1,7 km após o Hospital da Vila Maria.

8h27 – Rodoanel Oeste tem congestionamento do km 26 ao 18 no sentido Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Embu das Artes, por causa do excesso de veículos.

8h05 – Radial Leste tem 3 km de lentidão sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até 200 metros depois do Viaduto Guadalajara.

7h47 – Avenida Washington Luís tem 5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Pedro Chaves, em Interlagos.

7h29 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de congestionamento no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Conselheiro Saraiva.

7h13 – Cidade tem 19 km de lentidão.

6h52 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, apresenta dois trechos de tráfego ruim: entre os quilômetros 29 e 27 e entre os quilômetros 23 e 20, ambos em Guarulhos.

6h50 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h45 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de lentidão até a Radial Leste.