TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 24 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h47 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h45 – São Paulo tem 77 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h36 – Segundo CET, manifestantes seguem pela Rua da Consolação na altura da Rua Marquês de Paranaguá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h26 – São Paulo tem 89 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h24 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão de 5,4 quilômetros entre a Praça da Bandeira e a Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

20h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

20h01 – São Paulo tem 121 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h57 – Segundo o Metrô, a Linha 3-Vermelha já está em processo de normalização depois de falha na Estação Tatuapé. Usuários, no entanto, ainda reclamam da demora para embarcar. O leitor Fábio Crusco relatou pelo Whatsapp que o trem ficou cerca de 10 minutos com as portas abertas na Estação Anhangabaú.

19h45 – São Paulo tem neste momento 153 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h42 – Por causa de falha em trem na Estação Tatuapé, a Linha 3-Vermelha do Metrô opera em velocidade reduzida neste momento.

19h37 – Segundo CET, manifestação de índios segue para a Rua da Consolação.

19h30 – Cerca de 150 índios guarani ocupam a Avenida Paulista, na altura da Rua Haddock Lobo, em manifestação pela demarcação de terras indígenas nas regiões do Jaraguá e Parelheiros.

Alex Silva/Estadão

19h06 – Neste momento, São Paulo registra 170 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h05 – Por causa da chuva, linhas 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô operam em velocidade reduzida.

19h03 – Acidente complica trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, na altura da Avenida Cidade Jardim.

18h48 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,7 quilômetros de congestionamento entre o acesso à Avenida Rebouças e a Praça Oswaldo Cruz.

18h42 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de retenção na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

18h36 – São Paulo tem neste momento 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h08 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 15 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Avenida João Dias. No sentido Castelo Branco, o ponto mais congestionado é de 10 quilômetros na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré.

18h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

17h57 – São Paulo tem neste momento 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Por causa da chuva, Linha 2-Verde do Metrô opera em velocidade reduzida entre as estações Chácara Klabin e Vila Prudente.

17h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão em Barueri entre os quilômetros 25 e 23.

17h46 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão na capital entre os quilômetros 228 e 230.

17h40 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Avenida Bandeirantes.

17h38 – São Paulo tem neste momento 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h37 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem quatro quilômetros de congestionamento entre a Rua Engenheiro Monlevade e a Avenida Cidade Jardim.

17h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Nova do Morumbi e a Rua Tucumã.

17h15 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 8,7 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, o ponto mais congestionado é entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira, com 7,2 quilômetros de retenção.

17h10 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Piqueri e Vila Guilherme.

17h07 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta quinta-feira, 24. Neste momento, a cidade tem 112 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h50 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 24. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

11h46 – Metrô opera com velocidade reduzida entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi, da Linha 1 – Azul, e Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin, da Linha 2 – Verde.

11h38 – Acidente envolvendo quatro veículos bloqueia uma faixa da pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, em Jundiaí. Como reflexo, há cinco quilômetros de lentidão no local, do 58 ao 53. Não houve vítimas.

11h35 – Rodovia do Imigrantes, sentido litoral, está liberada após carro capotar na altura do quilômetro 62. Não há registro de congestionamento no local.

11h29 – Cerca de 60 funcionários da Central Única dos Trabalhadores (CUT) bloqueiam a faixa direita da Rua dos Ingleses, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região central de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os manifestantes protestam contra irregularidade na contratação de funcionários e reivindicam melhorias salariais. O protesto teve início por volta das 8h25 e segue sem nenhum registro de conflito.

11h05 – São Paulo tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h02 – Três linhas do Metrô operam com velocidade reduzida, por causa das chuvas. Circulação dos trens foi afetada na Linha 1 – Azul, entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi; Linha 2 – Verde, entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin; e Linha 3 – Vermelha, entre as Estações Itaquera e Sé.

10h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de retenção na pista marginal, em Guarulhos, entre o 220 e o 225.

10h50 – De acordo com o Metrô, operação na Linha 2 – Verde está normalizada. Por causa das chuvas, trens circulavam com velocidade reduzida entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin.

10h45 – Carro capota na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, na altura do quilômetro 62. O viaduto de acesso à Rodovia Anchieta está interditado e a alternativa do motorista é fazer o desvio no quilômetro 65. A concessionária Ecovias não soube informar o estado de saúde da vítima.

10h36 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

10h34 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem 3,2 quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Matheus Torloni.

10h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, também está liberada em relação ao acidente antes da Ponte Cidade Universitária.

10h30 – Avenida Tiradentes está liberada após acidente próximo à Rua Ribeiro de Lima.

10h05 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

10h00 – Acidente interdita duas faixas da Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, próximo à Rua Ribeiro de Lima.

09h54 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, reflexo do congestionamento nas marginais. Motorista encontra filas entre os quilômetros 16 e 13.

09h53 – Fluxo melhora na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, mas ainda registra três quilômetros de lentidão, do 19 ao 16.

09h52 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes Ponte Cidade Universitária.

09h50 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua Dr. Renato Paes de Barros. Uma árvore caiu no local e interditou a via, mas já foi removida.

09h43 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,7 quilômetros de retenção na pista expressa do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

09h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem mais de cinco quilômetros de congestionamento do Viaduto Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

09h38 – A Linha 2 – Verde e Linha 3 – Vermelha, do Metrô, seguem operando com velocidade reduzida por causa das chuvas. Circulação dos trens está afetada nos trechos entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin e Estações Itaquera e Sé, respectivamente.

09h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está liberada após acidente na altura da Ponte do Jaguaré.

Via registra 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa,da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, e três quilômetros na local, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

09h29 – São Paulo tem, neste momento, 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de congestionamento na pista local, entre as Pontes Presidente Jânio Quadros e da Casa Verde, e na expressa, da Ponte do Imigrante Nordestino à Presidente Jânio Quadros.

Na expressa, há ainda outro ponto de lentidão, da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco (três quilômetros).

08h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa desde a Rodovia Castelo Branco.

08h42 – Linha 3 – Vermelha com velocidade reduzida por causa das chuvas entre as estações Itaquera e Sé.

08h38 – São Paulo tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h35 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo do quilômetro 24 ao 17 e do 13 ao 10. Na Rodovia Imigrantes, há congestionamento no sentido capital do quilômetro 16 ao 15.

08h28 – A circulação de trens foi normalizada na Linha 11-Coral da CPTM.

08h06 – São Paulo tem 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h06 – Acidente na Marginal do Pinheiros, na pista local, sentido Interlagos, próximo à Ponte Hirant Sanazar, no Jaguaré.

08h05 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de tráfego, do 14 ao 10. Já no sentido interior, há dois quilômetros de morosidade, do 23 ao 25.

08h02 – Houve um acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, junto à Passarela Ciccillo Matarazzo.

07h59 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e Jânio Quadros.

07h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de congestionamento na pista expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

07h57 – São Paulo tem 103 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h54 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, entre os quilômetros 27 e 23.

07h54 – Rodovia Dom Gabriel, sentido oeste, tem dois quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, do 62 ao 64.

07h54 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de lentidão. Motorista encontra filas entre os quilômetros 23 e 11.

07h52 – Linha 11 – Coral da CPTM está com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Guaianazes e Luz, por causa de um procedimento de segurança.

07h51 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas. Congestionamento vai do quilômetro 106 ao 100.

07h46 – O usuário do Twitter Valter Vilarinho usou a rede social para divulgar imagem de acidente entre ônibus e carro no cruzamento entre a Rua Comendador Coutinho e a Avenida Penha de França, na Penha. Segundo o post, ele era um dos passageiros no coletivo. Uma faixa está interditada na via.

Foto: Valter Vilarinho / Twitter

07h40 – Acidente envolvendo moto e ônibus na Rua Penha de França, na Penha. O trânsito no local está complicado.

07h36 – Linha 2 – Verde do Metrô opera com velocidade reduzida por causa das chuvas entre as estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin.

07h31 – Rodovia Anchieta foi liberada. Um guincho retirou a carreta que ocupava o sentido capital, mas o tráfego ainda é lento entre os quilômetros 44 e 51.

07h26 – Houve um acidente entre quatro veículos na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, com uma vítima. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local.

07h25 – A pista sul da Rodovia Anchieta foi liberada no quilômetro 44. Um guincho realiza remoção da carreta quebrada no sentido capital.

07h24 – São Paulo tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h24 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, pista expressa, do quilômetro 108 ao 100.

07h22 – Uma carreta quebrada interdita a Rodovia Anchieta na altura do quilômetro 51. A Ecovias sugere passagem pela Rodovia Imigrantes.

07h17 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 18 ao 11.

07h05 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h04 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h01 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 58 ao 61.

07h01 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem doze quilômetros de lentidão, do 22 ao 10, por excesso de veículos.

07h00 – Acidente na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, próximo à Rua São Calixto.

06h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

06h29 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 9,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e Cruzeiro do Sul.

06h18 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210.

06h18 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h16 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Jânio Quadros e Cruzeiro do sul.

04h10 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e o funcionamento dos metrôs, ônibus e trens da cidade.