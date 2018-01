TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h05 – A Cônego D. Rangoni segue com tráfego lento do km 269 ao km 263, sentido Guarujá. Na Padre Manoel da Nóbrega há lentidão do km 276 ao 279 e do km 290 ao km 292, sentido Praia Grande. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos.

O SAI opera em esquema de operação descida desde 18h30 (7×3), em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6372 veículos seguiram viagem rumo ao litoral e 1652 no sentido Capital. Das 0h desta quinta-feira, 1, até o momento, mais de 70 mil veículos desceram a serra e mais de 37 mil subiram rumo a São Paulo. No momento, chove em todo o trecho de concessão.

21h16 – A Rodovia Ayrton Senna permanece com tráfego lento do km 14 ao 24, sentido Interior, por conta do excesso de veículos. No sentido São Paulo, o movimento é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica – em Guarulhos, o tráfego é normal em ambos os sentidos.

21h13 – A Avenida Faria Lima registra 1,4 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Rua Henrique Monteiro até a Avenida Pedroso de Morais.

21h08 – A Avenida Jaguaré tem 1,1 km de lentidão, sentido centro, da Praça Cesar Washington de Proença até a Avenida Kenkiti Simomoto.

21h – Trânsito na cidade de São Paulo registra lentidão de 16 km

20h53 – Trecho de serra da Imigrantes, sentido litoral, continua lento por causa do excesso de veículos

20h40 – Rodovia Dutra sem problemas; excesso de carros apenas entre os kms 227 e 226, sentido Rio

20h08 – A cidade tem 41 km de engarrafamento nesta noite.

20h04 – A Rodovia Ayrton Senna permanece com tráfego lento do km 11 ao 24, sentido interior, por causa do excesso de veículos. No sentido São Paulo, o movimento é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica – em Guarulhos, não há problemas em ambos os sentidos.

20h – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade sentido interior do km 21 ao km 24, na pista marginal, em Osasco, e do km 22 ao km 24, na pista expressa.

19h50 – Imagem da Imigrantes na noite desta quinta-feira.

19h39 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h30 – A Avenida Pacaembu tem 2,1 km de congestionamento, sentido Marginal, da Tupi até a Porto Carreiro.

19h20 – A Rua da Consolação tem 2 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

19h15 – O índice de lentidão na capital começa a cair, mas cidade ainda registra 120 km.

19h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de fluxo moroso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h04 – A Avenida Santo Amaro tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Bela Vista.

19h01 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Pedroso de Morais.

18h57 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h55 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto João Jorge Saad.

18h52 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 28 ao km 43, sentido litoral, no trecho de planalto e serra, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos. Na Anchieta permanece o tráfego congestionado do km 59 ao km 65, sentido litoral, entre Cubatão e a chegada a Santos, por excesso de caminhões que acessam o Porto. A Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos. Na Padre Manoel da Nóbrega, há lentidão do km 290 ao km 292, sentido Praia Grande, por excesso de veículos.

18h49 – O Rodoanel Oeste tem fluxo lento, sentido litoral, do km 20 ao km 22 e do km 26 ao 29, no trecho São Paulo – Embu.

18h46 – A capital tem 140 km de engarrafamento nesta noite.

18h43 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h39 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello até a Avenida do Estado.

18h33 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

18h30 – A Dersa prevê aumento médio de 3% no tráfego de veículos nas Travessias Litorâneas na Operação Finados, entre quinta-feira, 1, a domingo, 4, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na baixada santista, nas travessias Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá, o movimento deve ser mais intenso entre os horários das 9 às 13 horas e das 16 às 20 horas, diariamente. A DERSA orienta para que os usuários da travessia São Sebastião/Ilhabela evitem os horários entre 10 e 13 horas e entre 17 às 20 horas, quando o tempo de espera de embarque tende a ser maior devido à concentração de veículos na entrada e saída da ilha, respectivamente.

18h28 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de trânsito carregado, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

18h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Roberto Feijó.

18h23 – A Avenida Rangel Pestana tem 1,6 km de congestionamento da Ricardo Gonçalves até a Figueira.

18h20 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h15 – A Avenida Faria Lima registra 2,3 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Prudente Correia até a Pedroso de Morais.

18h12 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h10 – A pista expressa da Radial Leste tem 4,6 km de tráfego intenso, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h01 – A cidade tem 120 km de lentião.

17h55 –A Rodovia Dutra tem trânsito carregado, sentido São Paulo, do km 218 ao km 225, na pista marginal, na região de Guarulhos. Em direção ao Rio, a via tem lentidão na pista expressa do km 220 ao km 220, em Guarulhos, e na pista marginal, do km 231 ao km 226, em São Paulo.

17h50 – A Imigrantes tem lentidão do km 40 ao km 43, sentido litoral, no início do trecho de serra, por excesso de veículos. Congestionamento do km 59 ao km 65 na Anchieta sentido litoral, entre Cubatão e a chegada a Santos, por excesso de caminhões que acessam o Porto.

Permanece operação comboio na Anchieta em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

17h28 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, do km 11 ao 24, na região de São Paulo e Guarulhos, sentido Taubaté, por excesso de veículos. No sentido Capital, o movimento é bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Cumbica, o tráfego é tranquilo. Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas.

17h25 – A Rua da Consolação tem 2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso a Ligação Leste-Oeste.

17h20 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram 7,7 km de engarrafamento cada, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

17h15 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de congestionamento, sentido Penha, da Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h12 – A Via Anhanguera tem fluxo intenso na pista expressa, sentido interior, do km 133 ao km 145, na região de Limeira, e do km 57 ao 61, em Jundiaí.

17h – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem morosidade no sentido interior do km 47 ao km 53, na região de Jundiaí.

16h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de trânsito moroso, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

16h43 – A pista expressa da Avenida do Estado tem 4 km de lentidão, sentido Santana, da Pacheco e Chaves até o Viaduto 31 de Março.

16h37 – A Avenida dos Bandeirantes registra 4,6 km de trânsito lento, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

16h32 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h29 – A cidade tem 101 km de vias congestionadas no momento.

16h21 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua Azurita.

16h20 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 40 ao km 43, sentido litoral, no início do trecho de serra, por excesso de veículos. Há congestionamento também na Rodovia Anchieta, entre o km 59 e o km 65, no sentido litoral, entre Cubatão e a chegada a Santos.

15h56 – Sobe para 83 km o índice de lentidão na capital paulista.

15h50 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido Barueri. O congestionamento está concentrado na região de Osasco, entre o km 14 e o km 13.

15h48 – Avenida Vinte e Três de Maio tem excesso de veículos no sentido Santana. Há 8 km de filas entre a Ponte da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h25 – São boas as condições de trânsito e visibilidade ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, de acordo com a Ecopistas.

15h22 – Tráfego intenso no Corredor Norte/Sul, sentido Santana, desde o Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

15h21 – Permanece operação comboio na Rodovia Anchieta no sentido litoral. Por conta da baixa visibilidade, o tráfego é represado a partir da praça de pedágio do km 31.

14h57 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido Rio pela pista expressa. Em Guarulhos, fila vai do km 230 ao 227; em São José dos Campos, do km 209 ao 208.

14h36 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido capital do km 14 ao 13, nas pistas expressa e Marginal.

14h16 – Cidade tem 64 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

14h04 – Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos. Demais estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego, informa a concessionária Ecovias.

13h35 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 5,7 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

13h19 – Avenida do Estado tem 4,2 km de lentidão no sentido Santana pela pista expressa, da Trinta e um de Março até a Pacheco Chaves.

13h08 – Capital com 64 km de lentidão.

12h51 – Tráfego intenso na Avenida do Estado, sentido Santana, entre a Rua Trinta e Um de Março e o Viaduto Pacheco e Chaves.

12h50 – Um motoqueiro morreu ao ficar preso na fiação da Avenida Giovani Gronchi por volta das 10h desta quinta-feira, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente prejudicou o tráfego de veículos na altura da Rua Wagih Assad Abdalla, próxima à Praça Roberto Gomes Pedrosa. A avenida está totalmente interditada, no sentido Bairro, mas a CET montou uma faixa reversível no sentido oposto. Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. A PM não registrou o acidente.

12h15 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento no sentido litoral, entre o km 59 e km 64, devido excesso de veículos pesados em direção ao Porto de Santos. No sentido oposto, o trânsito é lento na chegada a São Paulo, entre o km 13 e km 10.

12h07 – Rodoanel Oeste tem congestionamento do km 19 ao 29 no sentido litoral por excesso de veículos.

11h37 – Cidade tem 71 km de lentidão.

11h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com tráfego intenso desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

11h00 – Cidade tem 71 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

10h39 – Ayrton Senna tem tráfego lento do km 22 ao 19, sentido São Paulo. No sentido interior, trânsito flui bem.

10h15 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h54 – Castelo Branco tem lentidão do km 38 ao 25 no sentido São Paulo pela pista expressa, entre Osasco e Barueri.

9h40 – Cidade tem 91 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

9h31 – Via Dutra tem cinco pontos de lentidão no sentido Rio. Em Guarulhos, tráfego intenso do km 157 ao 160, do 220 ao 221, do 218 ao 225 e do 230 ao 231. Em São José dos Campos, fila vai do km 207 ao 212.

9h13 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a rodovia Castelo Branco.

8h57 – Rodovia dos Bandeirantes tem dois pontos de lentidão no sentido interior por conta de acidentes, em Campinas: do km 99 ao 103 e do km 103 ao 106, ambos na pista expressa.

8h33 – Corredor das Avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campo de Bagatelle.

8h21 – Via Anchieta tem Operação Comboio em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego é represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31, e pela Imigrantes, na praça Piratininga, no km 32, em São Bernardo do Campo, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

O excesso de veículos causa dois pontos de lentidão na via Anchieta: no sentido litoral, entre o km 59 e o km 64, e na chegada a São Paulo, entre o km 13 e o km 10.

8h18 – Rodoanel Oeste tem tráfego lento no sentido Rodovia dos Bandeirantes, do km 24 ao 18, entre a capital e Embu.

7h58 – Avenida Washington Luis tem 1,8 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Washington Luis.

7h42 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até 1 km depois da Rodovia dos Bandeirantes.

7h21 – Cidade tem 28 km de lentidão.

7h08 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Bresser e a Ligação Leste-Oeste.

7h06 – Motorista encontra congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 30 e 20, região de Guarulhos.

7h03 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com vários pontos de parada desde o quilômetro 27, em Cotia, até a chagada ao bairro do Butantã, em São Paulo, no quilômetro 10.