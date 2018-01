TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h49 – A Avenida Santo Amaro registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Cotovia até a João Lourenço.

20h47 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 2,7 km de lentidão da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Faria Lima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h36 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

20h34 – A Avenida Ibirapuera registra 3,2 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Ascendino Reis.

20h15 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

20h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 8,9 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte João Dias.

19h45 – A Avenida Washington Luís tem 4,2 km de lentidão, sentido centro, da Rolando Angelo Tenuto até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h32 – A pista local da Marginal do Tietê tem 12,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Vila Guilherme.

19h20 – A cidade tem 208 km de congestionamento.

18h11 – A Marginal Tietê tem 11,8 km de congestionamento, na pista expressa sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Atílio Fontana; no mesmo sentido, mas na pista local, a marginal tem 11,6 km de lentidão, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Atílio Fontana.

18h05 – Outros pontos estão alagados, mas o motorista consegue trafegar com o automóvel. Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na Ponte do Jaguaré; na Praça Apecatu, perto da Avenida Queiroz Filho; na Avenida Mercúrio, próximo à Rua da Cantareira; na Rua Melo Freire, altura da Rua Vilela; na Avenida Conde de Frontin, sentido Castelo Branco, perto da Avenida Aricanduva.

18h04 – São Paulo tem pontos de alagamento intransitáveis registrados pelo CGE por causa da chuva. Eles estão localizados na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na Ponte do Tatuapé, zona norte; na Avenida Alcântara Machado, altura da Rua Silva Jardim, zona leste; na Avenida Conde de Frontin, em ambos os sentidos, próximo à Rua Gil de Oliveira, também na zona leste.

15h48 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de lentidão, no sentido bairro, da Rua Guilherme Bannitz até a o Viaduto Santo Amaro.

15h47 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 2,7 km de engarrafamento, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Faria Lima.

15h02 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de trânsito ruim no sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março até a Rua São Caetano.

15h – A Avenida José Diniz tem 4,3 km de congestionamento, no sentido centro, da Rua da Fraternidade até a Avenida dos Bandeirantes.

14h58 – O corredor norte sul tem 6,4 km de lentidão, no sentido aeroporto, na Praça da Bandeira até a Avenida Onze de Junho.

12h03 – No sentido Castelo, a Marginal Pinheiros tem 4,7 km de engarrafamento, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h01 – A Marginal Pinheiros tem 5,5 km de congestionamento, na pista expressa sentido Interlagos, na Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

11h59 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,6 km de lentidão, no sentido marginal, do Viaduto Dante Delmanto até a Marginal Pinheiros.

11h15 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 26 ao 25 no sentido Barueri,pela pista expressa, como reflexo de um acidente.

10h29 – Via Dutra tem lentidão na altura de Guarulhos no sentido Rio de Janeiro, por excesso de veículos. Fila vai do km 211 ao 210.

10h10 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até 1,1 km depois da Ponte Júlio Mesquita Neto.

9h34– Rodoanel Oeste tem congestionamento nos dois sentidos entre São Paulo e Embu, por excesso de veículos. Em direção à Rodovia dos Bandeirantes, tráfego é lento do km 29 ao 18. No sentido litoral, lentidão vão do km 21 ao 23.

9h25 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo a Ponte Bernardo Goldfarb, por causa de um acidente envolvendo carro e moto que bloqueia uma faixa da direita da pista local.

A via tem 8,4 km de lentidão, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Ponte Transamérica. Pela pista expressa, tráfego é lento da Rua Américo Brasiliense até o Shopping Sp Market, com 7 km de fila.

9h13 – Corredor das Avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campo de Bagatelle.

8h40 – Cidade tem 90 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

8h17 – Radial Leste tem 3,1 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, da Rua Piratininga até o Metrô Belém.

7h58 – Avenida Vereador José Diniz tem 3,1 km de lentidão no sentido bairro, da Bela Vista até a Avenida dos Bandeirantes.

7h45 – Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Américo Brasiliense.

7h25 – Cidade tem 35 km de lentidão.

7h05 – Pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros sentido Castello com lentidão de 2,5 e 1,2 quilômetros, respectivamente, até a Avenida Juscelino Kubitschek.

7h02 – Lentidão na pista sentido capita da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

7h00 – Pela Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, lentidão entre os quilômetros 32 (Itapevi) e 25 (Barueri), na pista expressa, e entre os quilômetros 15 e 13 (capital) na pista marginal.

6h55 – Congestionamento na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, entre os quilômetros 33 e 24, região de Cotia. Segundo o DER, às 5h45, no quilômetro 24, a roda de um caminhão se soltou e atingiu um veículo de passeio. Uma faixa de rolamento está bloqueada para atendimento a uma vítima. Na chegada à capital, lentidão entre os quilômetros 14 e 10.

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com quase 3 quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Guadalajara.

2h20 – Congestionamento de 6 quilômetros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 338 e 344, trecho inicial da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. Motivo: afunilamento de pista na serra misturado ao tráfego de carretas com excesso de peso.