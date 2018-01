TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 26 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h22 – O Corredor Norte-Sul é a via mais movimentada de São Paulo, com sete quilômetros de lentidão entre a Rua Pedroso e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. A Marginal do Pinheiros segue, agora, com quatro quilômetros de tráfego lento da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

20h18 – Tráfego normalizado nas Rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt. Mais cedo, ocorreu um acidente que deixou intenso o trânsito nas vias.

20h17 – Manifestação na Avenida Giovanni Gronchi bloqueia, agora, uma faixa do sentido Centro, próximo à Rua José Ramon Urtiza.

20h13 – São Paulo tem 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h11 – Diminui o congestionamento da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, mas a lentidão permanece entre o Viaduto Eusébio Matoso e a Ponte Transamérica.

20h06 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem sete quilômetros de lentidão entre a Rua Pedroso e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h00 – São Paulo tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Manifestação na Avenida Giovanni Gronchi ocupa totalmente ambos os sentidos da via, próximo à Rua José Ramon Urtiza.

19h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa do Viaduto Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica. Trecho tem 9,7 quilômetros de congestionamento e é a via com maior congestionamento na Capital.

19h51 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h46 – A Rodovia Ayrton Senna foi liberada em relação ao acidente, mas o tráfego continua ruim do quilômetro 20 ao 12, sentido São Paulo. No sentido interior, trânsito segue com lentidão entre os quilômetros 17 e 20.

19h44 – Tráfego normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Cônego Domênico Rangoni e no trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Porém, há lentidão entre os quilômetros 23 e 10, no sentido São Paulo, da Rodovia Anchieta.

19h42 – Pista marginal da Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na chegada a São Paulo, por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 219 ao 221.

19h38 – São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem mais de 13 quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Transamérica. No sentido Castelo Branco, a via segue lenta na pista local. São quase seis quilômetros de tráfego lento entre a Ponte do Morumbi e o Viaduto Eusébio Matoso.

19h29 – Acidente no quilômetro 12 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, prejudica o tráfego desde o quilômetro 22. Há bloqueio da faixa 1. No sentido oposto, trânsito intenso entre os quilômetros 17 e 20.

19h26 – A Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego intenso, com pontos de lentidão, do quilômetro 15 ao 23 do sentido Cotia, devido excesso de veículos.

19h24 – No sentido Penha, o Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva tem quase três quilômetros de congestionamento entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

19h22 – A Avenida Nove de Julho tem lentidão nos dois sentidos. Quem segue para o sentido Bairro enfrenta mais de quatro quilômetros de congestionamento entre as Ruas Avanhandava e Arthur Andrade Filho. No sentido Centro, são quase dois quilômetros de tráfego lento da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

19h18 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego lento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 268 e 270.

19h13 – Quem segue pela Radial Leste no sentido bairro encontra tráfego lento entre as Ruas Wandenkolk e Júlio Colaço.

19h11 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento em São Paulo, no sentido interior, por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 19 ao 20.

19h09 – São Paulo tem 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h07 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos. Obras na pista causam lentidão entre os quilômetros 149 e 152.

19h02 – Sentido Santana do Corredor Tiradentes/Santos Dumont tem quase três quilômetros de tráfego lento entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h59 – A Rua da Consolação está completamente congestionada para quem segue no sentido Centro, são dois quilômetros de lentidão desde a Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

18h57 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Interlagos, tem dois pontos de lentidão: da Marginal do Pinheiros até a Rua Antônio Macedo Soares e entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Ministro Aliomar Baleeiro.

18h55 – A Marginal do Tietê segue congestionada nas três pistas do sentido Ayrton Senna. A via local é a mais movimentada, com quase nove quilômetros de lentidão entre a Ponte do Limão e a Ponte do Tatuapé. Na pista expressa, são 7,2 quilometros de tráfego lento entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme. Já os motoristas que trafegam pela pista central enfrentam congestionamentos entre a Praça das Bandeiras e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Morumbi. Nesse trecho se concentra o maior congestionamento da cidade, de 9,4 quilômetros.

18h52 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 229 e 223.

18h49 – São Paulo tem 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – Rodovia Anhanguera tem tráfego congestionado em Itupeva, na pista expressa do sentido Capital. O trecho com maior lentidão é entre os quilômetros 56 e 53.

18h46 – A Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem lentidão de 2,1 quilômetros entre a Rua Vinte e Cinco de Março até Rua Rodrigo de Barros.

18h44 – Sentido Penha do Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva registra tráfego lento entre a Rua Conselheiro Brotero e a Rua da Consolação.

18h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem mais de dois quilômetros de lentidão entre a Rua Funchal e o Viaduto dos Bandeirantes.

18h40 – As Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso apresentam tráfego lento para quem trafega no sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h38 – Motoristas na Avenida Nove de Julho, sentido bairro, enfrentam quase quatro quilômetros de lentidão entre a Rua Avanhandava até a Rua Groenlandia.

18h37 – A Rodovia Anchieta segue com tráfego intenso em todo trecho de serra, no sentido litoral, devido ao excesso de veículos.

18h36 – São Paulo tem 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, registra tráfego lento da Ponte Presidente Jânio Quadros e a Ponte Aricanduva.

18h33 – O tráfego é lento no sentido Aeroporto da Rodovia Hélio Smidt por conta do excesso de veículos.

18h31 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre os quilômetros 29 e 27 e entre os quilômetros 22 e 20. Em direção ao interior, trânsito intenso entre os quilômetros 17 e 20.

18h29 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 18 e 20.

18h28 – O sentido bairro da Radial Leste tem 4,6 quilômetros de lentidão entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

18h24 – São Paulo tem 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, tem trânsito intenso na pista local da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso. Há lentidão de 4,7 quilômetros no trecho.

18h15 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme.

18h13 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito intenso na pista expressa da Cidade Universitária até a Ponte João Dias. No trecho, há nove quilômetros de congestionamento. O trecho é a via com maior lentidão na Capital.

18h11 – São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h10 – Rodovia Anhanguera está congestionada no sentido Capital, em Itupeva. O tráfego é intenso do quilômetro 55 ao 53.

18h08 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 quilômetros, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h07 – São Paulo tem 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h06 – Marginal do Tietê tem trânsito intenso na pista local, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte do Tatuapé. O trecho é o de maior congestionamento na Capital, com 8,7 quilômetros de lentidão.

18h04 – No sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso na pista expressa, em Taubaté, entre os quilômetros 112 e 107.

18h01 – O usuário do Instagram iguimaraesb registrou o trânsito da Avenida Paulista na tarde desta quinta-feira, 26. A via segue congestionada nos dois sentidos. Motoristas que vão para o Paraíso enfrentam lentidão da Rua Bela Cintra até a Praça Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, o tráfego lento se estende entre as ruas Carlos Sampaio e Haddock Lobo.

17h56 – São Paulo tem 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego intenso em dois trechos: entre os quilômetros 43 e 45 e entre os quilômetros 51 e 55.

17h49 – Faixa liberada no quilômetro 28 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Há lentidão como reflexo desde o quilômetro 30, em São Bernardo.

17h46 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 267 e 270, por causa do excesso de veículos.

17h45 – Acidente entre um carro e uma moto bloqueia a faixa da direita da Avenida Rio das Pedras, sentido Bairro, próximo à Rua Olímpio de Campos.

17h39 – Rodovia Dom Gabriel, sentido Leste, tem tráfego intenso em Jundiaí na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 64 ao 62.

17h36 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa da Ponte Ari Torres até a Ponte João Dias. No trecho, congestionamento é de 2,7 quilômetros.

17h32 – Radial Leste tem lentidão de 4,7 quilômetros no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Pires do Rio.

17h30 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso no sentido interior, em Campinas. Lentidão vai do quilômetro 103 ao 106.

17h28 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso na pista marginal, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 219 ao 221.

17h27 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento, sentido litoral, entre os quilômetros 38 e 40. Em direção à Capital, um acidente no quilômetro 28 deixa o trânsito intenso no local.

17h25 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal, na saída de São Paulo, entre os quilômetros 230 e 223, por conta do excesso de veículos.

17h22 – Corredor Vale/Santos Dumont tem lentidão no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

17h19 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista expressa em Taubaté por conta de obras na pista. Trânsito é intenso entre os quilômetros 109 e 107.

17h18 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, há lentidão de seis quilômetros entre a Ponte da Casa Verde e a Velha Fepasa.

17h16 – Congestionamento de dez quilômetros na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

17h14 – São Paulo tem 134 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, por conta de um acidente. Os veículos estão no acostamento. A lentidão vai do quilômetro 40 ao 43.

17h11 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem trânsito intenso da Rua Avanhandava até a Rua Groenlândia. No trecho, há lentidão de 3,8 quilômetros.

17h09 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,3 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Vila Guilherme.

17h08 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 quilômetros no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h07 – A via com maior congestionamento é a pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Presidente Jânio Quadros. Há lentidão de 8,7 quilômetros no trecho.

17h05 – São Paulo tem 117 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h45 – A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. Há lentidão da Ponte das Bandeiras até Rodovia Castelo Branco.

11h39 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem filas do quilômetro 17 ao quilômetro 13. O congestionamento é um reflexo do trânsito nas Marginais.

11h33 – Há 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. Há lentidão da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

11h16 – O Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h11 – A Radial Leste, sentido Lapa, tem lentidão do Viaduto Guadalajara até Avenida Vinte e Três de Maio.

11h08 – Há lentidão na chegada à capital pela Rodovia Anchieta, entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10. Na chegada a Santos, há filas do quilômetro 62 ao quilômetro 64.

11h06 – A pista expressa da Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Rodovia Castelo Branco até Ponte Cidade Jardim.

11h02 – No momento, há 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. Há lentidão da Ponte da Casa Verde até Rodovia Castelo Branco.

10h53 – Um acidente bloqueia uma faixa na pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Jardim.

10h49 – Capital tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Marginal do Tietê com 10,7 quilômetros de fila, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

10h39 – No momento, tráfego é tranquilo na Rodovia Ayrton Senna, nos dois sentidos.10h42 – Estrada do Campo Limpo liberada em relação ao incêndio em ônibus próximo à Rua Professor Oscar Campiglia.

10h28 – Incêndio em ônibus na Estrada do Campo Limpo, ocupa duas faixas, sentido bairro, próximo à Rua Professor Oscar Campiglia.

10h26 – A Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, segue lenta do quilômetro 18 ao quilômetro 10. Na chegada a Santos, no acesso ao viaduto da Alemoa, há filas do quilômetro 63 ao quilômetro 64.

10h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

10h07 – A lentidão de 59 quilômetros nas vias monitoradas pela CET está abaixo da média inferior para o horário. Confira o gráfico da CET:10h13 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, entre o quilômetro 16 e o quilômetro 14, no sentido São Paulo. O trânsito de veículos flui normalmente no sentido oposto.

10h00 – Capital tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, é a via com mais fila. São 9, 3 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h46 – A Rodovia Anchieta continua lenta no sentido São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos, entre São Bernardo do Campo e a chegada à capital.

09h42 – A pista local da Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco. O congestionamento de 4,45 quilômetros vai da Ponte do Tatuapé até a Ponte Cruzeiro do Sul.

09h33 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada. São 9,3 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h29 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem filas do quilômetro 17 ao quilômetro 13. O congestionamento é um reflexo do trânsito nas Marginais.

09h15 – O usuário do Twitter 8runomoreira registrou o acidente que aconteceu há 10 minutos na Avenida do Estado, sentido centro.09h25 – Há lentidão na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 10, por excesso de veículos.

09h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 6,5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a ponte Cidade Jardim e a ponte do Jaguaré.

08h52 –Anchieta tem lentidão de oito quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

08h40 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a ponte Cidade Jardim e a ponte do Jaguaré.

08h33 – Ayrton Senna tem tráfego fluente em ambos os sentidos.

08h27 – Rodovia dos Bandeirantes não tem mais bloqueio de pista por conta de protesto no sentido São Paulo.

08h26 – Anhanguera tem lentidão de 13 quilômetros na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital. Reflexo do desvio de tráfego da Bandeirantes.

08h14 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto.

08h09 – Anhanguera tem lentidão de seis quilômetros na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h06 – Capital tem 44 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A de maior movimento é o Corredor Norte-Sul, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira (3,8 quilômetros).

07h53 – Rodoanel tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Carapicuíba,

07h47 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre a avenida Miruna e o viaduto Santo Amaro.

07h37 – Rodovia Anhanguera pode ser opção para motorista que vem à capital pela rodovia dos Bandeirantes, bloqueada por manifestantes indígenas. Há nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo da via.

07h32 – A usuária do Instagram milenamarostica postou em sua conta foto da rodovia dos Bandeirantes, cujo sentido São Paulo foi bloqueado por manifestantes indígenas. “Índios, com arco e flecha e tudo, manifestando na Bandeirantes”, diz ela. Há sete quilômetros de lentidão no sentido capital.

07h30 – Imigrantes tem pequeno ponto de lentidão no sentido São Paulo, na saída de Santos.

07h21 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego bloqueado em São Paulo por 200 manifestantes indígenas na pista expressa do sentido capital. São sete quilômetros de engarrafamento. Eles demandam demarcação de terras às margens da rodovia.

07h20 – Radial Leste tem trÊs quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, entre o viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

07h16 – Raposo Tavares, tem lentidão em três trechos no sentido São Paulo: do quilômetro 29 ao 25, do 23 ao 19 e do 15 ao 10.

07h14 – Castelo Branco tem pequena lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

07h09 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 2,1 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a avenida do Estado e o viaduto Santa Ifigênia.

07h02 – Capital tem 24 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste é a de maior congestionamento: 5,6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h58 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego bloqueado em São Paulo por manifestantes indígenas na pista expressa do sentido capital.

06h46 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h40 – Anchieta tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

06h36 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 23 e 20, na altura de Guarulhos, por excesso de veículos.

06h30 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.

06h15 – Régis Bittencourt tem acidente no sentido Curitiba, na cidade de Barra do Turvo. Um caminhão e um ônibus bateram. Tráfego flui somente pelo acostamento.