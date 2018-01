TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 27 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h16 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h13 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h10 – Túnel Ayrton Senna II registra congestionamento de 1,8 quilômetro.

19h58 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem seis quilômetros de fila na pista expressa, entre as pontes Transamérica e Ary Torres.

19h54 – Manifestantes bloqueiam parcialmente a Avenida Paulista. Acompanhe o protesto ao vivo.

Foto: Márcio Fernandes/Estadão

19h47 – Avenida Rebouças, sentido centro, apresenta 1,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Oscar Freire e Joaquim Celidônio.

19h37 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h21 – Acidente na Vila Maria ocupa duas faixas da pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte Tatuapé.

19h16 – Avenida Paulista, no sentido Consolação, tem 1,9 quilômetros de congestionamentos entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua da Consolação, por causa do protesto.

19h10 – Cerca de 500 manifestantes bloqueiam vias na região da Avenida Paulista. Acompanhe o protesto ao vivo.

19h03 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de retenção na pista local entre as pontes Tatuapé e Júlio de Mesquita Neto.

18h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

18h44 – Manifestantes se concentram na Avenida Paulista em Ato Contra a Copa. Acompanhe por aqui.

18h25 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Pedro Chaves e a Rua Vieira de Morais.

18h06 – São Paulo tem neste momento 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h03 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, apresenta lentidão em São Paulo entre os quilômetros 15 e 16.

17h37 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem lentidão em Barueri entre os quilômetros 23 e 24.

17h33 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

17h21 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem quatro quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Euclides Figueiredo.

17h18 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista local entre as pontes Eusébio Matoso e Morumbi.

17h12 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, apresenta 12,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Vila Guilherme e Atílio Fontana. Na pista local, há 11,3 quilômetros de congestionamento entre as pontes Tatuapé e Freguesia do Ó.

17h05 – São Paulo tem neste momento 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h04 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quarta-feira, 26.

12h20 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 27. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h28 – São Paulo tem neste momento 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h23 – Manifestantes do Movimento Direito à Moradia (MDM) chegam ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A Avenida Morumbi, sentido Morumbi, tem pista interditada.

11h21 – Avenida Giovanni Gronchi liberada em relação à manifestação, próximo à Rua Charles Spencer Chaplin, sentido centro.

10h31 – Os manifestantes do Movimento Direito à Moradia (MDM) caminham pela Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, na altura da Praça Gomes Pedrosa. As duas faixas estão bloqueadas. Eles estão a poucas quadras do Palácio dos Bandeirantes.

09h37 – Houve um atropelamento na Avenida Conceição, 4605, Vila Maria. O acidente deixou uma vítima, que está consciente, mas tem suspeita de fratura na coluna. Uma viatura do Corpo de Bombeiros já foi empenhada para o local.

9h32 – Os manifestantes do Movimento Direito à Moradia (MDM) estão no Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, próximo à Rua Charles Spencer Chaplin. A pista continua interditada.

09h20 – Rodovia Anchieta permanece congestionada no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 10.

9h – Manifestantes do Movimento por Direito à Moradia entraram na Avenida Giovanni Gronchi e caminham na altura da Rua José Ramon Urtiza, rumo ao Palácio dos Bandeirantes. A Avenida está totalmente bloqueada no sentido centro e está causando congestionamento em vias próximas.

08h53 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h43 – Acidente na Avenida Dona Belmira Marin, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Pelágia Starbulov.

08h38 – Tráfego carregado na Rodovia Anhanguera, sentido Capital, do quilômetro 18 ao 11 da pista expressa. A lentidão é reflexo de congestionamentos nas marginais.

Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Itapevi, Jandira, Barueri do quilômetro 29 ao 25 da pista expressa.

08h36 – Ponte do Piqueri liberada em relação ao acidente, sentido Lapa.

08h33 – Manifestantes do Movimento por Direito à Moradia seguem Estrada de Itapecerica próximo à Avenida Giovanni Gronchi, rumo ao Palácio dos Bandeirantes.

08h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h15 – Acidente no final da Ponte do Piqueri, sentido Lapa, ocupa duas faixas.

08h14 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem lentidão nas pistas expressa e local, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Freguesia do Ó.

08h11 – Usuários da CPTM reclamam de lentidão e longos intervalos entre os trens sentido Luz da linha 7-Rubi. A assessoria da CPTM informa que a operação está normal e não há registro de falhas. O motivo seria a grande quantidade de usuários.

08h10 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 22 ao 10.

08h08 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,7 quilômetros de lentidão da Ponte do Jaguaré até a Cidade Universitária.

08h06 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,8 quilômetros de congestionamento na pista expressa, do Metrô Belém até a Rua Wandenkolk.

08h05 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem congestionamento do quilômetro 16 ao 10.

08h03 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h02 – Acidente na Avenida Governador Carvalho Pinto, sentido centro, próximo à Rua Mercedes Lopes, na zona leste da cidade.

07h39 – Marginal Tietê liberada em relação ao acidente, sentido Rodovia Ayrton Senna, na pista expressa, após a Ponte do Piqueri, na Lapa.

07h31 – Há 61 quilômetros de lentidão em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET.

07h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

07h28 – Na chegada a São Paulo, o tráfego segue congestionado na Rodovia Anchieta, do quilômetro 22 ao 10.

O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 16, por excesso de veículos.

Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, o tráfego é lento na pista expressa em São Paulo como reflexo de congestionamento nas marginais do quilômetro 22 ao 13.

Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento em Campinas na pista expressa. O trânsito é intenso do quilômetro 110 ao 100.

07h27 – Capital tem 55 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros congestionados, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h25 – Acidente na Rua Teixeixa da Silva, Vila Mariana, próximo à Alameda Santos. A via está interditada.

07h24 – Trânsito segue congestionado na Rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, do quilômetro 22 ao 10.

07h24 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, após a Ponte do Piqueri, na pista expressa.

07h21 – Manifestantes do Movimento por Direito à Moradia (MDM) seguem rumo à Ponte João Dias e ocupam totalmente o sentido centro. O objetivo deles é chegar ao Palácio dos Bandeirantes.

07h17 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 22 ao 13.

07h12 – Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 20 ao 10, na chegada à capital.

07h07 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 5,8 quilômetros de congestionamento, da Rodovia Castelo Branco até 1156 metros antes da Ponte Freguesia do Ó.

07h06 – A capital tem 50 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h05 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 110 ao 100.

07h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 227 ao 228.

06h57 – Os manifestantes fazem parte do Movimento por Direito à Moradia (MDM) e atuam com gritos de ordem e cartazes. Em um deles, lê-se “Lutamos por moradia digna. Desocupação sem atenção é covardia. Vamos lutar pelo nosso direito!”. Segundo a PM, o ato é pacífico, mas congestiona totalmente o trânsito na região desde às 6h20. Motoqueiros usam a calçada para ultrapassar a área.

06h55 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa.

06h53 – A ocupação na Estrada de Itapecerica, sentido centro , é total, próximo à Avenida Ellis Maas, zona sul.

06h52 – Manifestação ocupa Estrada de Itapecerica, altura do número 5000, no Jardim Alvorada. Aproximadamente 200 pessoas protestam por moradia, informa a Polícia Militar. A PM ainda informa que o grupo caminhará até o Palácio do Planalto.

06h40 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no trecho entre os quilômetros 20 e 16, por excesso de veículos.

06h39 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 15 ao 11.

06h37 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 32 ao 30, no sentido São Paulo. A lentidão é reflexo de acidente com caminhão no quilômetro 29.

06h32 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 17 ao 13.

06h28 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h25 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.