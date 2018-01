TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 30 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

14h37 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego bom nos dois sentidos.

14h20 – Via Dutra tem trânsito bom nos dois sentidos neste momento.

14h03 – Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto também segue sem ponto de parada em ambos os sentidos.

13h33 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito bom nos dois sentidos, informa a concessionária Ecovias.

13h00 – Avenida Professor Abraão de Morais, tem 530 metros de lentidão no sentido São Paulo, da Rua Bernardo Nogueira até 110 metros depois da Rua Ibirarema.

12h33 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 48 ao km 53, altura de Jundiaí, por conta do tráfego intenso. O sentido capital também apresenta morosidade no trecho.

12h08 – Incêndio atinge oficina mecânica na Rua Dom Manuel da Ressurreição, número 100, no Jardim da Saúde. A via fica próxima da Avenida Dr. Ricardo Jafet, via de acesso para a Rodovia dos Imigrantes. Até o momento, a ocorrência não causa reflexos no trânsito local, segundo a CET.

11h50 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido ao litoral, entre os quilômetros 40 e 43, por causa do excesso de veículos.

11h30 – Via Dutra tem tráfego lento no sentido Rio na altura de Nova Iguaçu, entre os quilômetros 178 e 164.

11h17 – O rodízio municipal de veículos está suspenso na capital paulista durante o feriado prolongado. A restrição volta a valer na segunda-feira, 3, para as placas de final 1 e 2.

11h05 – No sentido da Serra da Mantiqueira, Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz seguem sem pontos de congestionamentos, assim como acontece com a Raposo Tavares.

10h34 – Tanto a Anchieta quanto a Imigrantes têm trânsito bom na manhã desta quinta-feira. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema, o tempo de viagem de São Paulo a Praia Grande é de 46 minutos, em média. Pela Imigrantes, são 46 minutos.

10h29 – Tráfego na Cônego Domênico Rangôni já foi normalizado e segue sem lentidão nos dois sentidos. No início da manhã, rodovia apresentava congestionamento do km 262 ao 260 no sentido Guarujá, devido a um acidente com uma carreta, que bloqueou a faixa da direta.

10h15 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba, do km 334 ao km 345, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. O tráfego está liberado no acostamento da pista no sentido de Curitiba, do km 344 ao km 347, na região de Miracatu. Também foi montada faixa reversível na pista sentido São Paulo, do km 352 ao km 349, também na região de Miracatu.

10h03 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na altura de Araçariguama, na pista Expressa, do quilômetro 77 ao 79.

10h00 – O tráfego segue tranquilo em todas as rodovias do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smidt, no sentido do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Segundo a Ecopistas, concessionária que administra o sistema, as pistas estão secas e a visibilidade e boa.

9h45 – Via Dutra tem trânsito lento na altura de Aparecida para quem vai no sentido Rio pela pista expressa, entre o km 67 e km 73, por causa de obras na pista. O motorista que vai para a capital fluminense também enfrenta lentidão na altura de São José dos Campos, do km 144 ao km 143, devido ao excesso de veículos na saída para o feriado.

9h30 – A cidade de São Paulo não tem nenhum registro de lentidão nos 868 km de vias monitoradas pela CET.

9h15 – A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP 123, que leva a Campos do Jordão, segue com trânsito normal, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

9h07 – Reportagem do Estado mostra que o número de acidentes nas estradas que saem de São Paulo caíram nos feriados, mas subiram no restante do ano. Rodovia Anhanguera teve o maior número de mortos de janeiro a abril de 2013: 43. O balanço, inédito, foi obtido por meio da Lei de Acesso à Informação com a Polícia Militar Rodoviária. Veja mais

9h05 – Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego em toda a sua extensão.

8h55 – O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego normal nesta manhã, informa a concessionária CCR AutoBAn.

8h45 – A Rodovia Cônego Domênico Rangôni têm tráfego lento do km 262 ao 260 no sentido Guarujá, por conta do tombamento de uma carreta. Uma equipe trabalha para a retirada do veículo.

8h39 – Sentido SP-Rio tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 70 e 67. O trecho passa por obras da concessionária CCR Nova Dutra.

8h31 – Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Raposo Tavares seguem sem pontos de parada nesta manhã.

8h26 – O motorista que programa sua descida para o litoral sul do Estado encontra, neste momento, trânsito normal no sistema Anchieta-Imigrantes. O mesmo para quem segue em direção ao litoral norte, pela Rodovia Ayrton Senna e também pela Carvalho Pinto, com tráfego fluindo nos dois sentidos ao longo de toda a extensão.

8h20 – Bom dia. A manhã desta quinta-feira de Corpus Christi, 30 de maio, começa fria e com sol encoberto por nuvens na capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que mais de 1,7 milhão de veículos devem deixar a capital paulista neste feriado em direção ao litoral ou interior. Acompanhe abaixo as condições das principais rodovias.