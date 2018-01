TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h35 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,8 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h27 – A Radial Leste tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

20h15 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Ovídio Pires de Campos até o Túnel Maria Carolina.

20h01 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Beneficência Portuguesa até o Complexo Viário João Jorge Saad.

19h55 – A capital tem 74 km de congestionamento.

19h38 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h15 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Praça da Bandeiras até a Ponte da Vila Guilherme.

19h07 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã.

18h59 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 19, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Em direção ao Interior, o movimento é tranquilo, assim como nos dois sentidos da rodovia Carvalho Pinto, nos dois sentidos.

18h54 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva.

18h50 – A capital tem 214 km de engarrafamento.

18h40 – O Elevado Costa e Silva registra 1,3 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

18h34 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 275 ao km 273, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

18h27 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

18h15 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h05 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h58 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h52 – A Radial Leste tem 1,7 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h44 – A Avenida do Estado registra 2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua João Teodoro.

17h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

17h28 – A cidade tem 65 km de vias congestionadas no momento.

17h25 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h20 – A Avenida Aricanduva tem 3,6 km de congestionamento, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

17h14 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,6 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa.

17h09 – A Avenida Ibirapuera registra 2,9 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua do Ipê.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Pedro de Toledo.

15h48 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Aeroporto, com lentidão entre a Avenida onze de Junho e a Avenida Pedroso de Moraes.

15h07 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, está congestionada entre a Avenida Antonio de Macedo Soares e via Independência.

15h06 – Movimento de veículos continua normal em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

14h28 – A via com maior lentidão neste momento é a Avenida Washington Luis, no sentido Centro. A via apresenta 2,4 km de filas entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Água Espraiada.

12h22 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem congestionamento no sentido Luiz Ignacio Anhaia Mello até Jaboticabal.

11h02 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros segue com fluxo intenso em toda a sua extensão, no sentido Interlagos. De acordo com a CET, são 5,6 km de filas entre a Ponte Cidade Universitária e a Castelo Branco.

10h45 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Avenida Tatuapé e o Viaduto Milton Tavares de Souza. Já a pista local da Marginal tem congestionamento entre a Ponte Aricanduva e a Avenida Tapuapé. São Paulo com 49 km de filas.

10h04 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,6 km de tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro até o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h56 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de trânsito lento na via expressa, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

9h33 – São Paulo com 89 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela CET.

9h05 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, com trânsito lento entre a ponte Julio de Mesquita Neto e ponte da Casa Verde

8h56 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de trânsito lento na via expressa, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

8h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 km de trânsito lento do viaduto Aliomar Baleeiro até o viaduto Amaro.

8h35 – Lentidão na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10. No sentido litoral, do km 59 ao km 62 e entre o km 64 e km 65, por excesso de veículos.

8h24 – Pista local da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna em trânsito lento da ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte da Casa Verde.

8h15- Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha: trânsito lento do viaduto Guadalajara até Rua Wandenkolk.

8h02 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 km de trânsito lento do viaduto Aliomar Baleeiro até o viaduto Amaro.

7h56 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de trânsito lento na via expressa, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

7h31 – São Paulo com 40 km de trânsito lento.

7h19 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 2,7 km de trânsito lento na pista local desde 1,3 km antes da ponte João Dias até a ponte Nova do Morumbi.

No sentido Interlagos, Marginal Pinheiros tem agora 2,4 km de trânsito lento da Castelo Branco até a ponte do Jaguaré.

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 3 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Wandenkolk.

6h48 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, com 1,8 quilômetro de lentidão a partir da Rua Avanhandava

6h45 – Pista expressa da Rodovia Anchieta, sentido capital, com lentidão de 3 mil metros, entre os quilômetros 13 e 10, na chegada a São Paulo.

6h41 – Avenida João Dias, sentido centro, com 1,2 quilômetro de tráfego ruim a partir da Avenida Giovanni Gronchi,

6h30 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 3 quilômetros, a partir da Ponte João Dias; na expressa, lentidão começa 750 metros antes da ponte e se estende até a Rua Américo Brasiliense.

6h29 – Motorista encontra congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h27 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.