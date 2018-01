TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h30 – A Avenida Dom Pedro I tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Alberto Lion até a Mariano Procópio.

20h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Ribeiro do Vale até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h29 – A capital tem 52 km de morosidade.

20h15 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Republica Árabe Síria.

20h14 – A cidade tem 70 km de lentidão no momento, índice acima do normal para o horário.

20h07 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, entre o km 337 e o km 340, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, e entre o km 348 e o km 351, em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há uma pequena lentidão, do km 269 ao km 268, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

19h52 – A Radial Leste tem 3,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

19h47 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 14,5 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Rodovia Castelo Branco.

19h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,2 km de trânsito congestionado, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Rua Tucumã.

19h26 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h15 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

19h05 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h59 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Ponte Cruzeiro do Sul.

18h52 – A Avenida Brasil tem 2 km de fluxo moroso, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h42 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h40 – A capital tem 187 km de congestionamento.

18h36 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 11,9 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Rua Milton Rodrigues até a Castelo Branco.

18h22 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h13 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

18h01 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de congestionamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

17h55 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,9 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Santos.

17h50 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h47 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h43 – O motorista que segue pela pista sul, sentido litoral, da Via Anchieta, encontra tráfego intenso planalto e lentidão na chegada a Santos, entre o km 63 e km 65, por conta do excesso de veículos. A subida da serra pela Imigrantes tem tráfego lento, entre o km 52 e km 52, também por causa do excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego em ambos os sentidos. O SAI opera em esquema normal 5X3. A descida da serra é feita pelas pistas norte da Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

17h35 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h30 – A cidade tem 134 km de vias congestionadas.

17h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 6,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

17h01 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h55 – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,9 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte da Casa Verde.

16h30 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h40 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Viaduto Doria.

15h18 – Colisão entre duas motos na Avenida Rebouças, na altura do número 800, no Jardim Paulista.

15h16 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto Washington Luis e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h48 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna tem lentidão entre a Ponte das Bandeiras e a Avenida Azurita.

14h23 – Ponte Aricanduva, com lentidão no sentido Marginal, entre a Radial Leste-oeste até Benedita de Paula Coelho.

14h02 – O sentido Santana do corredor Norte-Sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar.

13h44 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Alameda Otavio Mendes e Oswaldo Cruz. São Paulo com 29 km de filas.

13h42 – Acidente na altura do número 3.500 da Avenida Indianópolis deixa uma vítima no local. Não há infirmações sobre interdições ou o estado da vítima. Motorista deve evitar a região.

13h28 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

13h16 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida João Julião da Costa Aguiar.

12h56 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

12h09 – Lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

12h – Trânsito lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do Km 268 ao km 270, sentido Cubatão, devido excesso de veículos.

11h42 – Trânsito lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do Km 268 ao km 270, sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego.

11h33 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Dória.

11h21 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros apresentam trânsito carregado. Na direção da Rodovia Castelo Branco, lentidão na pista expressa entre a Avenida Roberto Marinho e Ponte João Dias e na pista local entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. Do outro lado, a pista expressa tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

11h13 – Colisão entre carro e moto no acesso à Rua do Oratório, no Parque das Nações. Uma vítima.

11h09 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

10h38 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

10h30 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamentos. Na direção de Interlagos, lentidão de 6,5 entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. Do outro lado, entre Rua Quintana e Ponte João Dias.

10h18 – A pista expressa da Marginal do Tietê é o ponto com maior lentidão na capital. A via registra 8,1 km de filas no sentido Castelo Branco, entre a Avenida Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

9h56 – Um carro e uma moto se envolveram em acidente no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros. Duas faixas da esquerda, da pista expressa, estão interditadas e uma vítima já foi atendida. Lentidão na Marginal de 4 km entre a Rua Cari e a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

9h54 – Dois carros colidiram e um capotou na Avenida do Estado, sentido Santana. O acidente aconteceu na região da Rua Alexandre Levi. A faixa da direita está interditada e, segundo a CET, não há lentidão.

9h46 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h31 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

9h13 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 89 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

9h07 – O Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem 8,5 km de lentidão da Praça Campo de Bagatelle até Túnel Ayrton Senna I. São Paulo com 89 km de lentidão. Zona sul com 33 km de trânsito carregado.

8h47 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento em direção à Capital, do km 23 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é tranquilo.

8h46 – As faixas central e da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt estão com o tráfego restrito no km 280, na região de Embu das Artes, devido a um acidente envolvendo uma motocicleta. A faixa da esquerda está liberada. Há lentidão do km 278,5 ao km 280. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação da via.

8h40 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 82 km de congestionamento. Zona sul com 35 km de lentidão.

8h26 – Motorista encontra o tráfego lento na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 270 ao km 268, por excesso de veículos.

8h18 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram lentidão. No sentido Aeroporto, entre o Túnel Ayrton Senna e Viaduto Pedroso. Do outro lado, entre Viadutos Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 76 km de lentidão. Zona sul com 34 km de congestionamento.

8h07 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, com lentidão da Ponte Transamérica até a Rua Américo Brasiliense. São Paulo com 68 km de lentidão. Zona sul com 38 km de trânsito carregado.

7h41 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Ponte Vila Guilherme e Hospital Vila Maria. São Paulo com 53 km de lentidão. Zona sul com 23 km de trânsito lento.

7h28 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 47 km de trânsito carregado. Zona sul com 21 km de morosidade.

7h18 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h10 – A Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 50 km de lentidão. Zona sul com 18 km de trânsito lento.

7h01 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de lentidão entre o metrô Belém e a Ligação Leste-Oeste

6h55 – Lentidão de 3 quilômetros nas pistas marginal e central da Rodovia Anchieta no sentido capital entre os quilômetros 13 e 10, na chegada.

6h45 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, com lentidão entre os quilômetros 19 e 18, região de Osasco, em razão do excesso de veículos.

6h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com lentidão pela pista marginal entre os quilômetros 220 e 221 (Guarulhos) e entre os quilômetros 223 e 227 (Guarulhos e São Paulo).

6h40 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, trecho de Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h37 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com tráfego lento em dois trechos: entre os quilômetros 22 e 19 (Cotia e São Paulo) e entre os quilômetros 14 e 10 (São Paulo)

0h35 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera até as 4h45 no esquema 5 x 2 – Operação Carreta – com a pista norte (de subida) da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.

0h33 – Pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt pode ser bloqueada por completo a qualquer momento no quilômetro 300, em São Lourenço da Serra, para que operários que constroem um viaduto possam içar uma das vigas da estrutura.