TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 6 de junho

O usuário do Instagram @alexpontesgodoi postou uma foto da manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus e metrô que começou na Avenida Vinte e Três de Maio e seguiu pela Avenida Paulista, em direção à Rua da Consolação, na noite desta quinta-feira.

TEMPO REAL

21h42 – Protesto na Avenida Paulista chega ao fim.

21h25 – A internauta lopsmarina registrou a ação da tropa de choque na Avenida Paulista.

21h21 – Manifestantes estão se dispersando no final da Avenida Paulista próximos à Consolação. Tropa de choque ocupa os dois sentidos da avenida.

20h59 – O internauta @guustavocorrea postou uma foto da vitrine de um estabelecimento quebrado na Avenida Paulista, após a passagem da manifestação.

20h18 – Manifestantes seguem pela Avenida Paulista em direção ao Paraíso. A foto é da internauta lopsmarina. A CET registra, no momento, 110 km de lentidão.

20h12 – O internauta @rafasbo fez registros do protesto contra o aumento da tarifa de ônibus na Avenida Nove de Julho.

20h04 – Manifestação segue agora pela Avenida Paulista, em direção ao Paraíso. A foto do usuário do Instagram @pauloilustrador mostra os protestantes ocupando a via. Polícia Militar estima 500 pessoas que participam do protesto.

19h59 – O internauta @charlesnaseh postou, no Instagram, foto da manifestação quando ela estava concentrada no entroncamento das Avenidas Vinte e Três de Maio e Nove de Julho. “Todas as pistas fechadas, barricada de fogo e a polícia com balas de borracha”, escreveu.

19h43 – A usuária do Instagram (@naluizafreire) registrou a manifestação da Avenida Nove de Julho.

19h40 – O congestionamento na Avenida Vinte e Três de Maio, que foi afetada pela manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus, foi registrado pela usuária do Instagram (@marciavrolim).

19h34 – Manifestação contra aumento na tarifa de ônibus bloqueia totalmente a Avenida Nove de Julho, sentido bairro. Grupo segue em direção à Avenida Paulista e está na altura da Praça da Bandeira. O usuário do Twitter Raphael Tsavkko ‏(@Tsavkko) postou uma foto do protesto.

18h56 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao km 17 e do km 18 ao km 21 no sentido interior. No sentido São Paulo, há lentidão do km 23 ao km 20. Foto: Reprodução/Ecopistas

18h46 – Acidente envolvendo caminhão e moto bloqueia duas das quatros faixas do Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente. Uma alternativa para os motoristas é seguir pelo Viaduto Pacheco Chaves.

18h45 – Ônibus quebrado ocupa a Rua Augusta, sentido centro, próximo à Rua Dona Antônia de Queirós.

18h21 – 135 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até Ponte Aricanduva (21,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte dos remédios até a Ponte da Vila Guilherme (14,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Jaguaré até a Ponte Ary Torres (7,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

09h38 – Permanece a lentidão na Rodovia Ayrton Senna no sentido São Paulo, no trecho próximo ao Aeroporto de Guarulhos.

09h30 – Faixa da esquerda da Radial Leste liberada no sentido centro. Acidente envolvendo carro e moto fechou a via próximo a rua Tuiuti.

09h23 – Há 67 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

09h13 – Semáforo apagado na esquina entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godói, próximo ao Largo do Paissandu.

09h03 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento entre os quilômetros 13 e 16, no sentido São Paulo. Segundo a concessionária AutoBan, a retenção é consequência do congestionamento nas marginais.

09h00 – Pista da Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco liberada. Acidente envolvendo carro e moto causou lentidão no trecho próximo a Ponte João Dias.

08h56 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão na alça de acesso ao Aeroporto de Guarulhos.

08h52 – Cinco quilômetros de engarrafamento na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros. O trecho com lentidão vai do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h44 – Há 61 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h36 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem quatro quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto de Congonhas.

08h24 – CET informa que há 54 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão. Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal Pinheiros ainda é o ponto mais crítico.

08h22 – Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa no sentido Castelo Branco. Dois quilômetros de engarrafamento a partir da Ponte Nova Fepasa.

08h20 – Sistema Anchieta-Imigrantes flui normalmente no sentido São Paulo.

08h17 – Corredor Norte-Sul com lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

08h14 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros e meio de congestionamento no sentido Marginal Pinheiros. O ponto crítico é entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro.

08h08 – Outro acidente envolvendo carro e moto na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, próximo a Ponte João Dias. Há lentidão.

08h05 – Acidente envolvendo carro e moto fechou a faixa da esquerda da Radial Leste, no sentido centro, próximo a rua Tuiuti.

08h00 – Há 39 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h56 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna no trecho de Guarulhos rumo a São Paulo. Trânsito com lentidão entre os quilômetros 19 e 23.

07h50 – Pontos críticos da capital: Marginal Pinheiros no sentido centro a partir da Cidade Universitária, corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato no sentido centro e Radial Leste no sentido centro entre a estação de metrô Carrão e a Avenida Pires do Rio.

07h45 – Rádio Estadão informa neste momento como está o trânsito.

07h40 – Rodovia Raposo Tavares no sentido São Paulo, tem cerca de dois quilômetros de retenção entre a Rua Alvarenga e a Avenida Benjamim Mansur.

07h33 – Corredor Eusébio/Francisco Morato tem dois quilômetros e meio de congestionamento no sentido centro, entre a Avenida Jorge João Saad e a Avenida Lineu de Paula Machado, altura da Praça Jorge de Lima.

07h26 -Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco é a via mais movimentada da capital. São três quilômetros de engarrafamento na pista expressa a partir da Cidade Universitária.

07h19 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 11 e 20 no sentido São Paulo.

07h16 – Segundo a CET, há 17 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão. Radial Leste no sentido centro ainda é a via mais crítica.

07h09 – Radial Leste no sentido centro é a mais congestionada entre as vias monitoradas pela CET. São dois quilômetros e meio de lentidão entre a estação de metrô Carrão e a Avenida Pires do Rio.

07h00 – CET informa que há doze quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão.

06h56 – Marginal Pinheiros tem cerca de dois quilômetros de retenção no sentido centro, entre a Ponte Transamérica e a rua Dr. Rubens Gomes Bueno.

06h46 – Capital tem dez quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste no sentido centro é o ponto mais crítico.

06h36 – Ouça como está o trânsito em São Paulo na Rádio Estadão.

06h33 – Anchieta já tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 10 e 13.

06h26 – Capital já tem sete quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h22 – Sistema Anchieta-Imigrantes sem trânsito nos dois sentidos.

06h20 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 20 e 23, no sentido São Paulo, próximo ao Aeroporto de Guarulhos.

06h15 – Bom dia.