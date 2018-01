TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 6 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h30 – Encerramos a cobertura do trânsito. Boa noite! Retornaremos amanhã, às 6h.

21h18 – O único ponto de lentidão na capital paulista é na Avenida Paulista, da Rua Augusta até Itapeva.

20h55 – Acidente na Avenida Politécnica, sentido marginal, ocupa duas faixas na zona oeste, próximo à Estrada das Cachoeiras.

20h37 – Pista interditada em ambos os sentidos da Rua Vicente Leporace, zona sul, por causa da queda de uma árvore.

20h28 – A Avenida Aricanduva foi liberada após acidente, na região de São Mateus, após a Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, zona leste da cidade.

20h26 – A Avenida Washington Luís, sentido centro, é a via com maior lentidão na capital neste momento: 5,1 quilômetros, da Rua Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h20 – A Avenida Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, tem 3,2 quilômetros de congestionamento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o complexo João Jorge Saad.

20h06 – Rodovia Imigrantes, sentido Praia Grande, tem tráfego lento do quilômetro 67 ao 69 por causa de um acidente.

20h03 – São Paulo tem 36 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A região norte da cidade já está sem lentidão em nenhum ponto.

19h59 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão, da Rua Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h46 – São Paulo tem neste momento 27 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

19h36 – São Paulo tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, mais de 50% na região Sul, que enfrenta 35 quilômetros.

19h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Hotel Transamérica até a Ponte Ary Torres.

19h25 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego intenso em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 59 ao 58.

19h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 220.

19h16 – São Paulo tem 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona Sul é a mais afetada, com 29 quilômetros de extensão. A Avenida Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, tem 8,7 quilômetros de congestionamento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

19h05 – Em São Mateus, na Zona Leste, um incêndio interdita duas faixas da Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, após a Avenida Afonso Sampaio de Souza.

18h58 – Um incêndio em uma oficina mecânica na Avenida Aricanduva, na altura de Cidade Líder, acaba de ser apagado pelos bombeiros. Duas faixas que estavam ocupadas no sentido Itaquera devem ser liberadas em breve.

18h43 – A Avenida 23 de Maio no sentido Interlagos tem 8,7 quilômetros de lentidão, desde a Praça da Bandeira até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h31 – A pista local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, continua com trânsito entre a Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Deputado Ricardo Izar.

18h26 – Um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, deixa a pista no sentido Rio de Janeiro com trânsito lento dos quilômetros 222 ao 220.

18h24 – Trânsito continua moroso na Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. Além da lentidão nos quilômetros 14 ao 19 da pista expressa, a pista local também tem excesso de veículos entre os quilômetros 24 e 26.

18h05 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, apresenta 10,7 quilômetros de lentidão na pista Expressa, no trecho entre a Ponte Eusébio Matoso e o Hotel Transamérica.

17h44 – O tempo chuvoso deixa a Rodovia Raposo Tavares com trânsito intenso no trecho entre Cotia e São Paulo, nos dois sentidos.

17h38 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido interior, do quilômetro 25 ao quilômetro 30, ainda dentro da capital. Obras na pista interditam uma das faixas.

17h33 – Rodízio em operação para veículos com placas de final 7 e 8 até as 20h.

17h28 – Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de congestionamento entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

17h26 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as pontes da Vila Guilherme e da Casa Verde.

17h19 – São Paulo tem neste momento 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais congestionado é de 8,7 quilômetros no Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quinta-feira, 6. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

07h54 – Acidente na Avenida Conde de Frontin, sentido centro, na altura da Avenida Melchert, no Tatuapé, zona leste.

07h52 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão, do 22 ao 19 e do 16 ao 10.

07h43 – Acidente na Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Interlagos, na altura da Ponte Fepasa, no Jaguaré, zona oeste.

07h42 – Rodovia Anchieta, em direção à Capital, tem cinco quilômetros de lentidão, do 20 ao 18, em São Bernardo do Campo, e continua com filas na chegada a São Paulo, do 13 ao 10.

07h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três quilômetros de lentidão na pista local, do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria. Há outro trecho, de 500 metros, entre as pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul.

Já na pista expressa, há 2,9 quilômetros de morosidade, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.

Por sua vez, na pista central, há 1,3 quilômetro de retenção, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

07h31 – Todas as crianças da van escolar saíram ilesas da batida. A única vítima é o motorista, que foi retirado do veículo e está sendo socorrido pelos bombeiros.

07h27 – Colisão entre ônibus e van escolar no cruzamento da Rua Agamenon Magalhães com a Rua Físico Lawrence. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

07h19 – Motorista encontra 1,2 quilômetro de tráfego carregado na Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, da Rua Galeno de Almeida à Avenida Rebouças.

07h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 32 ao 25, na divisa entre Jandira e Barueri, e do 18 ao 16, em Osasco. Já na expressa, há três quilômetros de morosidade, do 16 ao 13, na divisa entre Osasco e São Paulo.

07h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de lentidão entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

07h11 – São Paulo tem 31 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h09 – O corredor formado pelo trecho urbano da Rodovia dos Imigrantes e pela Avenida Professor Abraão de Morais tem dois quilômetros de congestionamento entre os viadutos Matheus Torloni e Ministro Aliomar Baleeiro. A Imigrantes tem retenção também entre os quilômetros 16 e 15, já no trecho de concessão.

07h04 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, apresenta dois pontos de retenção. Tráfego lento tem três quilômetros, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia. Já da Praça da Bandeira até o Viaduto Jaceguai, lentidão chega a um quilômetro.

06h55 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem dois quilômetros de lentidão, na altura da Radial Leste até o término da Ponte Aricanduva.

06h51 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três quilômetros de congestionamento na via expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco. Motorista também encontra lentidão de 500 metros, na pista local, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte das Bandeiras.

06h49 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de tráfego lento, do 23 ao 15, por causa do excesso de veículos.

06h48 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão, da Estação Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h47 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de morosidade na pista expressa, em São Paulo, reflexo de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. Além disso, há cinco quilômetros de retenção em Sumaré, do 109 ao 104.

06h44 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 15 ao 13, em São Paulo, por causa de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

06h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de lentidão, do quilômetro 27 ao 25, do 23 ao 19 e do 16 ao 10.

06h38 – São Paulo tem neste momento 10 semáforos apagados ou em amarelo intermitente, um deles no cruzamento da Avenida Ibirapuera com a Rua Borges Lagoa, na zona sul.

06h34 – Após suspensão durante o carnaval, o rodízio de veículos volta a vigorar nesta quinta-feira, 6. Carros com placas finais 7 e 8 não podem circular no Centro Expandido da Capital das 7h00 às 10h00.

06h30 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h28 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10.

06h26 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do 15 ao 13, na divisa entre Osasco e São Paulo. Já na expressa, há retenção entre os quilômetros 17 e 16, em Osasco.

06h24 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de morosidade na pista marginal, do 220 ao 224, em Guarulhos, e do 229 ao 230, na chegada à capital paulista. Já na pista expressa, há dois quilômetros de lentidão, do 209 ao 210 e do 223 ao 224.

06h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 18 ao 15 e do 23 ao 19.

06h15 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.