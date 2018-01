TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

20h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

20h29 – A Avenida Brigadeiro Luis Antonio tem morosidade, sentido centro, da Osorio Duque até a Avenida Paulista.

20h19 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde.

20h12 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h03 – A cidade tem 55 km de lentidão no momento.

19h55 – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de tráfego lento, sentido Santana, da Onze de Junho até a Praça da Bandeira.

19h43 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Paim até a José Maria Lisboa.

19h32 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h23 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

19h12 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Angelo Bada até a Moscou.

19h04 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

18h53 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h46 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h44 – A capital tem 160 km de engarrafamento. Segundo a CET, o índice está acima da média para o horário.

18h39 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

18h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 9,3 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

18h22 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

18h15 – A Radial Leste tem 3,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

18h05 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h54 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h43 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

17h39 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de tráfego lento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h32 – A capital tem 98 km de vias congestionadas.

17h23 – A Avenida Washington Luís tem 1,7 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Aeroporto.

17h16 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

17h13 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção ao interior, do km 11 ao 15, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

17h06 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,6 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Antonio até a Avenida Alcântara Machado.

17h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de fluxo intenso, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

16h55 – A Avenida Nove de Julho tem 2,1 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Avanhandava até a Rua José Maria Lisboa.

16h50 – A Avenida dos Bandeirantes registra 6,9 km de trÂnsito intenso, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Funchal.

16h45 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h30 – A cidade tem 54 km de engarrafamento, segundo a CET. A via com maior índice de lentidão é a o Corredor Norte/Sul, com 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h59 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e a Rua Gabriel.

15h55 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Paraíso.

15h49 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida João Teodoro até Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 40 km de filas.

15h33 – Pista central da Marginal do Tietê, mantém 10 km de filas, no sentido Castelo Branco. A lentidão acontece em função de um acidente que bloqueou a pista. Tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri e a Avenida Mario Ybarra de Almeida Arco da Sabesp.

15h17 – Operação Comboio está em vigor a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da Rodovia Anchieta, devido a forte neblina. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio no km 31, na Anchieta e no Km 32 na Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

15h02 – Acidente com vítima na Avenida Brasil, no Jardim Paulista, sentido Pinheiros.

14h51 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com excesso de veículos entre a Ponte Transamerica até a Ponte Nova do Morumbi.

14h25 – Avenida marques de São Vicente, sentido Lapa, com tráfego intenso entre a Avenida Pedro Corazza e Luiz Carlos Mesquita.

13h44 – Caminhão capota na Rodovia Anchieta, na região do Sacomã. O motorista está preso nas ferragens e o resgate é feito pelo Corpo de Bombeiros.

13h36 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Romilda Margarida Gabriel e o Complexo Leste-oeste.

13h24 – Pista local da Marginal do Tietê segue com a faixa da direita interditada em função de acidente. A lentidão na via estende-se por 17 km no sentido Castelo Branco.

13h11 – Avenida Paulista, sentido Paraiso, com tráfego intenso entre a Alameda da Casa Branca e o acesso da Rebouças, sentido Avenida Doutor Arnaldo.

12h54 – A pista central da Marginal do Tietê está fechada perto da Rodovia dos Bandeirantes por conta do pouso do helicóptero Águia, para resgatar um ferido em um acidente. Dois caminhões e uma moto se envolveram em uma colisão, na pista local da marginal, interditanto duas das quatro faixas, no sentido Lapa.

12h46 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registram lentidão entre os Viadutos Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar.

12h37 – O Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com lentidão entre Avenida Frnacisco Matarazzo e Rua da Consolação.

12h28 – As pistas local, expressa e central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, têm congestionamento entre as Pontes dos Bandeirantes e Vila Guilherme.

12h12 – Ponte Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Ponte Aricanduva e Benedita de Paula Coelho.

12h08 – Finalizada Operação Comboio pela Anchieta e ela Imigrantes, devido a melhora da visibilidade. Todos os trechos de concessão seguem com tráfego bom. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h07 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

11h40 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Gabriel e a Ponte Avanhandava.

11h29 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, está com 19 km de trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Tatuapé. No mesmo sentido, as pistas local e central estão congestionadas entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Jânio Quadros.

11h23 – São Paulo ainda registra 117 km de filas. Zona oeste dom 48 km de lentidão.

11h22 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida São Gabriel e Rua Avanhandava.

11h16 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5 km de trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h51 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 11 km de congestionamento entre Pontes Ary Torres e Castelo Branco.

10h48 – São Paulo registra 125 km de lentidão.

10h46 – As pistas local, central e expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 15,5 km de trãnsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Arco da Sabesp.

10h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h27 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 16 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Arco da Sabesp.

10h13 – O Túnel Ayrton Senna foi liberado ao trânsito, após ficar fechado durante a Operação Comporta, quando a via é bloqueada e os veículos são desviados pelo Corredor Norte-Sul. Segundo a CET, o túnel foi fechado devido ao excesso de veículos na AVenida 23 de Maio.

10h12 – São Paulo ainda tem 114 km de filas.

10h10 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão.

9h47 – Operação Comboio permanece em funcionamento na Anchieta desde às 7h e na Imigrantes desde às 8h20, devido a forte neblina. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio no km 31, na Anchieta e no Km 32 na Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

9h37 – Trânsito já flui tranquilo ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

9h23 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 10,5 km de congestionamento entre as Pontes Ary Torres e Castelo Branco. São Paulo com 103 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

9h06 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem 3 km de lentidão entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Teodoro Sampaio. São Paulo com 98 km de lentidão. Zona sul com 36 km de filas.

8h43 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,5 km de lentidão entre as Pontes Ary Torres e Jaguaré. São Paulo com 84 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

8h39 – Operação Comboio está em funcionamento na Anchieta desde às 7h e na Imigrantes teve início por volta das 8h20, devido à forte neblina. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio no km 31, na Anchieta e no Km 32 na Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Motorista encontra lentidão na Anchieta sentido litoral, do km 59 ao km 60, em Cubatão e do km 64 ao km 65, na chegada a Santos, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego bom. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h33 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção a São Paulo, do km 18 ao 14, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue normal.

8h07 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 55 km de filas. Zona sul com 26 km de lentidão.

8h00 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria. São Paulo com 55 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara. São Paulo com 29 km de filas. Zona sul com 14 km de lentidão.

7h27 – Acidente na Marginal do Tietê provoca reflexo no sentido São Paulo das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Na Bandeirantes, congestionamento entre os kms 17 e 14. Na Anhanguera, lentidão entre os kms 12 e 11 e, na região de Campinas, tráfego lento entre os kms 110 e 104, também por excesso de veículos.

7h18 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul congestionado entre o Viaduto Santa Ifigênia e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 23 km de trânsito intenso. Zona sul com 9 km de filas.

7h11 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h10 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 24 km de filas. Zona sul com 11 km de lentidão.

7h01 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 25 e 25, em Barueri; e entre os quilômetros 14 e 13, na chegada a São Paulo.

7h00 – Rodoanel Oeste, sentido Castello, com lentidão de 3 quilômetros, entre os quilômetros 22 e 25, em razão de acidente envolvendo carro e van. Uma faixa bloqueada.

6h54 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de lentidão entre o Metrô Belém e a Ligação Leste-Oeste.

6h53 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2,8 quilômetros de lentidão entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h51 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste.

6h51 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h49 – Motorista encontra lentidão na chegada à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes.

6h45 – Rodovia raposo Tavares, sentido capital, com vários trechos de lentidão entre os quilômetros 22, em Cotia, e 10, na chegada a São Paulo.

1h00 – Tombamento de caminhão ocorrido às 17 horas de quarta-feira, 30, bloqueia ainda uma das duas faixas de rolamento da pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 555, em Barra do Turvo, região do Vale do Ribeira. O congestionamento era de 5 mil metros, até o quilômetro 560.

0h53 – Serviços de pintura e conservação de via bloqueiam, desde as 22h30 de quarta-feira, 30, uma das duas faixas de rolamento da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 161, em Jacareí, Vale do Paraíba, e causam cerca de 1,5 quilômetro de lentidão.