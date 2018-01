TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 8 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h37 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h35 – São Paulo registra 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h26 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 3,1 quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Antonio de Macedo Soares.

20h19 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Casa Verde e Vila Guilhermina.

20h11 – São Paulo registra 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h09 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem dois pontos de lentidão:

– Três quilômetros do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira

– 2,9 quilômetros da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado

20h05 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com lentidão de 3,2 quilômetros entre a Rua Tamoios e a Praça Pedro Chaves.

20h01 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,8 quilômetros de lentidão entre a Rua Apucarana e a Estação Vila Guilhermina do Metrô.

19h52 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos entre os quilômetros 18 e 22.

19h42 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 5,5 quilômetros de lentidão entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros.

19h38 – São Paulo registra 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h37 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem congestionamento de 4,1 quilômetros na pista expressa da Ponte Cidade Universitária até Alexandre Mackenzie. Também há 3,4 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local entre as pontes Quintana e Eusébio Matoso.

19h35 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com três quilômetros de lentidão da Rua Palacete das Águias até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h29 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 4,7 quilômetros entre a Rua Euclídes Figueiredo e a Praça da Bandeira.

19h28 – Avenida Rebouças, sentido bairro, com congestionamento de 2,8 quilômetros entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Pedroso de Morais.

19h07 – A Rodovia Hélio Smidt tem trânsito lento em direção ao Aeroporto de Guarulhos, em função do excesso de veículos.

18h58 – São Paulo tem neste momento 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h45 – Pista é liberada no quilômetro 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, depois de acidente. Trânsito está congestionado desde o quilômetro 11.

18h43 – Cruzamento da Rua Camilo Haddad com a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello será interditado a partir das 22h, por causa de obras da Linha 15-Prata do Metrô.

18h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem congestionamento de sete quilômetros entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h30 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com 8,6 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h29 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Jânio Quadros. Já na pista expressa, o ponto mais congestionado é de 8,3 quilômetros entre as pontes da Freguesia do Ó e Vila Guilherme.

18h25 – São Paulo tem 147 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h24 – Acidente de trânsito entre automóvel e moto na Avenida Robert Kennedy, 3800, Cidade Dutra. Há uma vítima ferida e o resgate do Corpo de Bombeiros está a caminho.

18h08 – Tráfego é lento do quilômetro 13 ao 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta de acidente que interdita as faixas da esquerda (1 e 2) no quilômetro 17.

18h05 – Queda de árvore na Rua Jua, sentido único, com pista interditada, próximo à Rua Caramuru, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo.

18h04 – Radial Leste, sentido Bairro, tem 6,5 quilômetros de engarrafamenteo do Viaduto Pires do Rio até 160 metros antes do Metrô Guilhermina.

18h02 – Rodovia Anchieta tem lentidão, no sentido São Paulo, do quilômetro 22 ao 18. No sentido litoral, há lentidão do quilômetro 18 ao 22.

17h54 – Acidente interdita as faixas da esquerda (1 e 2) no quilômetro 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. O tráfego é lento do quilômetro 15 ao 17.

17h51 –Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem tráfego lento em Sumaré na pista expressa devido a tráfego intenso, do quilômetro 107 a 110.

17h47 – Às 21h desta quinta-feira, 8, a Ecopistas – concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto – realiza desvio no tráfego da Ayrton Senna, sentido São Paulo, entre os quilômetros 36,3 e 36, para obras do Rodoanel. A intervenção será encerrada às 5h desta sexta-feira, 9.

17h44 – Houve um acidente na Radial Leste, sentido centro, junto à Rua Professor Carlos Zagotis, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

17h35 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem lentidão na pisa expressa devido a tráfego intenso, do quilômetro 62 ao 59.

17h17 – Obra finalizada e faixa liberada do quilômetro 20 ao 22 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior.

17h16 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem lentidão do quilômetro 267 ao 270, por excesso de veículos.

17h15 – Na Rodovia Anhanguera, sentido Interior, há morosidade na pista expressa em Jundiaí devido ao tráfego intenso entre os quilômetros 57 ao 61.

17h08 – O Corredor Norte-Sul, em direção ao Aeroporto, registra 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Vila Guilherme. Na pista local, no mesmo sentido, há 10 quilômetros de retenção entre as pontes da da Freguesia do Ó e Jânio Quadros.

17h03 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego bom nos dois sentidos.

17h01 – São Paulo tem 137 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h00 – Rua Líbero Badaró liberada em relação manifestação, junto ao Viaduto do Chá, no centro da Capital.

16h53 – Depois de cinco protestos de movimentos que lutam por moradia nesta quinta-feira, 8, representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) se encontraram à tarde com a presidente Dilma Rousseff (PT), em Itaquera, na zona leste.

Segundo a assessoria da presidente, ficou acordado na reunião que o Ministério das Cidades vai estudar a inclusão de moradores de ocupações de São Paulo no programa Minha Casa Minha Vida. Confira a matéria completa aqui.

MTST/Divulgação

16h27 – Cerca de 80 manifestantes estão no vão livre do Masp. Avenida Paulista não está mais ocupada.

16h04 – Avenida Paulista, sentido Rua da Consolação, tem 2,25 quilômetros de congestionamento a partir da Praça Oswaldo Cruz. Cerca de 80 manifestantes, de acordo com a PM, interditam a via na altura da Rua Augusta.

15h48 – De acordo com a Polícia Militar, o número de manifestantes remanescentes na Avenida Paulista é de cerca de 80 pessoas.

15h44 – Manifestantes continuam interditando a Avenida Paulista, sentido Rua da Consolação, na altura da Rua Augusta.

15h37 – O leitor do Estado Diego Ferreira nos enviou por WhatsApp, para o número (11) 9-7069-8639, a imagem de um acidente na Estrada de Itapecerica, sentido Santo Amaro, próximo à Estação Capão Redondo.

De acordo com o leitor, um ônibus e dois carros colidiram na via. “O trânsito está parado”, afirma.

Foto: Diego Ferreira/Estadão

15h25 – Incêndio em apartamento na Rua Apinajés, em Perdizes. O fogo já foi apagado pelo Corpo de Bombeiros, mas três pessoas inalaram fumaça e uma delas está em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro.

15h23 – Incêndio interdita os dois sentidos da Rua Apinajés, altura da Rua Ministro Gastão Mesquita, em Perdizes.

14h42 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,3 quilômetro de lentidão entre a Alameda Casa Branca e a Rua Teixeira da Silva.

14h30 – Manifestantes da Feira da Madrugada ainda bloqueiam os dois sentidos da Avenida Líbero Badaró, na região central, próximo ao Viaduto do Chá. Eles protestam contra a decisão da Prefeitura de fechar a feira por tempo indeteterminado.

14h29 – Manifestantes voltam a ocupar a Avenida Paulista, sentido Rua da Consolação, próximo à Rua Carlos Sampaio.

14h02 – Manifestantes ocupam a área entre a Alamedas Santos e a Rua Teixeira da Silva.

13h59 – A CET confirma que a Avenida Paulista está liberada em relação à manifestação.

13h58 – Rua da Consolação, sentido bairro, tem 1,3 quilômetro de congestionamento da Rua Piauí até a Avenida Paulista.

13h33 – De acordo com a CET, manifestação por moradia ainda interdita a Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

13h28 – Crianças jogam bola durante manifestação na altura da Estação Brigadeira, na Avenida Paulista. Às 13h, os dois sentidos da via estavam bloqueadas.

Foto: Carina Bacelar/ Estadão

13h24 – Em meio a protestos, sem-teto marcam encontro com Dilma nesta quinta. Confira a matéria completa aqui.

13h22 – Além disso, integrantes do MTST, do Movimento Popular por Moradia (MPM) e do Movimento de Luta Popular (MLP) se concentraram em outros pontos da capital: no Metrô Butantã, na zona oeste, na Estação Berrini da CPTM, na zona sul, e na Praça do Ciclista, região da Avenida Paulista. (Laura Maia de Castro/Estadão)

13h20 – Movimentos por moradia organizaram ao menos quatro manifestações em diferentes pontos da capital paulista nesta quinta-feira, 8. Pela manhã, um grupo de cerca de 400 integrantes do Movimento Anchieta bloquearam vias da zona sul da cidade. Eles reivindicam que um terreno da região seja destinado à construção de moradias populares. (Laura Maia de Castro/Estadão)

13h15 – Segundo a Ana Paula Ribeiro e a Natalia Szermeta, coordenadoras do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o ato “Copa sem povo, tô na rua de novo” já acabou e as famílias vão se dispersando. (Laura Maia de Castro/Estadão)

13h03 – Manifestação po moradia bloqueia os dois sentidos da Avenida Paulista, na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

12h00 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,8 quilômetros de lentidão desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h59 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h57 – Segundo o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, o encontro entre a presidente Dilma e os representantes do movimento acontecerá às 14h em Itaquera e um dos principais pontos a ser tratado é a ocupação próxima ao estádio Arena Corinthians. “A ocupação Copa do Povo é o primeiro ponto. Os outros pontos são reivindicações nacionais do (programa) Minha Casa, Minha Vida e em relação aos despejos que têm ocorrido no País”, disse Boulos. (Laura Maia de Castro)

11h56 – Integrantes do MTST que participaram da manifestação que foi do metrô do Butantã até a empresa Odebrecht voltaram ao local de partida e se dispersaram. O MST, entretanto, seguiu em marcha pela Avenida Vital Brasil ocupando uma das faixas. (Laura Maia de Castro)

11h55 – A CET identificou outra manifestação na Avenida Vital Brasil, sentido bairro, que ocupa duas faixas próximo à Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Mais informações em instantes.

11h46 – Pista interditada em ambos os sentidos na Avenida Paulista por causa de manifestação junto ao Masp. Segundo a PM, há cerca de 250 pessoas que partiram da Praça do Ciclista.

11h45 – Outra manifestação ocupa ambos os sentidos da Avenida Líbero Badaró, próximo ao Viaduto do Chá. A Polícia Militar não tem informações do protesto.

11h42 – Pista interditada em ambos os sentidos na Avenida Paulista por causa de manifestação junto ao Masp.

11h21 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h07 – Segundo o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, não haverá protesto do movimento em frente ao “Itaquerão” porque a assessoria da presidente Dilma entrou em contato com o grupo dizendo que seriam recebidos por ela. Nesse momento os manifestantes seguem para o Butantã, local onde começou o ato. (Laura Maia de Castro)

10h58 – Executivos que chegaram foram impedidos de entrar. “Não sei o que fazer, parece que eles fecharam rodas as portas”, disse um funcionário da construtora que chegava para trabalhar no prédio e preferiu não se identificar. Por volta das 10h30, ele sairam e o acesso esta parcialmente liberado. Os manifestantes permanecem em frente ao prédio com alto- falantes. (Laura Maia de Castro)

10h55 – A recepção do prédio da Odebrecht está completamente pichada por dentro e por fora. Cerca de 150 manifestantes passaram cerca de 15 minutos dentro do prédio. Nada foi quebrado. Ha pichações com a inscrição “copa das tropas e das empreiteiras “. Alguns seguranças tem respingos de tinta no terno. Durante a ação na recepção, algumas pessoas do movimento barravam as portas giratórias de acesso. (Laura Maia de Castro)

(Laura Maia de Castro/Estadão)

10h54 – São Paulo tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h51 – Manifestação por moradia que teve início na zona sul, durante a madrugada, interdita ponte Santo Dias da Silva, próximo à avenida Vitor Manzini.

10h34 – Manifestantes entraram em prédio da construtora Odebrecht. No local, fizeram pichações.

Laura Maia de Castro/Estadão

10h30 – Manifestantes seguem pela Avenida Vital Brasil, sentido centro, e ocupam três faixas. Cerca de mil integrantes do MST se juntaram à Marcha neste momento. Houve orientação para que não houvesse quebra-quebra. O destino não foi divulgado. Entre os manifestantes, há idosos e crianças. O povo grita “Dilma, a culpa é sua”. Há uma faixa contra a construtora Odebrecht. (Laura Maia de Castro)

10h26 – Os atos terão a participação também do MST e fazem parte de uma campanha chamada “Copa sem povo, tô na rua de novo”, que, segundo o MTST, irá promover uma série de manifestações nas próximas semanas até a Copa do Mundo, cuja abertura acontecerá no dia 12 de junho na Arena Corinthians na zona leste de São Paulo. (Laura Maia de Castro)

10h24 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), do Movimento Popular por Moradia (MPM) e do Movimento de Luta Popular (MLP) se concentram em três diferentes pontos da capital: no Metrô Butantã, na zona oeste, na estação Berrini da CPTM, na zona sul, e na Praca do Ciclista, região da Avenida Paulista. (Laura Maia de Castro)

10h23 – Movimentos por moradia realizam ao menos quatro manifestações nesta quinta-feira, 8, em diferentes pontos da capital. Desde o começo da manhã, 400 integrantes do Movimento Anchieta bloqueiam vias da zona sul da cidade para reivindicarem a destinação de um terreno da região para a construção de moradias populares. Os manifestantes passaram pela Avenida Senador Teotônio Vilela, e às 9h30, seguiam sentido centro pela Avenida do Rio Bonito. (Laura Maia de Castro)

10h13 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 18 ao 13.

09h59 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h53 – Acidente ocupa duas faixas na Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da ponte Jaguaré.

09h41 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

09h36 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h24 – Outra manifestação se concentra na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, mas ainda não causa congestionamento pois o grupo ainda está na calçada. A PM ainda não t em informações do número de pessoas.

08h50 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 22 ao 18.

08h45 – Protesto interdita agora a Avenida do Rio Bonito, sentido centro, próximo à Avenida Interlagos, na zona sul da cidade. Como reflexo, a Avenida Interlagos, sentido centro, ainda enfrenta 1,6 quilômetros de congestionamento.

08h39 – Avenida Senador Teotônio Vilela foi liberada após manifestação próximo à rua Nossa Senhora do Outeiro, na zona sul da cidade.

08h34 – Avenida Atlântica foi liberada após acidente no sentido centro, próximo à Avenida Berta Waitman, na zona sul.

08h33 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

08h29 – Eixo Norte-Sul, no sentido Santana, tem lentidão entre o Complexo Viário João Julião da Costa Aguiar até Viaduto João Jorge Saad.

08h24 – Os manifestantes que protestam por moradia na Zona Sul chegam no acesso da Avenida Interlagos com a Teotônio Vilela. A Interlagos tem 1,6 quilômetro de lentidão entre a Antonio Barbosa da N. Senhora Sandoval até a Miguel Yunes.

08h15 – Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, tem 2 quilômetros de lentidão entre a Avenida Tiradentes e Rua Mercúrio.

08h11 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h08 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a rua Pedro de Toledo e o Munumento dos Bandeirantes.

08h04 – Uma acidente envolvendo dois carros na pista Local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas, na altura da Ponte do Piqueri.

08h – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, em 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

07h53 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h45 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 quilômetros na via Expressa, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h37 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão entre o acesso à castelo Branco e a ponte da Cidade Jardim.

07h33 – CPTM informa que a linha 9-Coral volta a circular normalmente.

07h31 – O rodízio na capital paulista nesta quinta-feira é para veículos com placa de final 7 e 8 e vai até as 10h nesta manhã.

07h28 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h25 – O protesto por moradia que acontece neste momento na Zona Sul é feito pelo Movimento Anchieta, que ocupa um terreno na região. Os cerca de 400 manifestantes seguem em direção à subprefeitura da região, onde vão pedir a destinação do terreno para moradia popular.

07h23 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre os viadutos Washington Luís e João Julião da Costa Aguiar.

07h19 – A manifestação por moradia no Grajaú está agora na Avenida Senador Teotênio Vilela, sentido Centro.

07h18 – Linha 9-Esmeralda da CPTM funciona com velocidade reduzida entre as estações Grajaú e Jurubatuba por causa de uma falha de trem.

07h16 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h11 – Na Rodovia Régis Bittencourt, lentidão na chegada à Capital na região de Taboão da Serra, entre os quilômetros 274 e 273.

07h08 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes do Jaguaré e da Cidade Jardim.

07h02 – Rodovia Anchieta, no sentido Capital, tem tráfego lento entre os quilômetros 16 e km 10, por causa do excesso de veículos.

06h56 – Estrada de Itapecerica, no sentido Centro, tem 1,7 quilômetros de lentidão entre a rua Itirapua e a Avenida Giovanni Gronchi.

06h43 – Em São Bernardo do Campo, trabalhadores da Viação Riacho Grande fazem manifestação em frente à garagem da empresa, e impedem a saída dos ônibus. As linhas da empresa atendem as cidades do ABC.

06h36 – Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, tem 1,2 quilômetros de lentidão entre Avenida Alcântara Machado e o Viaduto Mie Ken.

06h30 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3 quilômetros de lentidão entre o viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

06h27 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as pontes do Imigrante Nordestino e Tatuapé.

06h24 – Um acidente na Avenida Ipiranga, ao lado da Praça da República, interdita três faixas.

06h23 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido Capital, tem trânsito intenso entre os quilômetros 24 e 19 e entre o 13 e o 10.

06h21 – Na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e km 10, por causa do excesso de veículos.

06h13 – Uma manifestação por moradia ocupa toda a Avenida Dona Belmira Marin, no sentido Terminal Grajaú. O protesto, que teve início às 5h20 segundo a CET, é feito por cerca de 400 integrantes de diversos grupos de moradia. O destino dos manifestantes é o terminal. A manifestação já prejudica a circulação dos ônibus que chegam ao terminal.

06h11 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.