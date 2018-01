TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 9 de maio

A internauta Stella Verissimo (@stellinhah) postou no Instagram, com a hashtag #TransitoEstadao, uma foto do congestionamento na Avenida do Estado, sentido centro, no final da tarde da quarta-feira (8).

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h10 – Acidente entre dois caminhões às 19h30 na Avenida Jacu-Pêssego na altura da Avenida Adriano Bertozzi ocupa três das quatro faixas e deixa uma vítima. A CET não soube informar qual era o sentido da pista em que houve o acidente.

20h06 – No momento a cidade tem 96 km de lentidão de acordo com a CET.

20h00 – Acidente na Avenida Paraguassu Paulista, na altura da Rua Demerval Lessa, tem duas de três faixas ocupadas no sentido bairro.

19h31 – A capital paulista tem no momento 150 km de lentidão. O corredor que concentra mais lentidão é o da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 31,7 km, somando as pistas local, expressa e central.

19h25 – Incêndio em uma fábrica no Belém. Corpo de Bombeiros acaba de chegar ao prédio, que fica na rua Rua Cachoeira, 6170, no Belém.

19h15 – A linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida.

Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre Guarulhos e São Paulo. No sentido capital, a lentidão é do km 24 ao km 20, e no sentido leste vai do km 17 ao kjm 18. A Rodovia Helio Smidt também tem lentidão no sentido norte.

18h54 – Marginal Pinheiros tem lentidão no sentido Castelo Branco tanto na expressa (5,7 km, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso) como na local (5 km da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Jardim).

18h36 – Lentidão na Rodovia Anchieta sentido capital vai do km 20 ao km 17. No sentido litoral, vai do km 39 ao 40 e do km 64 ao 65, por excesso de veículos.

18h32 – Acidente com vítima na Avenida Inajar de Souza, na altura da Avenida Nossa Senhora do Ó, ocupa três das quatro faixas da pista no sentido Lapa. Trânsito fica lento no local.

18h19 – Neste momento São Paulo tem 150 km de lentidão de acordo com a CET.

9h55 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Já a Avenida dos Bandeirantes tem trânsito lento do Viaduto Aleomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

9h30 – O usuário do Instagram Claudio Silva (@claudioapsilvas) postou uma foto do congestionamento na Avenida Nove de Julho.

9h13 – Em Santo Amaro, um acidente ocupa pista única da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, antes da Ponte Transamérica.

8h38 – 62 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, da Ponte Atilho Fontana até a Rodovia Castello Branco (2,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

7h46 – Avenida Paulista tem trânsito intenso no sentido Consolação.

7h25 – 25 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

Corredor Norte Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,9 km)

Radial Leste, sentido Centro, da Rua Bernardino Brito F. de Carvalho até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,0 km)

Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Rupiara até a Radial Leste (1,5 km)

Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Janio Quadros (1,3 km)

6h53 – Na Rodovia Raposo Tavares, há 8 km de lentidão próximo ao km 20, sentido São Paulo, devido a um engavetamento e a um carro que invadiu um ponto de ônibus.

6h51 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 285, na região de Itapecerica da Serra (SP), devido a um acidente envolvendo uma carreta e dois automóveis. A carreta tombou e pegou fogo. O tráfego está parado do km 288 ao km 285. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham na contenção das chamas, atendimento à ocorrência, remoção dos veículos, limpeza e liberação da via. carreta atingiu a passarela. As pistas sentido capital e interior estão totalmente interditadas. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão.

6h48 – Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento do km 23 ao km 20 no sentido São Paulo.

6h28 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 51 ao km 53, devido a acidente, e também na chegada a São Paulo, por conta do excesso de veículos.

Rodovia Anchieta, na região de Ribeirão dos Couros, por volta das 6h30. Reprodução/Ecovias.

6h20 – Bom dia! CET registra 2 km de lentidão em São Paulo.