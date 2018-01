TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h02 – Um acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, junto à Rua David Zeiger deixa o trânsito lento afeta a Marginal do Tietê.

19h58 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, entre o km 333 e o km 337, em Juquitiba; e entre o km 348 e o km 352, em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

19h45 – A Avenida Santo Amaro registra 3,1 km de morosidade, sentido centro, da Sebastião até o Viaduto Santo Amaro.

19h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 14,2 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte João Dias até a Ponte do Jaguaré.

19h22 – A capital tem 223 km de trânsito lento nesta noite.

19h15 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

19h – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

18h36 – A Avenida Salim Farah Maluf tem 2,7 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida Tatuapé até a Rua Monte Azul.

18h28 – A Avenida João Dias registra 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h17 – A Radial Leste registra 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h12 – A cidade tem 186 km de vias engarrafadas, segundo dados da CET.

18h05 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de fluxo intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o acesso para Dr Arnaldo/ Rebouças.

18h – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 17 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros.

17h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

17h25 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,7 km de congestionamento, sentido Barra Funda, da Pedro Corazza até a Rua dos Americanos.

17h16 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,8 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h06 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,5 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Independência até a Antonio de Macedo Soares.

17h – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua Consolação.

16h55 – A capital tem 121 km de vias congestionadas no momento, índice considerado alto para o horário.

15h11 – Continua interdição na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, em função de um acidente entre um pedestre e um caminhão. A lentidão atinge 15k da via, entre a Ponte Jânio Quadros e a Ponte Nova Fepasa.

14h51 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Transamérica e a Avenida Morumbi.

14h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego congestionado entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h19 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem tráfego intenso entre o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h06 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 14 km de filas entre a Ponte Nova Fepasa até a Ponte Jânio Quadros. Lentidão é reflexo de acidente que matou um pedestre atropelado por uma carreta.

Sentido Castelo Branco também tem lentidão a pista central registra 3,9 km de filas entre a Ponte Velha Fepasa até a Ponte dos Remédios.

13h38 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, em razão de um atropelamento na altura da Ponte Janio Quadros, que bloqueia duas faixas da esquerda. A Engenharia de Campo da CET está monitorando a interdição e orientando motoristas e usuários.

13h31 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre a Rua Otavio Mendes e a Rua Oswaldo Cruz.

13h21 – Um pedestre morreu atropelado por um caminhão no fim da manhã desta quinta-feira, 21, na Marginal do Tietê, na região do Pari, zona norte de São Paulo, segundo informações do Corpo de bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 12h15, na pista expressa, sentido Penha, próximo à Ponte da Vila Guilherme. Duas equipes dos bombeiros foram acionadas, mas a vítima morreu no local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da esquerda estão bloqueadas, prejudicando o trânsito na região.

12h59 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf.

12h34 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

12h08 – Avenida Rebouças sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Brasil e o Túnel Maria Carolina.

11h52 – Avenida Nove de Julho, com excesso de veículos no sentido Bairro, entre a Ponte Cidade Jardim e a Rua Estados Unidos.

11h48 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 560 ao km 550, na região de Barra do Turvo, devido às obras de melhoria de ponte no km 550, que restringe a faixa esquerda. A lentidão também é reflexo de uma restrição temporário devido a um caminhão com pane mecânica no local, que já foi removido pela concessionária.

11h43 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 km de filas entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castelo Branco. Causa da lentidão, segundo a CET, é excesso de veículos e pista molhada.

11h32 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa,. com lentidão do Viaduto Conselheiro Carrão até Viaduto Pires do Rio.

11h31 – Lentidão na marginal sul da Rodovia Anchieta, do Km 23 ao Km 25, no acesso a bairro, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

11h20 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 3,2 km de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

11h10 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 1 (divisa entre São Paulo e Paraná) ao km 550, na região de Barra do Turvo, devido às obras de melhoria de ponte no km 550, que restringe uma faixa da esquerda. A lentidão também é reflexo de uma restrição temporário devido a um caminhão com pane mecânica no local, que já foi removido pela Concessionária. Ainda neste sentido, o tráfego segue com lentidão entre o km 283 e o km 279, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão.

11h08 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

10h57 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem tráfego intenso entre a Rua Gabriel Monteiro da Silva e a Avenida Juscelino Kubitschek.

10h24 – Avenida Professor Vicente Rao, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Joviano Telles. São Paulo tem 68 km de congestionamento.

10h04 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,4 km de filas entre a Rodovia Castelo Branco. Tráfego intenso entre a Castelo Branco e a Ponte do Piqueri.

9h57 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h54 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h41 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo tem 79 km de filas. Zona oeste com 35 km de morosidade.

9h19 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 10 ao km 2, na região de Campina Grande do Sul, reflexo de uma restrição temporária na faixa da direita no km 549, devido a um caminhão com pane mecânica. Equipes da Concessionária já removeram o veículo e a faixa já foi liberada. No local, a faixa da esquerda está com o tráfego restrito, devido a obras de alargamento da ponte. Ainda neste sentido, o tráfego segue com lentidão entre o km 285 e o km 279, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso.

9h04 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com lentidão entre a Avenida do Estado e Rua Conselheiro Saraiva. São Paulo com 100 km de filas. Zona oeste com 33 km de lentidão.

8h47 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 29 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior e na Rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui bem. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h47 – Motorista encontra tráfego lento no sentido capital do km 15 ao km 12 pela Rodovia Imigrantes, e pela Rodovia Anchieta do Km 20 ao Km 18. Já no sentido litoral a lentidão está do Km 59 ao km 60 da Anchieta, altura de Cubatão. Demais trechos têm boas condições de tráfego. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h45 – A Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registra congestionamento nas pistas local, central e expressa da Ponte do Piqueri até Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 99 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

8h22 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão da Rodovia Castelo Branco até Ponte Cidade Universitária.

8h20 – A CET vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre a Avenida Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, das 21h desta quinta-feira às 6h de sexta-feira, para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, deverão virar à esquerda na Rua Domingos Afonso, à direita na Avenida Vila Ema, à direita na Rua Ribeirópolis, à esquerda na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, voltando ao caminho original.

8h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 96 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre a Avenida Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, das 21h00 de quinta-feira (21/06) às 6h00 de sexta-feira (22/06), para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, deverão virar à esquerda na Rua Domingos Afonso, à direita na Avenida Vila Ema, à direita na Rua Ribeirópolis, à esquerda na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, voltando ao caminho original (conforme croqui anexo).

8h01 – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que, a partir das 8h desta segunda-feira, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) será interditada para execução dos serviços de lançamento da viga da passarela para pedestres, no km 327,48, em Itanhaém. A interdição ocorrerá até as 18h. O DER informa ainda o desvio poderá ser realizado pelas marginais e contará com o apoio UBA de Pedro Toledo.

7h49 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul com lentidão entre os Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 58 km de lentidão. Zona sul com 26 km de congestionamento.

7h33 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 50 km de lentidão. Zona sul com 24 km de trânsito intenso.

7h20 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista local, entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte da Vila Guilherme e na pista expressa, entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria. São Paulo com 46 km de filas. Zona sul com 23 km de trânsito lento.

7h17 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h16 – A chuva mantém um ponto de alagamento transitável na Avenida Presidente Wilson, número 1.009.

7h10 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamento. Na direção da Castelo, as pistas local e expressa estão com lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. Do outro lado, a pista expressa tem morosidade entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie. São Paulo com 42 km de filas. Zona sul com 21 km de lentidão.

0h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera até as 5 horas no esquema 2 x 5, com a pista sul (de descida) da Imigrantes fechada para manutenção.

0h38 – Capotamento de veículo de passeio bloqueia, desde a 0h10, uma das duas faixas de rolamento da pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 383, em Miracatu. Lentidão de 2 quilômetros no trecho.