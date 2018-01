TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

21h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h41 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, das Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h35 – A cidade tem 23 km de morosidade.

20h28 – A Avenida João Dias tem 1,3 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Giovanni Gronchi.

20h19 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Euclides Figueiredo até o Viaduto Pedroso.

20h06 – A Radial Leste registra 1,8 km de trãnsito ruim, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

20h – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de tráfego carregado, sentido Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim.

19h57 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,1 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Ramos Batista até a Bandeira Paulista.

19h43 – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Yervant Kissajikian.

19h40 – A Avenida Doutor Arnaldo tem morosidade, sentido Consolação, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Rebouças.

19h35 – A capital tem 85 km de lentidão nesta noite, segundo dados da CET.

19h30 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,6 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Jânio Quadros.

19h26 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h15 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h02 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão tem 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h37 – A capital tem 96 km de engarrafamento.

18h35 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h30 – Há uma pequena lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 280 ao km 281, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão na noite de hoje.

18h23 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Capote Valente até a Ponte Eusébio Matoso.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

17h56 – A Avenida Brigadeiro Luis Antonio tem 1,1 km de trânsito intenso, sentido centro, da Osório Duque Estrada até a Rua Cincinato Braga.

17h52 – A cidade tem 72 km de vias congestionadas no momento, sendo que 28 km desse total está na zona sul.

17h50 – A Avenida Ibirapuera tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Gabriel de Rezende Passos até a Avenida dos Bandeirantes.

17h40 – A Avenida Vital Brasil tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, da Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

17h33 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h27 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h10 – A Radial Leste registra 4,6 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte das Bandeiras.

16h55 – O Elevado Costa e Silva registra 2,1 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até o Viaduto Péricles.

16h43 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

15h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos entre a Avenida dos Bandeirantes e o Viaduto Aicas.

15h55 – Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem lentidão entre a Avenida do Estado até Avenida Porto Seguro.

15h50 – Avenida Vinte Três de Maio com 2,8 km de filas, no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Paraíso até a Praça da Bandeira.

15h39 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida Caetano até a Avenida Trinta e Um de Março.

15h12 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Brasil até o Túnel Maria Carolina.

14h37 – Acidente envolvendo 3 motos na Avenida Rio Pequeno, na altura do número 675. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros está no local.

14h29 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Rua Peixoto Gomide até Avenida Oswaldo Cruz.

14h18 – Corredor Norte / Sul com tráfego intenso no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Paraíso.

14h – Permanece o tráfego lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta do km 36 ao Km 40, por excesso de veículos

13h42 – Cerca de 100 professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), de acordo com a Polícia Militar, começaram uma manifestação na Avenida Paulista, por volta das 11h30 desta segunda-feira, 28.

Conforme informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o protesto estava acontecendo no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), mas os integrantes já teriam saído para passeata por volta das 13h30. A CET afirma que o protesto é pacífico e não ocupa nenhuma faixa da Avenida Paulista.

A Polícia Militar informa que os professores da Unifesp protestam por melhores condições de trabalho.

13h26 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 4,2 km de filas entre a Avenida Massinet Sorcinelli e a Avenida Jânio Quadros.

13h13 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro , com lentidão entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h02 – Colisão entre carro e moto na Avenida Mateu Bei com a Rua Ernesto Duprat, no sentido centro. Faixa da direita interditada para o resgate de duas vítimas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local.

12h58 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre Ruas Diogo Lopes e Padre Adelino.

12h38 – As pistas local, expressa e central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, têm 13 km de congestionamento entre as Pontes Bandeirantes e Jânio Quadros.

11h59 – A CET solicita aos motoristas que, se possível, evitem a Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, em decorrência de um acidente com vítima, entre auto e moto, que bloqueia uma faixa da direita da pista; e recomenda que busquem vias alternativas, desviando das imediações da ocorrência.

11h43 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral do km 38 ao Km 40, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

11h10 – Colisão entre moto e carro na Avenida 23 de Maio, sentido aeroporto. As três faixas centrais estão interditadas mantendo liberadas apenas as faixas da direita e uma da esquerda. Há lentidão por aproximação.

10h55 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida São Gabriel e Praça da Bandeira.

10h36 – Duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt, no km 545, sentido Curitiba, estão fechadas por conta da queda de carga de garrafas de vidro de uma carreta, por volta das 9h. Há 2 km de congestionamento no local.

10h27 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul continuam congestionados. No sentido Aeroporto, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira. Do outro lado, entre Viadutos Jaceguai e João Julião da Costa Aguiar.

10h23 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a região do Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa), em razão de um acidente envolvendo auto e moto, que bloqueia uma faixa da direita da pista.

10h05 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó.

9h59 – Faz boa viagem o motorista que segue pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto nesta manhã.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue tranquilo.

9h30 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram lentidão. No sentido Aeroporto, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira e do outro lado entre os viadutos Jaceguai e João Jorge Saad. São Paulo com 107 km de filas. Zona sul com 38 km de congestionamento.

9h18 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 109 km de filas. Zona sul com 40 km de trânsito lento.

9h01 – Motorista encontra tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, entre os kms 26 e 24, região de Guarulhos, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é ruim em direção ao Aeroporto. No sentido oposto, são boas as condições.

8h56 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra 9 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 100 km de trânsito carregado. Zona sul com 38 km de filas.

8h52 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 5 km de congestionamento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Marjorie Prado. São Paulo com 100 km de filas. Zona sul com 38 km de lentidão.

8h35 – Motorista encontra lentidão na Anchieta no sentido litoral do Km 59 ao km 60, em Cubatão e do km 64 ao Km 65, na chegada a Santos. Já no sentido São Paulo o tráfego está lento do km 15 ao Km 14 e do km 13 ao km 10, na chegada a Capital. Imigrantes tem lentidão na altura do km 16 sentido São Paulo, no acesso a Diadema. Motivo é o excesso de veículos.

8h30 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de lentidão entre os Viadutos Bandeirantes e Dante Delmanto. São Paulo com 87 km de filas. Zona sul com 32 km de morosidade.

8h17 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 6 km de lentidão entre as Pontes Castelo Branco e Piqueri. São Paulo com 79 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

7h53 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 67 km de trânsito lento. Zona sul com 31 km de filas.

7h40 – O Corredor Norte-sul registra 4,5 km de lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Túnel Ayrton Senna I. São Paulo com 54 km de congestionamento. Zona sul com 27 km de filas.

7h22 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h21 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 38 km de lentidão. Zona sul com 16 km de filas.

7h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 4 km de lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. São Paulo com 33 km de filas. Zona sul com 13 km de morosidade.