TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

20h50 – A cidade tem 23 km de lentidão no momento.

20h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto dos Bandeirantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso.

20h10 – A Avenida República do Líbano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Escobar Ortiz até a Avenida Ibirapuera.

19h50 – O Elevado Costa e Silva registra 1,3 km de trânsito intenso, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

19h36 – A Avenida Corifeu de Azevedo Marques tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, da Sebastião Eugenio de Camargo até a Candido Motta Filho.

19h34 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h28 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 1,5 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

19h22 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,5 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Velha Fepasa.

19h03 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rafael Iorio até a Praça Pedro Chaves.

18h49 – A capital tem 95 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

18h42 – A Radial Leste tem 4,6 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h38 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Heitor dos Prazeres até a Rua Guilherme Dumont Vilares.

18h33 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,8 km de lentidão, sentido Lapa, da Pedro Corazza até a Ponte do Piqueri.

18h26 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedroso de Morais.

18h20 – A Avenida João Dias tem 1,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Joao Carlos da Silva Borges até a Centro Africana.

18h11 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h03 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h57 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

17h48 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h35 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

17h24 – A capital tem 67 km de vias congestionadas no momento.

17h20 – A Radial Leste tem 3,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h11 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

17h – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Marginal, da Miruna até o Viduto Santo Amaro.

16h35 – O tráfego continua lento no sentido litoral pela Via Anchieta, entre o km 37 e km 40, devido excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito bom. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h30 – A pista central da Marginal do Tietê tem 5,4 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri.

16h – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e a Rua Urimonduba.

15h45 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre o Tucumã e Quintana.

15h24 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Brasil e o túnel Maria Carolina.

15h08 – Pista expressa e central da Marginal do Tietê, tem lentidão sentido Castelo Branco, entre a Ponte Velha Fepasa e a Ponte Freguesia do Ó.

15h07 – Avenida dos Bandeirantes, é o ponto com maior congestionamento na capital paulista. O sentido Marginal, tem excesso de veículos de 3 km entre a Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

14h52 – Carro e motocicleta colidiram na Avenida do Estado, na altura do número 5000, em Santo André, Grande ABC. Corpo de Bombeiros está no local.

14h30 – A CET vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, entre as ruas Lessing e Domingos Afonso, das 21h00 de quarta-feira (06/06) às 6h00 de sexta-feira (08/06), para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os caminhões que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com destino ao Centro, deverão entrar à direita na Rua Maria Fette, à esquerda na Avenida Vila Ema, à esquerda na Rua Elídia Maria de Jesus e finalmente à direita para a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, retornando ao trajeto original.

Os demais veículos deverão virar à direita na Rua Lessing e à esquerda na Avenida Vila Ema, seguindo pela via paralela à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, conforme croqui anexo.

13h46 – Acidente na Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Santos, ocupa duas faixas, junto à Rua Bosque da Saúde.

13h25 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a via Jaboticabal.

12h32 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Avenida Santo Amaro e a Rua Maracatins.

12h28 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Américo Vespucci e Viaduto Grande São Paulo.

12h02 – São Paulo tem 27 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h55 – Acidente na Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, após Ponte Jaguaré.

11h53 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 282 e o km 279, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso.

11h42 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Avenida Alexandre Mackenzie e Ponte Cidade Universitária.

11h33 – Três das quatro vítimas do acidente do Rodoanel já foram atendidas e encaminhadas para hospitais da regição. Dois caminhões colidiram no Rodoanel, no acesso à Avenida Governador Mario Covas, em Mauá nesta manhã e uma vítima continua presa nas ferragens.

11h31 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rodovia Tamoios.

11h19 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Santa Generosa.

11h16 – Continua o acidente no Rodoanel, no acesso para a Avenida Governador Mario Covas, em Mauá. Segundo o Corpo de Bombeiros uma colisão entre dois caminhões deixou três feridos e uma vítima presa nas ferragens. O helicóptero Águia, da PM, auxilia no resgate.

11h14 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada da Ponte Jaguaré até Ponte da Cidade Universitária.

11h13 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h07 – O corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão da Praça da Bandeira até Viaduto Santa Generosa.

10h48 – Acidente entre dois caminhões no Rodoanel, no acesso à Avenida Governador Mario Covas Jr, região de Mauá. Há uma vítima presa nas ferragens, de acordo com o Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia foi acionado para o resgate.

10h33 – São Paulo registra 57 km de filas.

10h30 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

10h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto dos Bandeirantes e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h11 – No momento temos 69 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

9h55 – Tráfego tranquilo nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

9h54 – Atropelamento na Alameda Barão de Limeira, na altura do número 275, na República. Uma vítma.

9h24 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção ao Interior, do km 28 ao 31, região de Guarulhos, reflexo do tombamento que bloqueou a faixa da direita, das 8h30 às 9h20. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

9h17 – São Paulo tem 86 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

9h11 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

8h47 – Acidente entre carro, caminhão e moto interditada duas faixas do sentido Raposo Tavares, da Avenida Politécnica.

8h46 – O Corredor Norte-sul registra lentidão no sentido sul, entre a Praça da Bandeira e e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo tem 92 km de filas.

8h40 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 270 ao km 269, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e semáforos na chegada da rodovia à capital.

8h39 – É tranquilo o caminho do motorista que trafega pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em ambos os sentidos. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h38 – Viaduto do Glicério, liberado após acidente, sentido Lapa.

8h26 – Acidente no Viaduto do Glicério, sentido Lapa, ocupa duas faixas da via.

8h22 – Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10 e no sentido litoral do km 59 ao km 60, na altura de Cubatão, por excesso de veículos. Na Imigrantes, há tráfego lento do km 12 ao km 11, na chegada a Capital, por excesso de veículos.

8h21 – As pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionadas entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Jaguaré.

8h10 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão da Avenida Álvaro Ramos até Viaduto do Glicério.

7h52 – A Alameda Santos foi totalmente liberada após incêndio em churrascaria, perto do número 85.

7h29 – Tráfego normal na Rodovia Régis Bittencourt.

7h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, congestionada da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana.