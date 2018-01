TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h45 – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Yervant Kissajikian.

19h38 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

19h32 – A cidade tem 84 km de lentidão nesta noite.

19h15 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h05 – A Avenida Brasil registra 2 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h52 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h36 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,9 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Centro de Treinamento do Corinthians.

18h30 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de lentidão, sentido Paraíso, da Pamplona até a Praça Oswaldo Cruz.

18h22 – A Avenida Ibirapuera registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Juriti até a Avenida dos Bandeirantes.

18h15 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

18h10 – O Elevado Costa e Silva tem 1,3 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

18h05 – A capital tem 50 km de lentidão, índice considerado abaixo da média para o horário.

18h – A Avenida Washington Luís registra lentidão, sentido bairro, da Rua Alonso de Azevedo até a Praça Pedro Chaves.

17h56 – A Avenida José Diniz tem morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Vieira de Morais.

17h51 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,8 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

17h42 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedroso de Morais.

17h35 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h32 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

17h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,9 km de fluxo moroso, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte Aricanduva.

17h22 – O motorista que segue em direção ao litoral pela Via Anchieta encontra tráfego lento, entre o km 38 e km 45, devido excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito bom. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h18 – A Avenida Nove de Julho tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Estados Unidos até o Viaduto Nove de Julho.

17h10 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de trânsito lento, sentido bairro, do Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

17h05 – A cidade tem 26 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

16h59 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

16h50 – A Radial Leste registra 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Estação de Metrô Bresser.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 5,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h59 – Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem tráfego intenso entre a Avenida João Jorge Saad Cebolinha e a Avenida Generosa.

15h55 – Marginal do Tietê tem boas condições de tráfego, de acordo com a CET.

15h53 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso de 1,6 km entre a Avenida João Teodoro e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h49 – Rua da Consolação, continua com lentidão no sentido Bairro, entre a Rua Piauí e a Rua Ipiranga. São Paulo tem 6 km de filas.

15h42 – Avenida Brihadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem lentidão entre a Rua Angelina Maffei Vita até 190 m depois da Rua Diogo Moreira.

15h42 – Avenida João Dias, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Alberto Augusto Alves e Centro Africana.

15h20 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 6,2 km de filas entre a Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte das Bandeiras.

14h55 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão na pista expressa entre a Ponte Luiz Ignacio Anhaia Mello e Montesina.

14h40 – São Paulo tem 11 km de congestionamento e 39 semáforos apagados.

14h26 – Avenida Doutor Arnaldo tem tráfego intenso no sentido Consolação. A lentidão está entre a Avenida Maj Natanael até a Rua Teodoro Sampaio.

14h07 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 2,2 km de congestionamento entre a Ponte da Casa Verde até a Ponte das Bandeiras.

13h51 – A Avenida Paulista, sentido Paraíso, com lentidão entre a Alameda Casa Branca e Acesso da Avenida Rebouças.

13h37 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, com lentidão entre as Pontes das Bandeiras e Casa Verde.

13h22 – Queda de árvore na Avenida São Gabriel, sentido centro, antes da Avenida Nove de Julho.

13h12 – São Paulo tem 20 km de congestionamento, sendo que o ponto com maior lentidão é a Marginal do Tietê, afirma a CET. A pista expressa tem 4,8 km de filas, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e o Viaduto Júlio de Mesquita Neto.

12h49 – Rua da Consolação, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Paulista e a Rua Maria Antônia.

12h44 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, com lentidão entre as Pontes das Bandeiras e do Limão.

12h36 – São Paulo tem 28 km de filas. Zona leste com 12 km de trânsito lento.

12h28 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Piratininga e Viaduto Pires do Rio.

12h15 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre o Viaduto Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

12h01 – No momento temos 26 km de lentidão.

11h56 – Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida Wandenkolk e Alvaro Ramos, na altura do Metro Belém.

11h26 – Avenida dos Bandeirantes continua sendo o techo com maior lentidão nesta manhã. A via, sentido Marginal, com 5,1 km de filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h13 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h12 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão da Avenida Álvaro Ramos até Rua Conselheiro Furtado.

11h09 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem excesso de veículos entre a Rua Antonio Sabino e a Ponte Eusébio Matoso.

10h45 – Chegada a capital pela Rodovia Anchieta segue com tráfego lento do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. No momento, chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h40 – O CGE registra oito pontos de alagamentos transitáveis: na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Vila Guilherme, na zona norte, um na Avenida Eusébio Matoso, perto da Praça Jorge de Lima, sentido Bairro, na Avenida Vital Brasil, perto da Praça Jorge de Lima, na Rua Santo Américo, perto da Rua Maestro Torquato Amore, Rua John Harrison, perto da Praça Rene Barret, na Lapa, Rua Darzan, perto da Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida Sumaré, próximo à Praça Maqrey Junior, e na Avenida Nações Unidas, sentido Castelo, próximo ao Shopping Vila Lobos.

10h36 – São Paulo com 93 km de filas.

10h35 – Marginal Tietê pista local, liberada em relação ao acidente junto a Rua Catumbi.

10h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso de 4,6 km entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Eusébio Matoso.

10h24 – Motorista volta a enfrentar dificuldades na rodovia Ayrton Senna, na chegada a Capital, do km 13 ao 11, região de São Paulo, por conta do excesso de veículos e chuva. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

10h20 – Atropelamento na Avenida Rio Branco, na altura do número 100, na República. Corpo de Bombeiros no local.

10h19 – Por conta da chuva forte, o CGE registra quatro pontos de alagamentos transitáveis. Um deles na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Vila Guuilherme, na zona norte, um na Avenida Eusésbio Matoso, perto da Praça Jorge de Lima, sentido Bairro, na Avenida Vital Brasil, perto da Praça Jorge de Lima, na zona oeste, e na Rua John Harrison, perto da Praça Rene Barret, na Lapa.

10h18 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com 4,6 km de lentidão entre a Rua Gabriel e a Ponte da Bandeira.

10h05 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com tráfego intenso entre a Avenida do Estado e a Ataliba Leonel.

9h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 107 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

9h49 – Acidente na Marginal Tietê, pista local, sentido Ayrton Senna, junto à Rua Catumbi.

9h43 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 108 km de trânsito lento. Zona sul com 36 km de filas.

9h33 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h31 – Acidente na Avenida Aricanduva ocupa faixa da direita, junto à Avenida Matapi, sentido Marginal.

9h25 – A Avenida Nove de Julho, snetido Bairro, com lentidão entre a Avenida São Gabriel e Praça da Bandeira. São Paulo com 106 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

9h23 – Permanece lentidão na Anchieta, na chegada a São Paulo do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

9h08 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 6 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 104 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

8h44 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba. O tempo é chuvoso em pontos alternados.

8h35 – Na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, há tráfego lento entre os kms 13 e 11, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

8h29 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5 km de lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 90 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

8h07 – Motorista encontra lentidão na Anchieta, rumo a Capital, do Km 21 ao Km 18 e do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

8h06 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Piassanguaba e Praça da Bandeira. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 30 km de congestionamento.

7h48 – A Rodovia Anhanguera tem lentidão entre o km 14 e km 11, na chegada a São Paulo. A Rodovia dos Bandeirantes com tráfego normal.

7h47 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada. São Paulo com 70 km de filas. Zona sul com 29 km de trânsito lento.

7h34 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Pontes Atilio Fontana e do Piqueri. São Paulo com 59 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h26 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 49 km de congestionamento. Zona sul com 23 km de filas.

7h19 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h14 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h13 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

7h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 43 km de filas. Zona sul com 21 km de lentidão.

7h11 – Um carro desgovernado bateu em um poste na Rua Luís Stamatis, perto da Avenida Edu Chaves, e interdita uma faixa.

7h10 – Queda de moto na Radial Leste deixa um ferido e ocupa uma faixa no sentido Centro, perto da Rua João Tobias.