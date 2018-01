TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h15 – A capital tem 34 km de engarrafamento no momento, segundo dados da CET.

20h – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h45 – A capital tem 85 km de vias congestionadas.

19h41 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,6 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

19h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,6 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

19h35 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

19h31 – A Avenida Jaguaré tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Jaguaré até a Cesar Washington A de Proença.

19h22 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

19h14 – A Avenida Francisco Morato tem 3,7 km de lentidão, sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até a Taboão.

19h10 – A Avenida República do Líbano registra 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Lima Barros até a Avenida Ibirapuera.

19h – A Avenida Paulista tem 2,3 km de congestionamento, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h42 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

18h39 – O Elevado Costa e Silva tem 1,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua Ana Cintra.

18h32 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h21 – A Avenida Santo Amaro tem 1 km de morosidade, sentido centro, da Helio Pellegrino até a João Lourenço.

18h15 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego intenso em direção ao Interior, sem pontos de parada. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

18h13 – A Avenida Guarapiranga tem 2 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Avenida M’boi Mirim.

18h10 – A cidade tem 61 km de vias congestionadas.

18h – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,5 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

17h46 – A Radial Leste tem 1,7 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h43 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de trânsito carregado, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

17h40 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h29 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h27 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h22 – A Operação Comboio em vigor desde as 13h na Anchieta sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

O movimento de veículos é normal nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que opera em esquema 5×5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. No momento o tempo está encoberto e a visibilidade é boa em todo o SAI.

17h20 – O Corredor Norte-Sul tem 5,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto República Árabe Síria.

16h01 – São Paulo segue com 15 km de filas e zona oeste com 4 km de lentidão.

15h57 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem excesso de veículos entre o Rio Tamanduateí e a Ponte do Limão.

15h34 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h26 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Rua Joaquim Eugenio de Lima e a Rua Teixeira da Silva.

14h54 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

14h35 – Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, com lentidão entre a Ponte das Bandeiras até a Avenida do Estado.

14h23 – Operação Comboio em vigor desde às 13h na Anchieta sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

13h58 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

13h23 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

13h13 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem o acesso para a Rodovia Presidente Dutra fechado. CET não soube informar o motivo do bloqueio.

13h05 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com tráfego intenso entre a Rodovia Dutra e a Ponte Jênio Quadros.

12h27 – Avenida Washington Luis, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Pedro Chaves Interlagos e o início do Viaduto Doria.

12H09 – Permanecem as boas condições de tráfego e visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12H08 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, com lentidão entre a Rua Azurita até Rio Tamanduateí.

11h56 – Ligação Leste-Oeste , sentido Penha, com tráfego intenso entre a Rua Pérola Byington e a Rua Antônio. São Paulo tem lentidão de 13 km.

11h46 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

11h43 – Duas faixas da Alameda Lorena, sentido único, estão interditadas devido a acidente junto à Avenida Nove de Julho.

11h35 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Antonio Sabino e a Rua Prudente.

11h27 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Américo Vespucci e o Viaduto Grande São Paulo

11h09 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, congestionada da Rua Santo Antônio até Pça Pérola Byington.

11h07 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul até Rua Massinet Sorcinelli.

10h59 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Estados Unidos e a Rua Romilda Margarida Gabriel.

10h46 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Rua Alberto Lion e a Rua Pacheco e Chaves. São Paulo tem 27 km de lentidão.

10h33 – Avenida Washington Luis, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Pedro Chaves Interlagos e a Rua Pirandello.

10h10 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 44 km de filas. Zona sul com 23 km de lentidão.

9h57 – Carga de um caminhão que transportava cerveja foi derramada no trecho urbano da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Uma faixa ficou interditada mas acaba de ser desbloqueada. Não houve feridos.

9h49 – O sentido centro da Estrada de Itapecerica tem lentidão entre a Avenida Giovanni Gronchi e Rua dos Cartógrafos. São Paulo com 55 km de lentidão. Zona sul com 27 km de trânsito carregado.

9h33 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

9h13 – Permanece ocupação em duas faixas da Avenida Washington Luís, junto à Avenida Interlagos, sentido bairro, devido a obras.

9h06 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta do Km 13 ao Km 10, na chegada a São Paulo e no sentido litoral, do km 39 ao km 40, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego bom. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h03 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, com lentidão entre rua Antonio Sabino e Ponte Eusébio Matoso. São Paulo com 65 km de filas. Zona sul com 31 km de lentidão.

8h46 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 66 km de filas. Zona sul com 31 km de lentidão.

8h26 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem congestionamento entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco e do outro lado entre as Pontes Morumbi e Transamérica. São Paulo com 72 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

7h30 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre os Viadutos Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 36 km de trânsito intenso. Zona sul com 15 km de filas.

7h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 30 km de lentidão. Zona sul com 14 km de filas.

7h10 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h09 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada do Viaduto Guadalajara até a Rua Piratininga. São Paulo com 24 km de filas. Zona sul com 9 km de lentidão.