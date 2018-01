TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h03 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

18h50 – A capital tem 77 km de vias congestionadas.

19h45 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

19h40 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido centro, da Urimonduba até a José Maria Lisboa.

19h35 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

19h26 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Tuiuti até a Cesário Galero.

19h12 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h54 – O tráfego é lento no km 273 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. No sentido Curitiba, o tráfego flui sem problemas.

18h52 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h41 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Roberto Feijó.

18h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h19 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h12 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,9 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Limão.

17h50 – A pista expressa da Radial Leste tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h41 – O trânsito é lento no sentido litoral pela Anchieta do km 34 ao km 40, início da serra, e na chegada a Santos, entre o km 63 e o km 65, por excesso de veículos. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm o fluxo tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h35 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Indianópolis.

17h30 – O Elevado Costa e Silva tem 1 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Avenida Angélica.

17h22 – A cidade tem 44 km de congestionamento, índice considerado abaixo do normal para ohorário.

17h12 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,1 km de morosidade, sentido Penha, do Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado até a Avenida Alcântara Machado.

17h07 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

17h01 – A Avenida Guido Caloi registra 1,7 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Guarapiranga até a Ponte Transamérica.

16h56 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,7 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Velha Fepasa.

16h50 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Antonio Rosa.

15h19 – Congestionamento na Radial Leste no sentido bairro. A via tem lentidão pela pista expressa desde a Rua Guadalajara até o Viaduto Alcântara Machado.

14h35 – Avenida Guido Caloi tem lentidão no sentido centro da Ponte Transamérica até e a Avenida Guarapiranga.

14h17 – Corredor Eusébio Matoso, sentido Centro, com 2,6 km de filas entre a Rua José Jannarelli até a Ponte Eusébio Matoso.

13h54 – Avenida Vereador José Diniz com excesso de veículos no sentido centro. Há lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Ana Catharina Randi.

12h50 – Tráfego lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta do km 39 ao km 42, início da serra, por excesso de veículos. A Rodovia dos Imigrantes também tem lentidão desde o km 47 até o km 51, trecho de serra, reflexo de obras que interditam uma faixa.

12h46 – Capital tem 51 km de filas. A via com maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes com morosidade no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

12h32 – Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato lento no sentido centro, da Eugene Boudin até a José Jannarelli.

12h00 – Trânsito volta a fluir bem na Avenida Paulista, após ato de centrais sindicais.

11h34 – Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação por conta de um protesto da Força Sindical, em frente ao MASP. Uma faixa da direita está interditada por um carro de som.

11h28 – Avenida Aricanduva tem 4,1 km de lentidão no sentido Marginal, da Radial Leste até Itaquera.

11h07 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego é lento do km 23 ao km 21 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, o movimento é bom.

10h30– Cidade tem 78 km de congestionamentos. Avenida Washington Luis congestionada no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Sabará. Há 7 km de fila.

10h13 – Uma carreta tombou e causou interdição total da Rodovia Régis Bittencourt na altura do km 351, na Serra do Cafezal às 9h30 desta segunda. O caminhão trafegava no sentido São Paulo. O sentido oposto também teve interdições porque os agentes da concessionária Autopista realizaram a reversão de pista durante os primeiros atendimentos. O condutor do caminhão ficou levemente ferido. Às 10h o bloqueio total foi desfeito e apenas a faixa da direita e o acostamento da via continuavam interditados.

9h58 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, entre o km 935 e o km 949, na região de Extrema, reflexo de um acidente envolvendo dois caminhões e duas carretas, que restringiu o tráfego no local. Os veículos já foram removidos e não há mais restrições.

9h21 – Rodovia Fernão Dias está parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte no km 79 por causa de tombamento de carreta. Apesar do acidente, tráfego flui bem, segundo a concessionária Autopista Fernão Dias.

8h52 – Cidade tem 93 km de lentidão. Avenida dos Bandeirantes vai lenta no sentido da Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro ao Aliomar Baleeiro.

8h24 – Marginal do Pinheiros tem trânsito lento na pista expressa em direção à Castelo Branco. São 5 km de congestionamento, da Rua Quintana até a Rubens Gomes Bueno.

7h52 – Via Dutra congestionada em Guarulhos do km 207 ao 212, sentido Rio, por conta do excesso de veículos.

7h42 – Quebra de ônibus biarticulado sobre a Ponte Transamérica causa lentidão no entorno.

7h40 – Radial Leste vai lenta no sentido centro, do Viaduto Wandenkolk até a Praça Alvaro Ramos.

7h38 – Marginal do Tietê tem 4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h17 – Cidade tem 42 km de lentidão. Avenida Washington Luis tem lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Robelia. Há 4,5 km de fila

