TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h14 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,9 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Rua Maria Carolina.

20h08 – A Radial Leste tem 3,4 km de congestionamento, no sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Alberto Bagra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h07 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h46 – Ligação Leste-Oeste tem 2,4 km de lentidão no sentido Penha, a partir da Avenida Alcântara Machado.

18h21 – Avenida dos Bandeirantes tem 2, 9 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Antonio de Macedo Soares até a Rua Funchal.

18h00 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rua Tucumã até a Avenida Roberto Marinho.

17h02 –Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde.

16h44 – Cidade tem 23 km de lentidão.

16h27 – Anhanguera tem lentidão na pista expressa do km 103 ao 108, sentido interior, na região de Campinas. Fila é reflexo de acidente.

16h09 – Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão no sentido Santana, da Rua São Caetano até o Viaduto Trinta e Um de Março.

15h49 – Avenida Paulista tem 1,9 km de congestionamento no sentido Consolação, da Alameda Ministro Rocha Azevedo até a Praça Oswaldo Cruz.

15h 43 – Cidade tem 27 km de lentidão.

14h53 – Radial Leste tem 4,5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até a Rua Divinolândia.

14h27 – O corredor norte sul tem 3,9 km de congestionamento, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campos de Bagatelle.

14h25 – A Radial Leste tem 4,4 km de lentidão, no sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até a Rua Divinolândia.

13h57 – Avenida Nove de Julho tem 2,5 km de lentidão no sentido bairro, do término da avenida até a Praça da Bandeira.

13h17 – Corredor das Avenidas Tiradentes, Prestes Maia e Santos Dumont tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Capo de Bagatelle.

12h52 – Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com excesso de veículos entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua General Jardim.

12h48 – Avenida Santo Amaro com tráfego intenso no sentido Bairro, entre a Avenida Vahia de Abreu e a Rua Guilherme Bannitz.

12h40 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Rua Thereza Maia Pinto.

12h38 – Tráfego intenso na Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, desde o início da via até a Ponte da Bandeira.

12h25 – Cidade tem 73 km de lentidão, 8,4% dos 868 quilômetros de vias monitoradas. Congestionamento caiu, mas ainda está acima da média para o dia e para o horário.

11h45 – Radial Leste tem 8 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio à Rua Divinolândia.

11h36 – Marginal Pinheiros tem 5,6 km de excesso de veículos no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castello Branco e a Ponte Cidade Universitária.

11h34 – Radial Leste com lentidão no sentido Centro, entre a Praça Divinolândia e a Rua Wandenkolk. São 12,7 km de lentidão.

11h24 – Ayrton Senna tem tráfego lento do km 18 ao km 14 no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê. No sentido oposto, há lentidão do km 24 ao 18, na região de Guarulhos.

10h59 – Avenida Brigadeiro Faria Lima com lentidão no sentido Pinheiros. Há filas entre a Marginal do Pinheiros e a Avenida Juscelino Kubitschek.

10h34 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 356 e o km 349 na região de Miracatu, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta no km 349, que restringiu o tráfego na faixa da esquerda. Não há mais restrições.

10h32 – Avenida do Estado, no sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Trinta e Um de Março e a Avenida Pacheco e Chaves.

10h27 – Há 4,7 km de lentidão na Radial Leste, sentido Centro, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

10h19 – Melhoram as condições de tráfego nas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.

10h08 – Excesso de veículos na Marginal do Pinheiros. São 5,8 km de lentidão entre a Ponte Roberto Marinho e o Viaduto Transamérica.

10h07 – Há mais de 10 km de filas na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte da Casa Verde até o início da Rodovia Castelo Branco.

10h06 – Capital com 154 km de lentidão.

9h16 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, do km 23 ao km 21, na região de Guarulhos, sentido Capital, por excesso de veículos.

8h53 – Ligação Leste/Oeste tem excesso de veículos no sentido Lapa. Há morosidade entre a Praça Franklin Roosevelt e a Avenida Alcântara Machado.

8h52 – Motorista encontra lentidão por excesso de veículos nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. No sentido Capital, há congestionamento do km 21 ao km 18, em São Bernardo do Campo e do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo. Já no sentido litoral, há filas entre o km 61 e o km 65, na chegada a Santos.

8h11 – Aumenta lentidão nas principais vias da capital. São Paulo tem 90 km de congestionamento.

8h02 – Tráfego intenso na Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, desde a Rua Moravia até a Radial Leste.

8h – Há 2,6 km de filas na Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

7h46 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros, entre a Rua dos Maracatins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h45 – Capital tem 48 km de lentidão e 33 vias interditadas por queda de árvore.