TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 07 de abril

20h58 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h53 – São Paulo tem 43 quilômetros de lentidão neste momento.

20h43 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 4,1 quilômetros de lentidão entre entre as Ponte Engenheiro Ary Torres e João Dias.

20h35 – Termina a manifestação que ocupava a Avenida Lins de Vasconcelos. A via está liberada para o tráfego de veículos.

20h29 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e Avenida do Estado.

20h24 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 6 quilômetros de lentidão entre a rua Conceição de Monte Alegre e a rua Ministro Aliomar Baleeiro.

20h14 – Avenida Conselheiro Carrão, no sentido Centro, tem 3,4 quilômetros de lentidão desde a praça XV de Outubro até o término da avenida.

19h55 – São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h51 – Manifestação contra abusos no Metrô que ocorria entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação acaba neste momento.

19h50 – Avenida Pacaembu, no sentido Marginal Pinheiros, tem 2,9 quilômetros de congestionamento entre as ruas Alagoas e Baronesa de Porto Carreiro.

19h46 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,5 quilômetros de congestionamento na pista Central, entre as ruas Cristina Tomas e a ponte Presidente Jânio Quadros.

19h35 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 10,6 quilômetros de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso até o hotel Transamérica.

19h30 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e Avenida do Estado.

19h28 – Uma manifestação de contra abusos no Metrô ocupa uma faixa da Avenida Paulista, na altura da Praça do Ciclista. No momento, a avenida tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Paraíso, entre as ruas Oswaldo Cruz e Augusta.

19h15 – Avenida Celso Garcia, no sentido Bairro, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre as avenidas Aricanduva e Salim Farah Maluf.

19h12 – São Paulo tem 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h09 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a rua Wandenkolk e o término da avenida Pires do Rio.

19h04 – Manifestantes que bloqueiam a avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, atearam fogo na Avenida, que está completamente bloqueada.

18h53 – Avenida Conselheiro Carrão, no sentido Centro, tem 3,7 quilômetros de lentidão desde a praça XV de Outubro até o término da avenida.

18h51 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão ainda na capital por causa do excesso de veículos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 227 e 230.

18h49 – Rodovia Anhanguera, no sentido Interior, tem trânsito lento na região de Valinhos, entre os quilômetros 81 e 84.

18h45 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido Litoral, entre os quilômetros 15 e 18. No sentido Capital, o congestionamento fica entre os quilômetros 20 e 17.

18h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a ponte Ary Torres e o Hotel Transamérica.

18h41 – Um protesto ocupa totalmente a avenida Lins de Vasconcelos, nos dois sentidos.

18h33 – MarginalTietê tem 8,8 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, na pista Local, entre a Ponte Julio de Mesquita Neto até a ponte do Tatuapé.

18h09 – São Paulo tem neste momento 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h07 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem congestionamento em Guarulhos entre os quilômetros 19 e 16.

18h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, apresenta lentidão na pista expressa em Barueri, entre os quilômetros 29 e 23.

18h04 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,8 quilômetros de lentidão entre a Rua Piratininga e o Viaduto Pires do Rio.

18h00 – No momento, o trecho mais lento da Marginal do Pinheiros é no sentido Rodovia Castelo Branco, com 4,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Eusébio Matoso e Jaguaré.

17h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,5 quilômetros de lentidão na pista local e 6,2 na pista expressa, entre as pontes Casa Verde e Tatuapé.

17h49 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h48 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta segunda-feira, 7 de abril.

11h18 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 7. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h15 – Faixa da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está bloqueada entre os quilômetros 19 e 20 para implantação de barreiras de concreto.

10h55 – Marginal do Pinheiros é a via que registra o maior congestionamento da cidade.

No sentido Interlagos, há 5,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária, e quase dois quilômetros entre as Pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim. Na pista local, há quase três quilômetros de retenção da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

Já na direção da Rodovia Castelo Branco, pista expressa também tem três quilômetros de filas, que começam na Avenida Jornalista Roberto Marinho e vão até a Ponte Cidade Jardim.

10h45 – Colisão entre carro e moto bloqueia duas faixas da esquerda da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Universitária.

10h40 – São Paulo tem 55 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Neste momento, Zonas Oeste e Sul registram o trânsito mais complicado, com 20 quilômetros de lentidão, cada.

10h29 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão nos dois sentidos. Na direção da capital, há quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Osasco, do 17 ao 13. Já o motorista que dirige para o interior encontra um quilômetro de fila na pista marginal, em Barueri, entre 18 e o 19.

10h26 – Radial Leste, sentido centro, está liberada em relação ao acidente que havia bloqueado duas faixas da via. Ainda assim, há lentidão de 1,6 quilômetro da Estação Vila Matilde até a Rua Wandenkolk.

10h21 – Tráfego vai melhorando na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Via expressa volta a registrar 5,5 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h17 – Viaduto Alcântara Machado, sentido centro, está liberado em relação a acidente no Brás, zona leste de São Paulo.

10h05 – São Paulo registra, neste momento, 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h01 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo. Motorista enfrenta trânsito ruim do quilômetro 229 até o 223.

09h55 – Acidente bloqueia duas faixas da Radial Leste, sentido centro, próximo à Avenida Melchert.

09h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três quilômetros de lentidão na via expressa da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

09h51 – Corredor norte-sul tem trânsito complicado no sentido Aeroporto de Guarulhos. Há quase quatro quilômetros de congestionamento, entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h50 – Avenida 23 de Maio tem 3,2 quilômetros de lentidão nos dois sentidos, na região entre o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h44 – Neste momento, Rodoanel não tem mais nenhum registro de tráfego lento.

09h40 – De acordo com o Metrô, operação da Linha 3 – Vermelha está normalizada.

09h38 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h37 – Trânsito melhora um pouco na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Agora, há dez quilômetros de congestionamento na rodovia, entre o 25 e o 15.

09h25 – Usuários do Twitter registram a concentração de filas nas estações da Linha 3 – Vermelha, do Metrô, na manhã desta segunda-feira. Por volta das 8h45, um trem apresentou falha de tração na Estação Tatuapé, no sentido Barra Funda, que fez com que a linha passasse a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Pessoas se aglomeram antes das catracas na Estação Carrão. Foto: @tottizinho/Twitter

Concentração de passageiros na Barra Funda é considerada grande para o horário. Foto: @fabiolamariana/ Twitter

09h19 – Um trem da Linha 3 – Vermelha, do Metrô, apresentou falha de tração na Estação Tatuapé, sentido Barra Funda, por volta das 08h45. O veículo precisou ser esvaziado e os passageiros esperaram mais de 20 minutos para voltar a embarcar. A linha ainda opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

O Metrô informa que o trem foi encaminhado para a manutenção e o funcionamento da linha está em processo de normalização.

09h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

09h13 – Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, está liberada em relação a acidente.

09h09 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Sumaré. Lentidão vai do quilômetro 105 até o 100.

09h06 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem quase três quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Matheus Torloni.

09h04 – Avenida Loureiro Rosa está liberada em relação ao acidente, antes da Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul da cidade.

09h03 – Acidente no Viaduto Alcântara Machado, sentido centro, no Brás, zona leste de São Paulo.

09h01 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem agora oito quilômetros de retenção na pista expressa, em São Paulo, por causa do congestionamento nas marginais. Trânsito é ruim entre os quilômetros 21 e 13.

09h00 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Carapicuíba. Lentidão vai do quilômetro 25 até o 16.

08h56 – São Paulo tem, neste momento, 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h54 – A Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O motivo é uma falha em um trem na Estação Tatuapé.

08h53 – Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, está liberada em relação ao acidente na altura da Avenida Inácio Dias da Silva.

08h51 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de congestionamento entre o 15 e o 10.

08h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco.

08h15 – São Paulo tem 80 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h06 – Rodovia Imigrantes, em direção à capital, segue com filas do quilômetro 16 ao 14.

08h05 – O trânsito é lento na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, do quilômetro 64 ao 65.

08h03 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

08h02 – São Paulo tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h51 – Usuários do Metrô reclamam pelo Twitter que, apesar da informação de que as operações da Linha 2 – Verde estariam normalizadas, ainda há lentidão.

Usuários reclamam de lentidão na linha 2 – Verde do Metrô / Reprodução Twitter

07h47 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

07h45 – Houve um acidente na Avenida Antônio Estevão de Carvalho, sentido centro, antes da Rua Astorga, na Vila Matilde.

07h45 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h38 – Acidente interdita a Avenida Loureiro Rosa, ambos os sentidos, antes da Avenida Senador Teotônio Vilela, zona sul da cidade.

07h37 – Rodovia Castelo Branco tem dois quilômetros de morosidade, entre o 19 e o 21, na pista marginal, em Barueri.

07h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro tem sete quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos. Motorista pisa no freio do quilômetro 226 ao 219.

07h31 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de retenção em dois pontos: do 20 ao 18 e do 14 ao 10.

07h29 – São Paulo tem 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h27 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão em dois trechos: do quilômetro 30 ao 19 e do 15 ao 10.

07h24 – Trânsito continua lento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, em Jundiaí. Há quatro quilômetros, entre o 62 e o 58.

07h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 17 quilômetros de lentidão em Guarulhos, reflexo de um acidente. Trânsito é complicado entre os quilômetros 32 e 15.

07h13 – Segundo a PM, um grupo de dez pessoas protesta contra a implantação de corredores de ônibus, na Avenida Lins de Vasconcelos, sentido centro, próximo à Rua Albuquerque Maranhão, zona sul da cidade.

07h09 – Acidente na Rodovia Anhanguera provoca interrupção no tráfego no sentido interior, em Jundiaí, pista expressa, do quilômetro 56 ao 58.

07h08 – São Paulo tem 50 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h08 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde Até o Viaduto Pires do Rio.

07h06 – Manifestação na Avenida Lins de Vasconcelos, sentido centro, próximo à Rua Albuquerque Maranhão.

06h59 – Marginal do Tietê tem oito quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

06h57 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h57 – Houve um acidente na Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, Vila Guilherme.

06h55 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento entre São Bernardo e a chegada a São Paulo, do quilômetro 16 ao 10.

06h50 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 22 ao 13.

06h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido capital, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 220.

06h38 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h36 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

06h34 – Houve dois acidentes no quilômetro 16 da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, ocupando faixa da esquerda e causando 14 quilômetros de tráfego lento, do 29 ao 15.

06h31 – Linha 2 – Verde do Metrô opera com velocidade reduzida neste momento. O Metrô informa que o problema foi resolvido e a velocidade está em processo de normalização.

06h30 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h29 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, soma quatro quilômetros entre pista expressa e local. Na pista expressa, a lentidão é de 1090 metros depois da Ponte Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco. Na pista local, da Vila Guilherme até Cruzeiro.

06h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224.

06h23 – Radial Leste tem 3,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

06h22 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

06h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210.

06h06 – Rodovia Presidente Dutra, sentido capital, tem congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 224.

06h01 – Rodovia Anchieta, sentido capital, tem congestionamento do quilômetro 13 ao 10.

05h59 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.