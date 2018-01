TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 10 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h20 – Encerramos a cobertura do trânsito por hoje. Obrigado por nos acompanhar e até amanhã! Retornaremos às 6h.

21h01 – São Paulo tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida dos Bandeirantes é a mais congestionada, com 2,8 quilômetros da rua Antonio de Macedo Soares até a rua Funchal.

20h35 – O paulistano enfrenta 41 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h32 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, na pista expressa, após a Ponte Freguesia do Ó, na Barra Funda.

20h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 quilômetros de congestionamento no total. No sentido Imigrantes, a extensão é de 2,3 quilômetros, da Rua Aliomar Baleeiro até 965 metros depois do Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já no sentido Interlagos, 1150 quilômetros, da Marginal Pinheiros até a Praça Carananduba.

20h07 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h57 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego lento do quilômetro 264 ao 262.

19h56 – Rodovia Anchieta, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 17. No sentido litoral, congestionamento do quilômetro 63 ao 65.

19h52 – O motorista enfrenta 62 quilômetros de lentidão na capital paulista, 34 deles na região sul da cidade, nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista local, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

19h36 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, do quilômetro 64 ao 65.

19h30 – São Paulo tem 19 semáforos desligados ou em amarelo intermitente neste momento.

19h25 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,5 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Casa Verde.

19h24 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais afetada, com 32 quilômetros. Já A zona norte tem apenas 6% do congestionamento: 5 quilômetros.

19h22 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso no acesso à Rodovia Dom Gabriel, do quilômetro 58 ao 59, com obras na pista expressa.

18h53 – O Metrô informa que o problema operacional da linha 1-Azul foi resolvido, e os trens devem voltar a circular normalmente.

18h52 – Rodovia Dom Gabriel, sentido capital, com trânsito intenso na pista Expressa, do quilômetro 64 ao 62, perto de Jundiaí.

18h48 – Metrô: A linha 1-Azul opera com velocidade reduzida. As demais linhas operam normalmente.

18h39 – A rodovia Anhanguera, sentido interior, perto de Campinas, tem lentidão do quilômetro 57 ao 61, devido a obras na pista e tráfego intenso no acesso a rodovia Dom Gabriel.

18h30 – No momento, temos 61 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h29 – A pista marginal da rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 24, ainda em São Paulo, devido a um veículo em pane.

18h27 – A pista Expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, tem 2,9 quilômetros de lentidão, desde a avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello até a Avenida Sapopemba.

18h19 – Na rodovia Hélio Smidt, no sentido do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a faixa da esquerda está bloqueada por conta de um acidente, deixando o tráfego lento.

18h16 – O rodízio de veículos na capital hoje é para as placas de final 1 e 2, desde as 17h até as 20h.

18h15 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de congestionamento na pista Local, desde a rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

18h02 – Todas as linhas de metrô operam normalmente neste momento.

17h54 – A pista Local da Ayrton Senna, no sentido interior, tem tráfego lento devido ao excesso de veículos, do quilômetro 24 ao 26.

17h50 – A CGE informa que não há potencial para alagamento nesta segunda-feira na capital paulista.

17h49 – A rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem trânsito lento do quilômetro 38 ao 40.

17h47 – Rodovia Fernão Dutra, no sentido São Paulo, tem tráfego intenso na pista da marginal, na região de Guarulhos, do quilômetro 217 ao 220.

17h45 – Na Rodovia Anhanguera, sentido interior, o tráfego intenso na pista Expressa deixa o trânsito moroso na região de Campinas, entre os quilômetros 103 e 105.

17h43 – Na Rodovia Regis Bittencourt, o excesso de veículos no sentido Sul deixa o trânsito lento em Embu, do quilômetro 278 ao 279.

17h38 – São Paulo tem, neste momento, 48 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h37 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 10. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

09h01 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 10 de março. Retornaremos na tarde de hoje. Bom dia!

08h57 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego carregado nos dois sentidos. Na direção da capital: 12 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 32 ao 20. No sentido interior, do 14 ao 19.

08h53 – Após apresentar falha de tração, metrô precisou ser esvaziado na estação Santa Cecília, da linha vermelha, sentido Barra Funda.

08h49 – A CET contabiliza, neste momento, 19 semáforos desligados ou em amarelo intermitente na capital.

08h45 – A CET informa que a Avenida Senador Teotônio Vilela está liberada em relação à manifestação.

08h44 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem cinco quilômetros de congestionamento do lado oposto da Rua Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h40 – Obra ocupa duas faixas do Túnel Anhangabaú no sentido Aeroporto.

08h37 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem mais de nove quilômetros de tráfego lento na via expressa a partir da Rodovia Castelo Branco. Na pista local, retenção chega a três quilômetros, do mesmo ponto até a Ponte do Jaguaré.

Já no sentido Rodovia Castelo Branco, pista local tem 5,5 quilômetros de lentidão, da Ponte do Socorro à Rua Américo Brasiliense, enquanto a pista local apresenta quase dois quilômetros de morosidade a partir da Ponte Transamérica.

08h29 – O usuário do Twitter Davi ZuLuca (@zcdavi) fez um registro da manifestação que o ocorre desde o início desta manhã na Avenida Senador Teotônio Vilela. A via tem os dois sentidos interditados e os ônibus encontram dificuldade para circular na região.

08h20 – Outra manifestação interdita os dois sentidos da Rua Manuel Gaya, na altura da Avenida Mazzei, na zona norte da capital. Moradores da Vila Nova Mazzei reclamam de alagamentos constantes na região.

08h13 – Radial Leste, sentido centro, liberada em relação ao acidente na altura da Rua Silva Jardim.

08h07 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem três quilômetros de congestionamento, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

08h04 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h53 – Alguns manifestantes sentam na Avenida Senador Teotônio Vilela, que permanece com os dois sentidos interditados, próximo à Avenida Atlântica. Faixa exclusiva de ônibus também está obstruída pelos moradores da região do Grajaú. Pelo menos 55 linhas foram afetadas pelo protesto.

07h50 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco. Na pista central, tráfego carregado soma mais de quatro quilômetros entre as Pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

Já na via local, há três pontos de retenção: da Ponte do Piqueri à Atílio Fontana (2,5 quilômetros), do Arco da Sabesp à Ponte Cruzeiro do Sul (1,6 quilômetro) e do Hospital da Vila Maria até a Ponte Presidente Jânio Quadros (1,3 quilômetro).

07h42 – A partir desta segunda-feira, a Rua da Consolação passa a ter 300 metros de faixa à direita exclusiva para ônibus, entre as Avenidas Ipiranga e São Luís. De segunda a sexta, faixa exclusiva funciona das 6h às 22h.

07h36 – Acidente na Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 20, sentido São Paulo, interdita uma das faixas da esquerda. Congestionamento chega a dez quilômetros de extensão.

07h34 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego lento do quilômetro 263 ao 262.

07h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 2,3 quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Jabaquara.

07h24 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem três quilômetros de congestionamento da Praça Campo de Bagatelle à região do Vale do Anhangabaú.

07h22 – Trânsito na Radial Leste, sentido centro, soma, agora, quase sete quilômetros a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho. Na pista expressa, lentidão chega a quase cinco quilômetros entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

07h18 – Acidente entre dois carros na Rua Jaracatia deixa um ferido. Uma viatura do Corpo de Bombeiros realiza atendimento no local.

07h15- Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 15 quilômetros de tráfego carregado. Lentidão vai do quilômetro 28 ao 15 e do 13 ao 11.

07h12 – Manifestação por moradia interdita os dois sentidos da Avenida Senador Teotônio Vilela, na altura da Avenida do Arvoreiro.

07h10 – São Paulo tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, com maior foco na região leste.

07h08 – Manifestantes devem caminhar até a Subprefeitura da Capela do Socorro, em reivindicação por moradias na região do Grajaú.

07h06 – De acordo com a SPTrans, protesto por moradia, que ocorre desde as 4h30, prejudica a circulação de 55 linhas de ônibus no Grajaú, sentido centro. Pontos da região estão cheios.

07h03 – Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de congestionamento, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Já na pista expressa, há 2,5 quilômetros de tráfego lento, que começa no Viaduto Pires do Rio e vai até a Rua Bresser.

06h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem três quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

06h55 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 3,5 quilômetros de morosidade a partir da Rua Rupiara.

06h52 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem três quilômetros de lentidão na via expressa da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco. Já na pista local, tráfego carregado soma 1,6 quilômetro entre o Arco da Sabesp e a Ponte Cruzeiro do Sul.

06h49 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, apresenta lentidão entre os quilômetros 16 e 15.

06h47 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem dois quilômetros de congestionamento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 15 ao 13.

06h40 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, do quilômetro 14 ao 11, por reflexo do congestionamento das marginais, e do quilômetro 110 ao 104, em Sumaré.

06h31 – Motorista que segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, encontra três quilômetros de lentidão em Guarulhos, entre os quilômetros 221 e 224.

06h29 – Rodovia Raposo Tavares tem 16 quilômetros de tráfego lento no sentido São Paulo. Congestionamento vai do quilômetro 29 ao 19 e do 16 ao 10.

06h27 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 1,2 quilômetro de lentidão, da Rua Rodeio até a Radial Leste.

06h23 – Grupo de manifestantes que reivindica moradia mantém, agora, Avenida Senador Teotônio Vilela completamente interditada. Protesto compromete circulação de ônibus na região do Grajaú e usuários têm dificuldade para se deslocar para o centro de São Paulo.

06h19 – Acidente na pista expressa da Radial Leste, sentido centro, na altura da Rua Silva Jardim, na região de Belenzinho, zona leste da capital.

06h11 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, apresenta contenção entre os quilômetros 13 e 10.

06h05 – Tráfego lento chega a sete quilômetros na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Congestionamento em dois pontos: do quilômetro 22 ao 19 e do 14 ao 10.

06h00 – Motorista que segue para a Rodovia dos Tamoios precisa redobrar atenção por conta da neblina. A visibilidade é parcial na pista.

05h57 – Motorista também encontra quatro quilômetros de lentidão na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, dos quilômetros 21 ao 19 e 12 ao 10.

05h55 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, apresenta 1,3 quilômetro de congestionamento da Rua Ribeiro de Lima ao Parque Anhangabaú.

05h49 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

05h48 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento em Guarulhos, entre os quilômetros 223 e 224, na pista marginal, e do 209 ao 210, na expressa.

05h46 – A CET contabiliza, neste momento, dez semáforos desligados ou em amarelo intermitente na capital.

05h43 – Acidente entre um carro e uma moto, na Avenida Elísio Teixeira Leite, na Freguesia do Ó, deixa um ferido. Uma viatura do Corpo de Bombeiros realiza atendimento no local.

05h36 – De acordo com a CET, grupo de manifestantes, que fecha dos dois sentidos da Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, caminha em direção à Avenida Senador Teotônio Vilela.

05h34 – Manifestação interdita os dois sentidos da Avenida Dona Belmira Marin, na região do Grajaú, na zona sul da cidade.

05h33 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principaisrodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.