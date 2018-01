TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

20h35 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

20h17 – A Ponte Ary Torres tem 1,2 km de tráfego carregado da Marginal do Pinheiros até a Bandeirantes.

20h08 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h05 – A capital tem 65 km de lentidão.

19h54 – A Rua Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

19h48 – A Avenida Vereador José Diniz tem morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Vieira de Morais.

19h44 – A pista central da Marginal do Tietê registra 1,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Otto Baumgart.

19h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

19h25 – A capital tem 107 km de vais congestionadas, segundo medição feita pela CET. A via com maior índice de lentidão é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 7,1 km de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h22 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Bandeira Paulista.

19h16 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h02 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de congestionamento, sentido centro, do aeroporto de Congonhas até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h58 – A Rua da Consolação registra 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h50 – A cidade tem 100 km de engarrafamento nesta noite. A pior via para o motorista é o Corredor Norte-Sul, com 5,7 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h46 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Apucarana.

18h43 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h38 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,1 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

18h16 – A Avenida Santo Amaro tem 3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até o Viaduto Santo Amaro.

18h04 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de fluxo moroso, sentido Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h53 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Complexo Viário João Jorge Saad.

17h45 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,6 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte do Tatuapé.

17h36 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de tráfego intenso, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h30 – A Avenida do Estado registra 1,9 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março até a Rua São Caetano.

17h24 – A cidade tem 46 km de engarrafamento no momento.

17h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h06 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h01 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h52 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Ponte Eusébio Matoso.

15h16 – Avenida Rebouças tem tráfego intenso no sentido Centro. A lentidão está entre a Rua Antonio Roda e a Rua Oscar Freire.

15h – São Paulo com 25 km de filas nas principais vias da capital.15h06 – Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, com 2,9 km de filas desde a Avenida dos Bandeirantes até a Rua Douro.

14h48 – O excesso de caminhões deixa o tráfego lento do km 39 ao km 40 no sentido litoral da Rodovia Anchieta. Os demais trechos e rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes apresentam tráfego normal

14h36 – Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada desde a Rua Caetano até a Rua Trinta e Um de Março.

14h12 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com 1,8 km de filas entre a Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

14h11 – Corredor Norte / Sul, sentido Santana, com lentidão desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

14h – Os condutores de caminhões encontram lentidão na Rodovia Anchieta, do km 40 ao km 44 na faixa da direita, de uso obrigatório aos veículos pesados. Os demais trechos e rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes apresentam tráfego normal. O tempo e a visibilidade continuam bons em todo o trecho.

13h55 – Rua Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Santana. O motorista encontra lentidão desde a Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h40 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 2,9 km de lentidão na pista expressa. Congestionamento está entre a Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castello Branco.

13h07 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, com 2,9 km de filas entre o Viaduto Matheus Torloni e Rua Elisa Silveira.

12h32 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

12h13 – Cidade tem 51 km de lentidão. Radial Leste tem 3 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara.

11h37 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h12 – Rodovia dos Bandeirantes tem trânsito lento no sentido São Paulo do km 15 ao km 13, por conta do congestionamento nas Marginais.

10h40 – Cidade tem 77 km de lentidão. Avenida Washington Luis lenta no sentido centro, da Avenida João Julião da Costa Aguiar até a Rua Robelia.

10h06– Avenida Abraão de Morais com 2,9 km de lentidão no sentido São Paulo, da Elisa Silveira até a Matheus Torloni.

9h35 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento na chegada à São Paulo, do km 13 ao km 10 e do km 16 ao km 14.

9h21 – Avenida Ibirapuera tem lentidão no sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

9h00 – Cidade tem 9km de lentidão. Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com 3,6 km de fila entre a Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

8h45 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido interior, do km 62 ao km 64, pela pista expressa, na região de Jundiaí.

8h28 – Cidade tem 66 km de lentidão. Avenida Rebouças tem 2,7 km de lentidão no sentido centro, da Rua Antonio Rosa até a Dr. Arnaldo

8h12 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido capital por excesso de veículos, do km 35 ao km 25 e do km 13 ao km 15, na aproximação com a Marginal do Pinheiros. No sentido interior, motorista enfrenta lentidão do km 15 ao km 21 e no km 7. Reportagem do Estado de S. Paulo mostra que caminhões têm lotado a rodovia à espera do fim da restrição à circulação na capital, das 5h às 9h e das 17h às 22h.

7h52 – Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida João Jorge Saad.

7h36 – Avenida Carlos Caldeira Filho, tem 2,8 km de lentidão, da Avenida Giovanni Gronchi até a Estrada de Campo Limpo.

7h24 – Radial Leste tem lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

7h15 – Cidade tem 28 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão na pista local sentido Castelo Branco, da Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.