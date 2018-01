TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h15 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Santana, da Estela até a estação São Joaquim.

20h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

19h47 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de tráfego lento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

19h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Santo Amaro.

19h35 – A Radial Leste tem 3,8 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

19h25 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h17 – A pista central da Marginal do Tietê registra 1,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Otto Baumgart.

19h08 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Tuiuti até a Cesário Galero.

18h57 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registram 4,7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h51 – A Avenida Berrini tem morosidade, sentido Morumbi, da Gabriela até a Avenida Roberto Marinho.

18h40 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a Joaquim Eugenio de Lima.

18h32 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h27 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

18h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Bandeira Paulista.

18h15 – A Avenida Washington Luís tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Vieira de Morais até a Joaquim Nabuco.

18h12 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h07 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Apucarana.

17h57 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h52 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h47 – A cidade tem 51 km de vias congestionadas no momento.

17h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,5 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte do Morumbi até a Ponte João Dias.

17h33 – A Avenida do Guarapiranga tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

17h27 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

17h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,5 km de trânsito carregado, sentido Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.

17h07 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

16h50 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

16h04 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de morosidade entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

15h59 – Capital paulista com 8 km de filas nas principais vias da região. A Avenida do Estado concentra 1,4 km de lentidão no sentido Santana, entre a Rua do Pari e a Rua Trinta e um de Março.

15h44 – Segue em andamento Operação Comboio pela Rodovia Anchieta e pela Rodovia dos Imigrantes em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina

15h21 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre o Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

14h44 – Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, com 1,9 km de filas pela pista expressa. A lentidão está entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Eusébio Matoso.

14h05 – Aumenta o congestionamento na Avenida Rebouças, reflexo de acidente envolvendo ônibus. O sentido bairro da via tem 4,3 km de lentidão, entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Ponte Eusébio Matoso.

13h59 – Operação Comboio é implantada na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da via Anchieta, e pela Imigrantes, na praça Piratininga, no km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral.

13h52 – Avenida Rebouças tem 3,5 km de lentidão, no sentido centro, devido a acidente com ônibus. A faixa exclusiva de transporte público está interditada na altura do número 2.300.

13h08 – Lentidão na Marginal Tietê, sentido Castello Branco, pela pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Casa Verde.

13h06 – Permanece lentidão na Rodovia Anchieta sentido litoral do km 36 ao km 40, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

12h41– Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral entre os quilômetros 36 e 40, por conta do excesso de veículos comerciais. Imigrantes vai bem nos dois sentidos.

12h21 – Avenida Eusébio Matoso tem 4,3 km de lentidão no sentido bairro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Doutor Arnaldo.

11h47 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal Pinheiros. O excesso de veículos está entre o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Viaduto Santo Amaro.

11h46 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 285 e o km 279, na região de Embu das Artes. O congestionamento é reflexo de um acidente no trecho do Rodoanel Sul.

11h25 – O tombamento de uma carreta interdita parte da Rodovia Fernão Dias, do km 927,6 ao km 930, na região de Itapeva. Houve derramamento de carga de granito na pista. A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados e o tráfego segue pela faixa 1. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.

11h13 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 2,5 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Três Irmãos.

10h27 – Via Dutra tem 14 km de lentidão no sentido São Paulo em quatro trechos, por conta de reflexos de acidentes e excesso de veículos. Em Guarulhos, congestionamento vai do km 208 ao 213 e do km 220 ao km 225. Em São José dos Campos, morosidade do km 152 ao km 155. Na chegada a São Paulo há fila do km 230 ao km 231.

10h05 – Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão no sentido Lapa, entre a Praça Roosevelt até a Alcântara Machado.

9h45 – Cidade tem 92 km de lentidão. Marginal do Pinheiros é a via mais congestionada. São 5,6 km de congestionamento pela pista expressa, entre a Ponte da Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

09h16 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h49 – Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido São Paulo entre o km 286 e o km 278, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no trecho do Rodoanel Sul.

No sentido Curitiba, o tráfego segue com morosidade do km 275 ao km 278, ainda na região de Embu das Artes, por conta do mesmo acidente.

8h35 – Avenida Washington Luis tem 5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Chaves.

8h16 – Marginal do Tietê tem 5,5 km de lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

8h09 – Cidade tem 72 km de lentidão.

7h49 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 5,4 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Cubatão.

7h35 – Rodoanel Oeste tem sete quilômetros de lentidão no trecho entre Barueri e Itapevi, sentido capital, do km 32 ao km 25. Veículo Urbano de Carga (VUC) tombou na pista.

7h26 – Cidade tem 36 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 4,6 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Velha Fepasa.