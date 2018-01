TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h32 – A Via Anhanguera tem lentidão do km 82 ao 83 na região de Valinhos, sentido capital.

19h29 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

19h22 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h11 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Antonio José dos Santos até a Bela Vista.

19h – O cruzamento entre as ruas Cristóvão Pereira e Xavier Gouveia foi bloqueado às 15h10 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Jornalista Roberto Marinho também teve um trecho interditado, até o acesso à Avenida Washington Luís. Agentes da CET montaram um desvio na região. Às 17h40, o trânsito foi liberado em parte das vias. No momento permanecem bloqueadas as duas faixas da direita da Cristóvão Pereira.

18h30 – O Corredor Norte-Sul tem 3,5 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Euclides Figueiredo até a estação de Metrô São Joaquim.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h05 – A Avenida Ibirapuera tem 1 km de morosidade, sentido bairro, da Macuco até a Avenida dos Bandeirantes.

17h57 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h51 – A Avenida João Dias tem 2,1 km de tráfego lento, sentido bairro, da Mateus Nogueira até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h44 – A cidade tem 56 km de vias congestionadas.

17h35 – Implantada operação comboio na Anchieta sentido litoral, devido neblina. O tráfego é represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no Km 31, em São Bernardo do Campo. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor.

O motorista que segue em direção a Santos pela Anchieta encontra lentidão entre o km 64 e km 65, devido excesso de veículos. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 7×3. A descida da serra é feita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

17h26 – A Avenida Paulista registra 1,4 km de trânsito intenso, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

17h15 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

16h32 – São Paulo com 27 km de lentidão nas principais vias da capital.

16h31 – Incêndio causa bloqueios em vias da zona sul de São Paulo. A CET informa que o cruzamento entre as ruas Cristóvão Pereira e Xavier Gouveia está totalmente bloqueado. A Avenida Jornalista Roberto Marinho também tem um trecho totalmente interditado, até o acesso à Avenida Washington Luis. Agentes da CET montaram um desvio na região.

O motorista que segue pela Roberto Marinho deve continuar pela Avenida Washington Luis com a Rua Joaquim Nabuco. Em seguida, a Rua Vicente Leporace e, por fim, retornar à Avenida Roberto Marinho. Já o motorista que segue no sentido oposto, o tráfego é desviado pelo Viaduto Eduardo Magalhães, Rua Laplace e Rua Vicente Leporace.

15h28 – Há 7,8 km de filas na Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. O congestionamento está na pista local, entre a Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária.

14h52 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 1,6 km de lentidão entre a Rua Brás de Arzão até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e a Marginal do Pinheiros.

13h47 – Tráfego lento na descida da serra pela pista norte da Rodovia Anchieta, entre o km 39 e o km 55. O congestionamento acontece por excesso de veículos, segundo a Ecovias.

13h44 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido Centro, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Arzão.

13h19 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 4 km de lentidão entre a Ponte Tatuapé até a Rua Diogo Lopes.

13h10 – Avenida Vicente Rao com lentidão no sentido Marginal. O motorista reduz a velocidade na região do Viaduto José Diniz até a Avenida Wladimir dos Santos Mello.

12h30 – São Paulo com 21 km de filas nas principais vias da capital.

11h48 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana. Há excesso de veículos entre a Ponte Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h22 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, registra 18,2 km de lentidão pela pista expressa. O congestionamento está entre a Ponte do Tatuapé até a Rodovia Castello Branco.

10h06 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com excesso de veículos no sentido Interlagos. São 7,4 km de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rodovia Castelo Branco.

10h05 – São Paulo com 100 km de filas nas principais vias da capital.

9h43 – Marginal do Tietê tem 15 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até 800 metros depois da Ponte da Vila Guilherme.

9h18 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, da Rua Miruna até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h05 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães têm 4 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h47 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Embu por excesso de veículos. Congestionamento vai do km 4 ao km 7 e do km 25 ao km 18.

8h30 – A pista sentido litoral da Rodovia Anchieta está totalmente bloqueada na altura do quilômetro 54 desde as 3h da manhã desta segunda-feira, 3, por conta do tombamento de uma carreta que transportava álcool. As faixas no sentido São Paulo tiveram o sentido invertido e operaram em direção à Baixada Santista, mas o motorista ainda enfrentava lentidão do km 13 ao km 10 às 8h20, segundo a concessionária Ecovias. Rodovia dos Imigrantes tem tráfego normal nos dois sentidos. Veja mais.

8h11 – Cidade tem 73 km de lentidão

7h53 – Avenida Washington Luis tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Água Espraiada, na altura do Viaduto Luis E. Magalhães.

7h40 – Radial Leste tem 1,7 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, partir do Viaduto Wandenkolk.

7h25 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Atílio Fontana.

7h20 – Cidade tem 30 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso até a ponte do Jaguaré.