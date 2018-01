TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – A Avenida Rangel Pestana tem 1 km de morosidade da Almeida Lima até a Figueira.

20h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h09 – O Corredor Bernardino/Jabaquara tem 2,4 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Estela até o Viaduto Borges Lagoa.

20h05 – A pista local da Avenida do Estado tem 1 km de morosidade, sentido Santana, da Jaguara até o Viaduto Trinta e um de Março.

19h48 – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Jandira até a Borges Lagoa.

19h44 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de lentidão, sentido Paraíso, da Alameda Casa Branca até a Praça Oswaldo Cruz.

19h36 – A Avenida Washington Luís registra 1,8 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

19h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h12 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 7,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé.

18h45 – A Avenida Santo Amaro registra 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Vahia de Abreu.

18h28 – A Avenida dos Bandeirantes registra 7,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h20 – A cidade tem 63 km de vais congestionadas.

17h58 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de fluxo intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

17h45 – O motorista encontra tráfego lento na Via Anchieta, sentido litoral, do km 36 ao km 40, por excesso de veículos comerciais. No sentido oposto e nas demais rodovias administradas pela Ecovias, movimento segue normal e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5×5), com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para subida o motorista as pistas norte das duas rodovias.

17h41 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h32 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,1 km de congestionamento, sentido Penha, do Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado até a Avenida Alcântara Machado.

17h26 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto República Árabe Síria.

17h15 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de trânsito intenso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

16h28 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

15h58 – Tráfego intenso na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Azurita e a Avenida das Bandeiras.

15h53 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

15h42 – Capital com 18 km de lentidão nas principais vias de São Paulo.

15h27 – Viaduto Grande São Paulo com excesso de veículos no sentido Vila Prudente. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

15h20 – Corredor Norte / Sul, sentido Santana, tem tráfego intenso desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Onze de Junho.

15h10 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão desde a Avenida Onze de Junho e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

14h48 – Capital com 27 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

14h40 – Congestionamento na Rodovia Anchieta sentido litoral do km 37 ao km 40, com reflexo também na Interligação Planalto. No sentido Capital, há lentidão do km 64 ao km 62, reflexo de um acidente que aconteceu por volta das 13h. Colisão envolvendo carreta e veículo de passeio não deixou vítimas, mas interditou a faixa da esquerda.

14h30 – Há 2,5 km de filas na Avenida Paulista, sentido Consolação. Motorista enfrenta lentidão desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Bela Cintra.

14h28 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 6,4 km de congestionamento. Há filas entre a Ponte do Tatuapé e a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

13h36 – Tráfego intenso na Avenida João Dias no sentido Centro. Há filas entre o término da João Dias e a Avenida Giovanni Gronchi.

13h13 – Avenida Salim Farah Maluf tem 6,4 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo até a Avenida Tatuapé.

12h44 – Avenida Guarapiranga, sentido centro, com lentidão entre a Rua Socorro e a Avenida M’boi Mirim.

12h35 – Há lentidão na Avenida do Estado no sentido Santana. O motorista enfrenta congestionamento entre a Rua Trinta e Um de Março e a Avenida Alberto Lion.

12h34 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Completo Ana Catarina Randi.

12h06 – Capital tem 84 km de lentidão. O índice ainda é alto para o horário. O congestionamento é reflexo do tombamento de uma carreta que bloqueou parte da Marginal do Pinheiros nesta manhã.

12h05 – Tráfego intenso na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, entre a Ponte do Tatuapé e a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

11h56 – Há 4,3 km de lentidão na Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida dos Bandeirantes até a Rua Fraternidade.

11h47 – Colisão entre duas carretas interdita duas faixas da Rodovia Anchieta no sentido litoral. O acidente aconteceu na altura do km 55. O tráfego flui pelo acostamento. Há lentidão por reflexo do km 49 ao km 55. Nenhuma pessoa ficou ferida na colisão.

11h08 – Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de filas no sentido Marginal Pinheiros. O tráfego está lento desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

11h – São Paulo com 134 km de congestionamento nas principais vias da capital.

10h45 – Acidente entre moto e ônibus na Ponte do Socorro causa lentidão no sentido centro e prejudica afeta tráfego na Marginal do Pinheiros na aproximação.

10h38 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 26 ao 25 no sentido Rodovia dos Bandeirantes por conta de um acidente. No sentido litoral, obras na pista causam congestionamento do km 7 ao 12. Ambos gargalos estão localizados na altura de Embu.

10h15 – Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do acesso à via até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Lentidão é reflexo do tombamento de um caminhão, removido mais cedo.

9h30 – Marginal do Pinheiros tem 14,5 km de congestionamento sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Avenida Eusébio Matoso até Interlagos.

8h57 – Avenida Washington Luis tem 5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pedro Chaves, em Interlagos.

8h31 – Avenida Vereador José Diniz tem 3,5 km de lentidão no sentido centro, a Avenida dos Bandeirantes até a Rua Américo Brasiliense.

8h13 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4,5 km de lentidão no sentido aeroporto a partir do Túnel Ayrton Senna.

7h59 – Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento de 6 km no sentido Marginal, do acesso à via ao acesso ao Viaduto Dante Delmanto.

7h45 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h29 – Marginal do Pinheiros tem 11 km de lentidão no sentido Castelo Branco, pelas pistas local e expressa, da Avenida Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica. Caminhão tombado bloqueia duas faixas.

7h25 – Cidade tem 70 km de lentidão.