TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 15 de julho

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

22h07 – Rodovia Anchieta ainda tem tráfego lento no sentido litoral.

22h02 – A CET vai interditar a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, no trecho entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Imigrante Nordestino, das 23h de hoje às 04h de amanhã, para serviços de manutenção. No trecho entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Vila Maria, os motoristas devem usar a pista central e a Avenida Castelo Branco (pista local). Já no trecho entre a Ponte da Vila Maria e a Ponte Imigrante Nordestino, o desvio é pela Avenida Condessa Elisabeth de Robiano (pista local).

21h50 – Trânsito é normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, nos dois sentidos.

21h47 – Após acidente, pista local da Marginal do Tietê é liberada, no sentido Ayrton Senna, junto à Avenida do Estado.

21h29 – Manifestantes desocupam a Radial Leste, de acordo com a CET.

21h27 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, entre o km 51 e o km 54, por causa de carreta quebrada.

21h19 – Manifestação ocupa duas faixas e canteiro central na Radial Leste, sentido bairro, , próximo à Rua Coata, na zona leste da capital. Grupo protesta por causa da morte de MC Daleste.

21h16 – Tombamento de carga interdita duas faixas da Avenida Jacu-Pêssego, sentido Mauá, junto à Rua das Boas Noites, em Itaquera.

21h10 – Via Dutra apresenta trânsito sem problemas nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo.

21h01 – Rodovia Castelo Branco tem trânsito normal nos dois sentidos.

20h54 – Segundo a PM, cerca de 100 pessoas continuam em protesto por causa da morte do MC Daleste nas imediações da estação de metrô Corinthians-Itaquera.

20h44 – Principais vias da capital ainda têm 70 km de lentidão, com tendência de baixa.

20h41 – Rodovia Anchieta segue com tráfego lento na descida da serra, do km 51 ao km 55, por excesso de veículos.

20h37 – Trânsito segue congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, entre o km 266 e o km 270.

20h29 – Com tempo encoberto, Rodovia Raposo Tavares tem trânsito ruim nos dois sentidos.

20h24 – Acidente complica fluxo de veículos na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, junto à Praça Augusto Rademaker Grunewald, na região de Moema.

20h20 – Acidente prejudica trânsito na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, junto à Avenida do Estado, na região do Bom Retiro. Congestionamento na pista local da via é de 5,5 km.

20h19 – Linha 3 – Vermelha do Metrô funciona com velocidade reduzida neste momento.

20h17 – Principais vias da capital registram 70 km de congestionamento, segundo a CET. Zona sul tem pior lentidão, com 26 km de filas.

20h09 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,1 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme.

20h01 – Excesso de veículos deixa tráfego congestionado na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, entre o km 26 e o km 23. No sentido Cotia, também há lentidão entre o km 21 e o km 23.

19h59 – Pista expressa da Via Dutra tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos, entre o km 227 e o km 223.

19h56 – Motoristas enfrentam congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, entre o km 51 e o km 55.

19h52 – Manifestação interdita pista na Rua Dr. Luiz Ayres, sentido centro, junto a Avenida Proeng Ardevan Machado, em Itaquera, na zona leste da capital. Cerca de 250 pessoas participam do protesto, segundo a PM.

19h49 – Fluxo de veículos é normal na Rodovia Régis Bittencourt.

19h47 – Tráfego permanece complicado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, por excesso de veículos.

19h45 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, junto à Rua Pascal, no Brooklin, zona sul da capital.

19h30 – Acidente na Anhanguera, na altura de Jundiaí, deixa tráfego lento na pista expressa sentido São Paulo.

19h28 – Dutra tem 4 km de lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos.

19h15 – Rodovia Raposo Tavares permanece com lentidão no sentido Cotia.

19h08 – Rodovia Ayrton Senna tem 3 km de lentidão no sentido interior, na altura de Guarulhos. Já não há lentidão na Rodovia Hélio Smidt.

19h01- Queda de energia na Linha 9 – Esmeralda faz a CPTM acionar o PAESE com 25 ônibus para atender o trecho entre as estações Santo Amaro e Berrini.

18h47 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

18h37 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa: Lentidão da Ponte Estaiada até Parque Burle Marx.

18h32 – Na Rodovia Raposo Tavares há interdição de faixa no sentido São Paulo na altura de Cotia, por conta de acidente.

18h27 – Marginal do Tietê tem 12 km de lentidão na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Jânio Quadros.

18h16 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de congestionamento no sentido Imigrantes, entre a saída da Marginal Pinheiros e a Rua João Carlos Mallet.

18h10- Cidade tem 67 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego normal em ambos os sentidos.

17h36 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 51 e 55.

17h24 – Tráfego na Rodovia Castelo Branco flui bem nos dois sentidos.

17h17- Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia.

17h08- Rodovia Ayrton Senna tem pequena lentidão no sentido São Paulo, próximo a Mogi das Cruzes. No sentido interior tráfego normal.

17h05 – Capital tem 52 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a que tem maior retenção no momento. São 10 km de lentidão entre a Ponte Freguesia do Ó e Ponte Jânio Quadros.

09h55- Na volta do final de semana, Anchieta segue com 4 km de lentidão na chegada a São Paulo, entre os km 14 e 10

09h50- Colisão entre dois carros provoca lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital. Acidente ocorreu no km 59 e interditou uma faixa por volta de 10 minutos. A via já foi liberada mas ainda tem lentidão até o km 54

09h47- Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo, do km 23 ao 16

09h45- Capital registra agora 45 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta

09h42- Av. dos Bandeirantes segue agora com 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro

09h21- Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro bloqueia duas faixas da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo. A retenção ocorre na altura do km 88 e provoca 1,7 km de lentidão, na altura de Guarulhos. Equipes da concessionária que administra a via estão no local para liberar as faixas

09h15- Neste momento, principais pontos de congestionamento na capital são:

Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

, sentido Marginal, Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Presidente Castelo Branco até a Ponte Jagaré (2,8 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

09h02- Anhanguera segue congestionada no sentido São Paulo. Lentidão vai do km 117 ao 104

09h00- Com 40 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, São Paulo segue com trânsito abaixo da média para o horário:

08h57- A Rua Domingos de Morais foi liberada em relação ao acidente ocorrido mais cedo na altura da Rua Dr. Tirso Martins

08h52- Av. Morumbi tem 1,3 km de lentidão, da Rua Doutor Flávio Américo Maurano até a Ponte Nova do Morumbi

08h49- Marginal Pinheiros tem 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré

08h42- O Corredor Norte-Sul tem agora 2,2 km de lentidão no sentido aeroporto, da Av. Prestes Maia até o Viaduto Indianópolis. Marginal Pinheiros é melhor opção para quem segue sentido aeroporto

08h40- Anchieta segue com lentidão na chegada a São Paulo, do km 14 ao 10

08h30- Anhanguera registra outro acidente na altura do km 104. Duas motos colidiram por volta das 08h04 e deixaram uma faixa da pista Expressa bloqueada no sentido capital. Congestionamento vai até o km 116, na altura de Nova Odessa, próximo a Sumaré

08h20- São Paulo tem agora 34 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, valor abaixo da média para o período

08h17- Rodoanel Mário Covas registra lentidão do km 22 ao 16, sentido Bandeirantes, na altura de Osasco como reflexo de um acidente ocorrido mais cedo

08h15- Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo, do km 17 ao 11

08h14- São Paulo tem agora 29 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Castello, pista local, da Ponte do Tatuapé até a Ponte da Vila Guilherme (2,8 km)

, sentido Castello, pista local, (2,8 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Avenida Miruna (2,1 km)

, sentido Marginal, (2,1 km) Radial Leste , sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

, sentido Centro, (2,0 km) Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,9 km)

08h08- Um acidente entre um carro e uma moto bloqueia uma faixa da Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, na altura do Viaduto Jabaquara

08h01- CET informa que Radial Leste foi liberada em relação ao acidente em frente à Estação Vila Matilde, sentido centro

07h55- A Anhanguera teve a pista Expressa liberada em relação ao acidente envolvendo um caminhão no km 104, por volta das 7h42. Via, contudo, ainda tem lentidão até o km 113, na altura de Campinas, como reflexo do acidente

07h50- Com 21 km de lentidão, São Paulo tem tráfego abaixo da média para o período nesta segunda-feira

07h44- Castelo Branco segue com lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 28 ao 25, na altura de Barueri

07h40- A Rodovia Presidente Dutra está com lentidão na pista Marginal na chegada a São Paulo, entre os km 225 e 220, em Guarulhos

07h35- A queda de uma moto bloqueia a faixa da direita da Radial Leste, sentido centro, na altura da Estação Vila Matilde. Via tem 2 km de lentidão, que vai da Estação Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra

07h31- Castelo Branco tem lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 27 ao 25, devido ao excesso de veículos

07h28- A Anhanguera segue com tráfego congestionado no sentido capital, devido à colisão de um caminhão com a barreira de concreto que bloqueia uma faixa da pista Expressa, na altura do km 104, em Sumaré. Lentidão vai até o km 112

07h22- Marginal Tietê está com 1,6km de lentidão no sentido Castelo Branco, da altura da Ponte Vila Guilherme até a Av. Cruzeiro do Sul

07h18- A Rodovia Régis Bittencourt está totalmente interditada no sentido São Paulo devido ao tombamento de uma carreta com derramamento de caixas de fósforo, que provocou incêndio no veículo. Incidente ocorreu na altura do km 32,5, em Campina Grande do Sul (PR). Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros já estão no local para liberar a via.

07h15- Grupo de cerca de 150 manifestante acampado nas imediações do Viaduto do Chá provoca lentidão na região devido aos motoristas que diminuem a velocidade ao passar pelo local. Grupo, contudo, não ocupa nenhuma rua

07h10- Um acidente envolvendo dois carros ocupa três faixas da Rua Domingos de Morais, no sentido centro, na altura da Rua Dr. Tirso Martins

07h07- Neste momento, São Paulo tem 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta. Principais pontos de congestionamento são:

Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Avenida Miruna (2,1 km)

, sentido Marginal, (2,1 km) Radial Leste , sentido centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

, sentido centro, (2,0 km) Complexo Viário Maria Maluf , sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,9 km)

, sentido Imigrantes, (1,9 km) Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Cruzeiro do Sul (1,6 km)

06h58- A Av. dos Bandeirantes está com 2,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Av. Miruna

06h47- Ayrton Senna tem agora tráfego lento do km 17 ao km 13 no sentido São Paulo

06h45- Avenida Inajar de Souza já está com três pistas interditadas no sentido Freguesia do Ó, devido a um acidente envolvendo quatro carros na via

06h38- Já a Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista Expressa para quem segue no sentido São Paulo, devido a um acidente na altura do km 104, na altura de Sumaré. Congestionamento vai até o km 108

06h31- A Rodovia Castelo Branco está com o tráfego lento na pista Marginal sentido São Paulo, entre os km 15 e 13

06h27- Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado na chegada a São Paulo, do km 10 ao 13

06h25- Neste momento, CET registra 7 km de lentidão nas vias da capital

06h21- Um acidente envolvendquatro carros bloqueia a faixa da direita da Avenida Inajar de Souza, no sentido Freguesia do Ó, na altura da Rua dos Rodrigues

06h14- Bom dia! A Rodovia Ayrton Senna está com tráfego lento do km 23 ao 20, no sentido São Paulo