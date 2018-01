TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h39 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4,6 km de congestionamento no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Euclides de Figueiredo.

18h27 – Cidade tem 66 km de congestionamento, equivalente a 7,6% das vias monitoradas. Radial Leste é via em piores condições, com 4,7 km de fila no sentido bairro pela pista expressa, do Viaduto Pires do Rio ao término do Viaduto Wandenkolk.

17h45 – Anhanguera tem lentidão do km 58 ao 61 no sentido interior pela pista expressa, no trecho entre São Paulo e Jundiaí.

17h31 – Marginal do Tietê tem 3,6 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte das Bandeiras.

16h41 – Ligação Leste-Oeste tem 2,4 km de congestionamento no sentido Penha, da Avenida Alcântara Machado até a Rua Conselheiro Ramalho.

16h37 – Cidade tem 17 km de lentidão.

16h15 – Via Dutra tem lentidão no sentido São Paulo na altura de Guararema, entre os quilômetros km 175 e 177, por conta de um acidente na pista contrária.

15h58 – Avenida Radial Leste tem 2,2 km de congestionamento no sentido bairro, do Viaduto Bresser ao Wandenkolk.

15h11 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, de 700 metros antes da Ponte João Dias até a Ponte do Morumbi.

14h35 – Avenida do Estado tem 1km de lentidão no sentido Santana, do Pari até a Rua Vinte e Cinco de Março.

14h11 – Marginal do Pinheiros tem 1,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Quintana.

13h40 – Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,5 km de lentidão no sentido Ibirapuera, da Rua Bandeira Paulista até a Chedit Jafet.

12h36 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 1,7 km de lentidão no sentido bairro, da Américo Vespucci ao Viaduto Grande São Paulo.

12h17 – Avenida Faria Lima tem 1,6 km de lentidão no sentido Itaim, da Rua Tucuma até a Rua Teodoro Sampaio.

12h15 – Cidade tem 16 km de lentidão.

12h04 – Tráfego intenso na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros. São 4 km de filas desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

11h55 – Uma carreta tombou na Rodovia Régis Bittencourt e causa interdição da via. Os veículos seguem apenas pelo acostamento. Há lentidão entre o km 25 e o km 23, na região de Campina Grande do Sul.

11h51 – Avenida Brigadeiro Faria Lima com lentidão no sentido Itaim. Há filas entre a Rua Tucumã e a Rua Teodoro Sampaio.

11h38 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Generosa.

11h21 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral entre o km 39 e o km 42.

10h37 – São Paulo com 50 km de filas nos principais corredores da capital.

10h20 – Avenida Nove de Julho com tráfego intenso entre a Alameda Franca e a Rua Everon.

10h11 – Maior lentidão deste momento é registrada na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade em 5,6 km da via, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

10h09 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Guarulhos, por excesso de veículos. Há congestionamento entre o km 28 e o 25.

10h01 – Lentidão na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, desde o início da via até a Rua Saraiva.

9h59 – Avenida dos Bandeirantes tem excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. O congestionamento está entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

9h57 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 4,4 km de lentidão entre a Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna.

9h34 – Capital com 84 km de lentidão.

9h07 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,1 km de congestionamento na pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica.

9h03 – Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em um engavetamento entre nove carros e uma carreta no km 32 da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. O engavetamento bloqueia duas das três faixas da rodovia. O acostamento também está interditado, diz a CCR. O fluxo de veículos segue apenas por uma faixa o que causa lentidão de, ao menos 4 km na Castelo Branco. De acordo com a CCR, o congestionamento está entre o km 36 e o km 32.

8h30 – Chegada a São Paulo tem lentidão do km 13 ao km 10 pela Rodovia Anchieta.

8h12 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de tráfego lento: do km 32 ao 25 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos) e do km 22 ao 18 (região entre Guarulhos e São Paulo). Ambos por excesso de veículos. O sentido Interior tem movimento tranquilo.

8h12 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Vapabussu.

8h09 – Maior lentidão do momento é registrada na Marginal do Tietê, com 5,4 km de congestionamento. O motorista reduz a velocidade no sentido Castelo Branco, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Castelo Branco.

8h08 – Aumenta lentidão em São Paulo. São 49 km de filas nas principais vias da capital.

7h38 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Avenida Euclides Figueiredo e a Rua Jamaris.

7h32 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

7h31 – A Rodovia Fernão Dias tem retenção no sentido Belo Horizonte. O congestionamento está entre o km 478 e o km 477,2, na região de Contagem, devido ao excesso de veículos.

7h20 – Motorista que segue pela Marginal do Tietê já encontra 1,5 km de lentidão no sentido Castello Branco. As filas estão entre o Hospital da Vila Maria e a Ponte Jânio Quadros.

7h09 – Capital paulista com 16 km de filas neste início de manhã.

6h59 – Motorista enfrenta sete quilômetros de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 32, em Itaquaquecetuba, e 25, em Guarulhos.

6h55 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com dois trechos de trânsito com vários pontos de retenção: entre os quilômetros 22 e 19 e e entre os quilômetros 14 e 10.